Пресс-секретарю Навального дали 25 суток ареста

Тверской суд Москвы в среду, 23 мая, приговорил пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш к 25 суткам административного ареста. Ее признали виновной в повторном нарушении правил проведения массовых мероприятий, а поводом для задержания стали два сообщения в соцсети Twitter, сделанные еще 12 апреля.

Всего за организацию митингов 5 мая полиция уже привлекла к административной ответственности 28 членов команды Алексея Навального. Сам Навальный также наказан - он отбывает 30 суток административного ареста. В среду Мосгорсуд отклонил апелляцию адвокатов Алексея Навального, обжаловавших правомерность ареста.

Кира Ярмыш закончила МГИМО, поступив туда благодаря победе в передаче "Умники и умницы". В 2014 году она стала пресс-секретарем Навального, сменив на этой должности Анну Ведуту.

Навального подозревают в неповиновении полиции

5 мая примерно в 100 городах России прошли массовые протесты под лозунгами "Он нам не царь" и "За право быть гражданином", организованные Алексеем Навальным. Их участники выразили недовольство несменяемостью власти, а также социальными и экономическими проблемами. В ходе акций, по данным "ОВД-Инфо", были задержаны около 1600 человек, около 230 из которых - в Санкт-Петербурге и около 700 - в Москве. Многие из задержанных - несовершеннолетние и журналисты.

В отношении Навального, задержанного на акции в Москве, были возбуждены два административных дела: за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия и неповиновение требованию полицейских. Заседание суда по второму делу началось сразу после назначения наказания по первому делу.

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