 Президент Южной Кореи встретит Ким Чен Ына у демаркационной линии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.04.2018
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Мир

Президент Южной Кореи встретит Ким Чен Ына у демаркационной линии

Южнокорейский президент встретит лидера Северной Кореи у демаркационной линии. Ким Чен Ын станет первым за 65 лет правителем КНДР, ступившим на землю Южной Кореи.

Акция за воссоединение Кореи

Акция за воссоединение Кореи

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся 26 апреля на демаркационной линии между обеими странами. Об этом сообщили в администрации южнокорейского президента в четверг, 25 апреля. Мун Чжэ Ин встретит Ким Чен Ына в 10.30 по местному времени (03.30 мск) и в сопровождении почетного караула они проследуют к пограничной деревне Пханмунджом, где часом позже начнутся переговоры глав государств.

Контекст

Впервые после сообщения о планах Трампа встретиться с северокорейским диктатором Вашингтон заявил о диалоге с Пхеньяном по подготовке переговоров. (11.04.2018)

Саммит с участием Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина должен пройти 27 апреля. В мае ожидается встреча Кима с президентом США Дональдом Трампом. (29.03.2018)

Таким образом, переступив демаркационную линию в демилитаризованной зоне, разделяющую оба государства, Ким станет первым за 65 лет правителем КНДР, ступившим на землю Южной Кореи.

Корейско-корейское соглашение о перемирии будет обновлено 

Ожидается, что стороны обсудят соглашение о перемирии, которое фактически действует со времен окончания Корейской войны 1950-53 годов, но должно быть заменено новым механизмом. По окончании встречи оба политика выступят с совместным заявлением, сообщил на пресс-конференции глава администрации президента Южной Кореи Им Чжон Сок. По данным Сеула, в исторической встрече примет участие также сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

На конец мая или начало июня запланирована другая историческая встреча Ким Чен Ына - с президентом США Дональдом Трампом.

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    Автор: Эстер Фельден


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