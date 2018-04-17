Президент Южной Кореи сообщил о готовности КНДР к денуклиаризации

Северная Корея выразила готовность отказаться от ядерного оружия, заявил южнокорейский президент Мун Чжэ Ин. При этом КНДР не выдвигает условий, которые могли бы быть неприемлемы для США - например, вывод американских солдат из Южной Кореи, пояснил Мун в ходе встречи с главами южнокорейских медиакомпаний в Сеуле в четверг, 19 апреля. По его словам, в обмен на денуклиаризацию Пхеньян требует "прекращения враждебной политики в отношении КНДР, а также гарантии безопасности".
Накануне президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ выразил надежду на успех запланированных прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Вместе с тем Трамп не намерен идти на уступки в требовании о прекращении атомной программы КНДР и покинет встречу, если она не принесет результата.
Ранее Трамп в своем микроблоге в Twitter подтвердил, что директор ЦРУ Майк Помпео, который в ближайшее время может быть утвержден на посту госсекретаря США, недавно встретился с лидером КНДР. Визит Помпео в Северную Корею стал одним из этапов подготовки к прямым переговорам Трампа и Кима о северокорейской ядерной программе.
В марте 2018 года руководство Северной Кореи предложило провести встречу Кима и Трампа. 9 апреля американский президент сообщил, что переговоры состоятся в "мае или начале июня". Между тем на 27 апреля назначена встреча Кима и президента Южной Кореи, которая пройдет в пограничной деревне Пханмунджом. Ожидается, что стороны обсудят соглашение о перемирии, которое фактически действует со времен окончания Корейской войны 1950-53 годов, но должно быть заменено новым механизмом.
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Чья кнопка больше
"Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".
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Борьба причесок
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Когда встречаются два безумца...
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Ничего, кроме пустого звука
Своими пустыми взаимными угрозами о применении ядерного оружия Дональд Трамп и Ким Чен Ын только портят воздух и превращают пространство вокруг себя в пустынный лунный ландшафт.
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Президент-граната
"Этот президент - как граната: полностью заряжен и снят с предохранителя. У вас осталось несколько секунд, чтобы добежать до укрытия".
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Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов
Выход найден!
Жаль, что Земле так быстро не избавиться от этого ядерно-риторического мусора. Подпись к карикатуре: "Это был единственный выход".
Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская