Премию DW "За свободу слова" получит иранский политолог

"Думаю, мое преступление состоит в том, что в интервью DW я выразил политическое мнение, которое противоречит мнению правительства, - констатирует 69-летний профессор политологии Тегеранского университета Садек Зибакалам. - Если власти говорят, что протесты организовали враги Ирана, то они ожидают, что все будут следовать этой точке зрения и повторять ее".

Полтора года тюрьмы и "социальный бан"

Зибакалам этого не сделал. В январе этот известный иранский политолог высказался в интервью DW на персидском по поводу тогдашних протестных акций в Иране. В начале года десятки тысяч иранцев выражали недовольство экономической политикой Тегерана и политическим истеблишментом страны. Профессор в том интервью выразил понимание мотивов протестующих и не согласился с обвинениями иранских властей о внешнем вмешательстве. "Я сказал, что протесты были организованы и проведены иранскими гражданами, и что никто не оказывал на них влияния извне, никакие зарубежные силы не имели к этому отношения", - вспоминает Зибакалам в новой беседе с DW.

Протестующие в Тегеране (фото из архива)

За это ученому грозит тюремное заключение сроком в 18 месяцев. В марте иранский революционный суд уже огласил такой вердикт, и если в следующей инстанции он подтвердится, то политолог не только отправится под стражу - на него еще будет наложен двухлетний "социальный бан". Это значит, что Садек Зибакалам не сможет давать интервью и публиковать статьи, и на протяжении двух лет ему нельзя будет вести аккаунты в социальных сетях. Зибакалам подал апелляцию на это судебное решение, окончательный вердикт еще не последовал.

Грозящий политологу штраф его не останавливает, Зибакалам продолжает ежедневно активно пользоваться Facebook и Twitter и публично выступать с критическими высказываниями. "Если органы юстиции мне скажут: профессор Зибакалам, вы больше не имеете права давать интервью, тогда я подчинюсь. Но они этого не сделали. Поэтому я жду оглашения вердикта апелляционного суда", - рассуждает он.

Профессор-"рецидивист"

С точки зрения иранской юстиции, Зибакалам - рецидивист. Профессор Тегеранского университета является одним из самых известных интеллектуалов и политических экспертов Ирана. Садек Зибакалам близок к лагерю реформистов, к которому относится иранский президент Хасан Роухани, и известен своими жаркими дебатами с местными "ястребами".

При этом он раз за разом публично критиковал позиции тегеранского правительства по различным внутри- и внешнеполитическим темам. В феврале 2014 года политолог призвал признать Израиль как государство, как это сделала Организация Объединенных Наций (ООН).

Зибакалам изучал политологию в Брэдфордском университете в Великобритании. Его кандидатская была посвящена "исламской революции и политике Запада". Когда он во время учебы в 1974 году приехал погостить на родину, его задержала тайная полиция шаха - по обвинению в "подрывающем государственные устои саботаже" и "пропаганде". В начале 1980-х после исламской революции он вернулся в Иран. Несколько лет спустя он начал работать в Тегеранском университете. В 2000 году Зибакалам баллотировался на выборах в иранский парламент в городе Зенджан на северо-западе страны. Однако Совет стражей конституции отказал ему в допуске к выборам.

"Не буду молчать"

Нынешний судебный процесс над Садеком Зибакаламом - не первый для него. В июне 2014 года он уже был приговорен к 18 месяцам тюрьмы за критику национальной ядерной программы. Однако тогда его так и не посадили - при пересмотре дела тюремный срок заменили денежным штрафом.

Зибакалам знает, какие последствия может иметь критика в адрес властей, но пока ему не запретили высказываться, он собирается делать это и впредь: "Если бы я решил перестать высказывать свое мнение, то я бы сделал это еще три года назад, когда меня оштрафовали за критику ядерной программы".

За мужество в высказывании критики в адрес властей Садек Зибакалам и удостаивается премии DW "За свободу слова" в 2018 году. "Награда призвана придать мужества гражданскому обществу в Иране и одновременно продемонстрировать критику решения правительства Ирана преследовать Зибакалама за выражение личного мнения", - заявил генеральный директор DW Петер Лимбург (Peter Limbourg).

"Я очень польщен, - говорит иранский профессор. - Но думаю, что есть много иранских мужчин и женщин, которые гораздо больше пострадали за отстаивание своего права на свободное выражения мнений. Есть сотни иранцев, которые тоже заслужили эту премию".

