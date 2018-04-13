 Президент Франции посетит Россию в конце мая | Новости из Германии о Европе | DW | 14.04.2018
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Европа

Президент Франции посетит Россию в конце мая

Эммманюэль Макрон прибудет на Петербургский международный экономический форум по приглашению российского президента. Операция в Сирии не помешает запланированной поездке.

Президент Франции Эмманюэль Макрон (фото из архива)

Президент Франции Эмманюэль Макрон (фото из архива)

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Россию в конце мая. Об этом в интервью французскому телеканалу BFMTV в субботу, 14 апреля, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Контекст

Президент Франции выступил с массой предложений по реформированию ЕС. Но прежде всего этой речью он хотел представить себя Европе, считает обозреватель DW Барбара Везель. (27.09.2017)

Проведенная в ночь на субботу совместная военная операция США, Великобритании и Франции в Сирии не помешает запланированной поездке, считает министр.

Ранее Макрон получил приглашение президента РФ посетить Петербургский международный экономический форум, который откроется 24 мая. В 2018 году форум пройдет под девизом "Создавая экономику доверия ".

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    Автор: Ирина Филатова


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