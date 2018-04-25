Президент Южной Кореи встретит Ким Чен Ына у демаркационной линии

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся 26 апреля на демаркационной линии между обеими странами. Об этом сообщили в администрации южнокорейского президента в четверг, 25 апреля. Мун Чжэ Ин встретит Ким Чен Ына в 10.30 по местному времени (03.30 мск) и в сопровождении почетного караула они проследуют к пограничной деревне Пханмунджом, где часом позже начнутся переговоры глав государств.

Таким образом, переступив демаркационную линию в демилитаризованной зоне, разделяющую оба государства, Ким станет первым за 65 лет правителем КНДР, ступившим на землю Южной Кореи.

Корейско-корейское соглашение о перемирии будет обновлено

Ожидается, что стороны обсудят соглашение о перемирии, которое фактически действует со времен окончания Корейской войны 1950-53 годов, но должно быть заменено новым механизмом. По окончании встречи оба политика выступят с совместным заявлением, сообщил на пресс-конференции глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сок. По данным Сеула, в исторической встрече примет участие также сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

На конец мая или начало июня запланирована другая историческая встреча Ким Чен Ына - с президентом США Дональдом Трампом.

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