Смотрите также:

Протесты в Иране: как это было Массовые проправительственные акции В ответ на протесты, вспыхнувшие в разных городах Ирана 28 декабря, руководство страны организовало проправительственные акции. 3 января гостелеканалы сообщили о том, что сотни тысяч человек вышли на демонстрации в поддержку властей. В этот же день командующий Корпусом стражей исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что время "смуты" в Иране закончилось и демонстранты побеждены.

Протесты в Иране: как это было Начало протестов Массовые акции протестов в Иране начались 28 декабря в Мешхеде на северо-востоке страны, недалеко от границы с Туркменией. Этот город - родина одного из лидеров консервативного духовенства Ирана, экс-генпрокурора страны Ибрагима Раизи, соперника Хасана Роухани на президентских выборах 2017 года.

Протесты в Иране: как это было Недовольство высокими ценами и политикой властей В первый день протестов уличные акции в городе Мешхеде переросли в столкновения демонстрантов с полицией, не менее 50 человек были задержаны. Протестующие выражали недовольство ростом цен и безработицей, а также внешней политикой властей, приводящей к введению санкций против Тегерана. Впоследствии демонстранты выступали против существующей в стране теократической системы.

Протесты в Иране: как это было Протесты докатились до Тегерана 29 декабря власти Ирана предостерегли граждан от участия в дальнейших акциях, особенно в столице. Но 30 декабря митинг в Тегеране устроила группа студентов. Они скандировали "Не Газа, не Ливан, моя жизнь для Ирана", протестуя против того, что правительство тратит деньги на поддержку проиранских группировок на Ближнем Востоке, а не на развитие страны. Протесты прошли в нескольких городах Ирана.

Протесты в Иране: как это было Сотни задержанных В ходе уличных акциий в Тегеране уже к 30 декабря были задержаны 200 человек, 40 из которых власти назвали "предводителями незаконных собраний". Теперь их ждет суд. В последующие дни общее число задержанных, по официальным данным, превысило 450 человек.

Протесты в Иране: как это было Более 20 погибших В ходе антиправительственных демонстраций 30 декабря в городе Доруд на западе Ирана погибли первые два демонстранта. Местные власти утверждают, что полиция была ни при чем, и у них есть "свидетельства" того, что в смерти демонстрантов виновны боевики джихадистской организации "Исламское государство". За время протестов, как сообщают иранские власти, погиб 21 человек.

Протесты в Иране: как это было Блокировка Telegram и Instagram В последний день 2017 года власти Ирана заблокировали в стране приложение для обмена фотографиями и видеозаписями Instagram и мессенджер Telegram. Свое решение они объяснили тем, что это необходимо "для поддержания мира и безопасности граждан". Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что блокировка мессенджера связана с отказом компании закрыть каналы, которыми пользуются протестующие.

Протесты в Иране: как это было Роухани заявил о необходимости свободы критики в Иране Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров 31 декабря осудил проявления насилия, однако призвал правительство "создавать возможности для законной критики и протестов". Он также назвал Иран свободной страной, в которой каждый имеет право на собственное мнение.

Протесты в Иране: как это было Хаменеи: Организаторами протестов являются "враги Ирана" Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, выступая с официальным обращением на одном из государственных телеканалов во вторник, 2 января, заявил, что действия протестующих управляются из-за границы."В последние дни враги Ирана предоставили возмутителям спокойствия деньги, оружие, а также политическую поддержку, чтобы причинить вред стране", - указал Хаменеи.

Протесты в Иране: как это было Реакция из Берлина Германия призвала власти Ирана, где неделю продолжались массовые антиправительственные протесты, уважать свободу собраний и свободу слова. "Правительство ФРГ с тревогой следит за событиями в Иране, в особенности за сообщениями о жертвах и многочисленных арестах", - заявила в среду, 3 января, заместитель официального представителя кабинета министров Германии Ульрике Деммер (Ulrike Demmer).

Протесты в Иране: как это было Критика из Брюсселя Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выступила с критикой роста насилия в Иране. Властям страны следует уважать право людей на свободу мнения и собраний, подчеркнула Могерини во вторник, 2 января. И добавила отметила, что в ЕС следят за волнениями в Иране, сожалея о "неприемлемых потерях человеческих жизней".

Протесты в Иране: как это было Обвинения от Трампа Президент Дональд Трамп раскритиковал действия властей Ирана, обвинив их в том, что они "нарушают права человека ежечасно", спонсируют терроризм, а также "перекрыли доступ в интернет, чтобы мирные демонстранты не могли обмениваться сообщениями". "Мы призываем все стороны уважать право на свободу выражения мнений и избегать любых действий, способствующих цензуре", - сказано в заявлении Белого дома. Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова

