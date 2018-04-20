Премьера спектакля "Майн Кампф": молчание свастики в театре Констанца

С начала представления не прошло и полминуты, как драмтеатр Констанца покинула первая посетительница, пришедшая на премьеру спектакля по пьесе Джорджа Табори "Майн кампф". Позже за ней последовали еще с полдюжины зрителей: вступительная часть, в которой с ужасающей правдоподобностью представлены преступления неонацистов, очевидно, произвела на них отвратительное впечатление. Публика явно не согласна с тем, как режиссер-постановщик спектакля - родившийся в Турции немецкий шоумен Сердар Сомунджу (Serdar Somuncu) - обыграл в пьесе тему экстремизма, чередуя черный юмор с агрессией и абсурдом.

Действие спектакля разворачивается в 1910 году в Вене, где в мужской ночлежке молодой неудачливый художник Адольф Гитлер знакомится с двумя стариками-евреями. В то же время в пьесе отведено место и современным героям - к примеру, президенту США Дональду Трампу и премьер-министру Великобритании Терезе Мэй. Тем самым постановка бросает вызов устоявшимся представлениям о том, где находится та тонкая грань, за которой начинается фашизм. Режиссер задается вопросом, какие мотивы движут лидерами популистов в наши дни. За время двухчасового представления на зрителей обрушивается, перегружая восприятие, мощный поток самых разнообразных метафор.

На премьере спектакля "Майн кампф" 20 апреля

Впрочем, негодование у многих вызвали не только сценарий, режиссура или драматургия. Авторы постановки прибегли к провокациям еще задолго до премьеры спектакля. Мало того, что премьеру назначили на 20 апреля - день рождения Адольфа Гитлера (Adolf Hitler): устроители мероприятия вдобавок предложили бесплатно провести на спектакль любого, кто наденет нарукавную повязку со свастикой. По словам организаторов, таким способом они хотели связать каждого зрителя с его внутренним диктатором.

Ни одной повязки с нацистскими символами

Провокационная, по мнению широкой общественности, идея вызвала большой резонанс по всей Германии: в живописный городок Констанц съехалось множество журналистов - как из ФРГ, так и из-за рубежа. Некоторые боялись, что сюда прибудут и неонацисты - либо для того, чтобы лишний раз продемонстрировать свои взгляды, либо же выразить протест против использования свастики в рекламных целях. Другие же, в свою очередь, опасались, что, к примеру, молодые люди просто захотят получить бесплатный билет на спектакль и не смогут осознать весь масштаб гибели и разрушения, с которыми ассоциируется эта символика.

Впрочем, в итоге оказалось, что беспокойство было напрасным. Ни в партере, ни на балконе не было видно ни одного человека со свастикой. Перед началом спектакля зрители вытягивали шеи, стремясь разглядеть хотя бы одну черно-бело-красную повязку. Однако, несмотря на повышенные меры безопасности и присутствие на месте полицейских, готовых отреагировать на любые проявления агрессии, единственными неонацистами в зале оказались актеры на сцене.

Сцена из спектакля. В роли молодого Гитлера - актер Петер Позниак

Администрация театра между тем объявила, что при покупке билетов зрители также смогут получить наклейку с изображением звезды Давида и прикрепить ее к одежде в знак солидарности с жертвами Холокоста. Но воспользоваться такой возможностью также никто не пожелал - несмотря на рост антисемитизма по всей Европе.

Вопрос ответственности

Кульминацией спектакля стала высокотехнологичная сцена распятия с актерами в костюмах членов "Ку-клукс-клана" в роли зевак. В этот моментс потолка посыпался дождь конфетти в форме свастик и звезд Давида. Это позволило каждому зрителю стать непосредственным участником представления и при этом не нести прямой ответственности за происходящее. Похоже, что это и стало главной темой спектакля, ведь в ходе постановки ответственность постоянно перекладывается с одного героя на другого. Пока человек не сможет не ощущать ответственности за свое осознанное решение надеть элемент одежды с нацистской символикой - какой бы при этом ни была его мотивация - в зале нельзя будет найти ни одной свастики.

Впрочем, кажется, что режиссер-постановщик спектакля Сердар Сомунджу также не спешит брать на себя ответственность. Его многочисленные попытки привлечь внимание общественности к теме спектакля, похоже, являются ни чем иным как рекламными трюками и с целью заинтриговать аудиторию.

Хотя благодаря своему прекрасному художественному оформлению и развлекательной составляющей постановку вполне можно назвать праздником для глаз, после просмотра пьесы все же складывается впечатление, что на фоне споров вокруг его рекламной кампании антипопулистское послание спектакля отошло на задний план.

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