Премия Бориса Немцова за 2018 год присуждена Надежде Митюшкиной

Лауреатом премии Бориса Немцова за 2018 год стала член политбюро федерального политсовета демократического движения "Солидарность" Надежда Митюшкина. "Одна из самых порядочных и неравнодушных людей, которых я знаю", - сообщил на своей странице в Twitter 25 мая председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший.

С 2011 года Митюшкина выступала организатором многих массовых акций протеста в Москве, включая марши памяти Немцова. Помимо нее, в шорт-лист премии в 2018 году вошли оппозиционный политик Алексей Навальный, карельский историк и правозащитник Юрий Дмитриев, глава отделения "Мемориала" в Чечне Оюб Титиев, а также один из самых молодых координаторов президентской кампании Навального Егор Чернюк. В определении финалистов участвовали более 11 тысяч читателей "Новой газеты".

Церемония награждения пройдет 20 июня

Среди тех, кто в этом году был представлен в лонг-листе из 40 человек, но не попал в финальную пятерку, - журналистка и правозащитница Зоя Светова, режиссер Кирилл Серебренников, создатель и руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, журналистка и исполнительный директор движения "Русь сидящая" Ольга Романова.

Премию Бориса Немцова присуждают ежегодно за смелость в отстаивании демократических ценностей в России, в текущем году ее вручат уже в третий раз. Денежный эквивалент премии составляет 10 тысяч евро, Ее предыдущими обладателями стали псковский политик и правозащитник Лев Шлосберг и российский активист Ильдар Дадин.

Церемония вручения премии Бориса Немцова за 2018 год состоится 20 июня в Бонне.

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