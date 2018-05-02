 Премию DW ″За свободу слова″ получит иранский политолог | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 03.05.2018
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Германия

Премию DW "За свободу слова" получит иранский политолог

Лауреатом премии DW "За свободу слова" в 2018 году стал профессор политологии из Тегерана Садек Зибакалам. На родине ему грозит тюрьма за критические высказывания в интервью DW.

Садек Зибакалам

Садек Зибакалам

"Думаю, мое преступление состоит в том, что в интервью DW я выразил политическое мнение, которое противоречит мнению правительства, - констатирует 69-летний профессор политологии Тегеранского университета Садек Зибакалам. - Если власти говорят, что протесты организовали враги Ирана, то они ожидают, что все будут следовать этой точке зрения и повторять ее".

Полтора года тюрьмы и "социальный бан"

Зибакалам этого не сделал. В январе этот известный иранский политолог высказался в интервью DW на персидском по поводу тогдашних протестных акций в Иране. В начале года десятки тысяч иранцев выражали недовольство экономической политикой Тегерана и политическим истеблишментом страны. Профессор в том интервью выразил понимание мотивов протестующих и не согласился с обвинениями иранских властей о внешнем вмешательстве. "Я сказал, что протесты были организованы и проведены иранскими гражданами, и что никто не оказывал на них влияния извне, никакие зарубежные силы не имели к этому отношения", - вспоминает Зибакалам в новой беседе с DW.

Протестующие в Тегеране (фото из архива)

Протестующие в Тегеране (фото из архива)

За это ученому грозит тюремное заключение сроком в 18 месяцев. В марте иранский революционный суд уже огласил такой вердикт, и если в следующей инстанции он подтвердится, то политолог не только отправится под стражу - на него еще будет наложен двухлетний "социальный бан". Это значит, что Садек Зибакалам не сможет давать интервью и публиковать статьи, и на протяжении двух лет ему нельзя будет вести аккаунты в социальных сетях. Зибакалам подал апелляцию на это судебное решение, окончательный вердикт еще не последовал.

Грозящий политологу штраф его не останавливает, Зибакалам продолжает ежедневно активно пользоваться Facebook и Twitter и публично выступать с критическими высказываниями. "Если органы юстиции мне скажут: профессор Зибакалам, вы больше не имеете права давать интервью, тогда я подчинюсь. Но они этого не сделали. Поэтому я жду оглашения вердикта апелляционного суда", - рассуждает он.

Профессор-"рецидивист"

С точки зрения иранской юстиции, Зибакалам - рецидивист. Профессор Тегеранского университета является одним из самых известных интеллектуалов и политических экспертов Ирана. Садек Зибакалам близок к лагерю реформистов, к которому относится иранский президент Хасан Роухани, и известен своими жаркими дебатами с местными "ястребами".

При этом он раз за разом публично критиковал позиции тегеранского правительства по различным внутри- и внешнеполитическим темам. В феврале 2014 года политолог призвал признать Израиль как государство, как это сделала Организация Объединенных Наций (ООН).

Контекст

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Зибакалам изучал политологию в Брэдфордском университете в Великобритании. Его кандидатская была посвящена "исламской революции и политике Запада". Когда он во время учебы в 1974 году приехал погостить на родину, его задержала тайная полиция шаха - по обвинению в "подрывающем государственные устои саботаже" и "пропаганде". В начале 1980-х после исламской революции он вернулся в Иран. Несколько лет спустя он начал работать в Тегеранском университете. В 2000 году Зибакалам баллотировался на выборах в иранский парламент в городе Зенджан на северо-западе страны. Однако Совет стражей конституции отказал ему в допуске к выборам.

"Не буду молчать"

Нынешний судебный процесс над Садеком Зибакаламом - не первый для него. В июне 2014 года он уже был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за критику национальной ядерной программы. Однако тогда его так и не посадили - при пересмотре дела тюремный срок заменили денежным штрафом.

Зибакалам знает, какие последствия может иметь критика в адрес властей, но пока ему не запретили высказываться, он собирается делать это и впредь: "Если бы я решил перестать высказывать свое мнение, то я бы сделал это еще три года назад, когда меня оштрафовали за критику ядерной программы".

За мужество в высказывании критики в адрес властей Садек Зибакалам и удостаивается премии DW "За свободу слова" в 2018 году. "Награда призвана придать мужества гражданскому обществу в Иране и одновременно продемонстрировать критику решения правительства Ирана преследовать Зибакалама за выражение личного мнения", - заявил генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg).

"Я очень польщен, - говорит иранский профессор. - Но думаю, что есть много иранских мужчин и женщин, которые гораздо больше пострадали за отстаивание своего права на свободное выражения мнений. Есть сотни иранцев, которые тоже заслужили эту премию".

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


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