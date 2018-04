Преподаватель Кембриджа собирал личную переписку пользователей Facebook

Преподаватель факультета психологии Кембриджского университета Алекс (Александр) Коган, выходец из бывшего СССР, собирал частные сообщения пользователей социальной сети Facebook с помощью разработанного им приложения "This Is Your Digital Life" ("Твоя электронная жизнь"). Об этом в пятницу, 13 апреля, сообщила газета The Guardian.

По данным британского издания, переписка могла быть передана компании Cambridge Analytica, стоящей за массовой утечкой данных в Facebook и имеющей непосредственное отношение к избирательному штабу Дональда Трампа.

Соцсеть предупредила всех, кто установил приложение, что оно собирало данные не только лиц, его установивших, но и тех, кто находился у них в друзьях.

"То, что мы делали, было совершенно нормально"

С помощью приложения Коган провел опрос среди 270 тысяч пользователей Facebook, собрав информацию и об их друзьях. Затем эти данные он за вознаграждение передал фирме Cambridge Analytica. Как утверждает информатор и бывший сотрудник этой фирмы Кристофер Уайли, в итоге компания получила личные данные на 50 миллионов пользователей Facebook. Стороны конфликта дают противоречивые данные о том, происходило ли это с ведома всех пользователей или нет.

До сих пор ни Facebook, ни Cambridge Analytica не признали за собой вины и не взяли ответственность за крупную утечку. Однако ряд акционеров Facebook уже подали коллективный иск против компании, обвинив ее в нарушении законов.

Александр Коган утверждает, что идея приложения принадлежала Cambridge Analytica и что компания заверила его в том, что данная практика легальна "и то, что мы делали, было совершенно нормально". Специалист, однако, готов признать, что не задумался об этической стороне такого бизнеса.

