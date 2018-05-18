 Президент Турции выступил в Сараево | Новости из Германии о Европе | DW | 20.05.2018
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Европа

Президент Турции выступил в Сараево

В ходе выступления в столице Боснии и Герцеговины Реджеп Тайип Эрдоган призвал проживающих за рубежом турок принять активное участие в выборах. Досрочные президентские и парламентские выборы состоятся 24 июня.

Выступление президента Турции в Сараево

Выступление президента Турции в Сараево

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, 20 мая, выступил в Сараево. На мероприятие в столицу Боснии и Герцеговины прибыли множество сторонников турецкого президента из ряда европейских стран, отмечает информационное агентство AFP.

Контекст

Террористические атаки и страх нестабильности в стране позволили партии президента Эрдогана получить абсолютное большинство на парламентских выборах в Турции, считает Седа Сердар. (02.11.2015)

Экс-министра внутренних дел Турции Мерал Акшенер считают одним из самых сильных потенциальных соперников Эрдогана на выборах 2019 года. (25.10.2017)

Турецкая разведка шпионит за гражданами Турции в ФРГ, которые по немецким законам ни в чем не виноваты. Берлин должен жестко на это отреагировать, считает Фабиан фон дер Марк. (28.03.2017)

В ходе выступления Эрдоган призвал граждан Турции, проживающих за ее пределами, принять "активную роль" в предстоящих выборах. Глава Турции также публично пообещал инвестиции объемом в несколько миллиардов евро в строительство шоссе между Белградом и Сараево.

Досрочные президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 24 июня. Эрдоган не планирует дальнейших посещений предвыборных кампаний за рубежом.

Президент Республики Сербской Милорад Додик обвинил турецкого президента во вмешательстве в боснийскую политику. Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц отметил необходимость предотвратить попытки влияния Эрдогана на сообщества турок, проживающих в Европе. В свою очередь, ФРГ и Нидерланды также выступили против разрешения для иностранных политиков проводить свои предвыборные кампании на территории этих государств.

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  • депутаты турецкого парламента

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    Протесты оппозиции

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  • турецкий спецназовец в Стамбуле

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    Как Турция превращается в республику имени Эрдогана

    Анкара против Брюсселя

    Ангела Меркель выразила поддержку Гааге в конфликте с Турцией. Датский премьер Ларс Лёкке Расмуссен отложил встречу с турецким коллегой. А замглавы Европарламента Александер Ламбсдорфф выступил за полный запрет на агитационные кампании турецких министров на территории ЕС. Брюссель призвал Анкару не обострять ситуацию, но турецкие власти заявили, что эти призывы для них "ничего не значат".

  • Реджеп Тайип Эрдоган

    Как Турция превращается в республику имени Эрдогана

    Если турки проголосуют "за"

    Если на референдуме граждане Турции поддержат конституционную реформу, в стране будет введен переходный период до 2019 года, когда изменения вступят в силу. В 2019 году пройдут местные, президентские и парламентские выборы. Это положит начало действию новой формы правления.

    Автор: Илья Коваль


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Раскол общества и ссора с Западом: итоги референдума в Турции

Контекст

Как Турция превращается в республику имени Эрдогана

В Турции 16 апреля пройдет референдум о внесении поправок в конституцию. Как турецкие власти разгоняют оппозиционные акции и ссорятся с ЕС накануне плебисцита - в фотогалерее DW. (16.03.2017)  

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