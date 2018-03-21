 Президент Мьянмы неожиданно ушел в отставку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.03.2018
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Мир

Президент Мьянмы неожиданно ушел в отставку

Первый за 50 лет гражданский президент Мьянмы заявил о желании уйти на отдых после всего лишь двух лет нахождения у власти.

Тхин Чжо

Тхин Чжо

Президент Мьянмы Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления. 71-летний глава государства заявил в среду, 21 марта, о том, что уходит со своей должности, чтобы "получить отдых". СМИ и раньше писали о возможной отставке президента по состоянию здоровья, однако власти опровергали эту информацию.

Контекст

Истинные масштабы катастрофы в Мьянме неизвестны. ООН, страны Запада и традиционный союзник Мьянмы Китай обязаны заставить преступный режим допустить международную помощь жертвам катастрофы, считает Бернд Муш-Боровска. (10.05.2008)

Брюссель должен ввести санкции против военных и политиков, ответственных за преследования рохинджа. Так считают собравшиеся в Брюсселе европейские дипломаты. (26.02.2018)

Тхин Чжo стал первым за 50 лет лидером Мьянмы, не являющимся представителем вооруженных сил (после военного переворота 1962 года). Профессор университета и писатель был избран президентом в марте 2016 года после выборов, на которых победила Национальная лига за демократию, возглавляемая Аун Сан Су Чжи. Сама она не смогла стать президентом из-за того, что ее сыновья имеют британское подданство. В апреле 2016 года специально для Аун Сан Су Чжи была создана должность государственного советника, аналогичная премьер-министру. В последнее время руководство Мьянмы подвергалось острой критике  за репрессии в отношении мусульман народности рохинджа, проживающих в штате Ракхайн.

Новый президент будет избран в ближайшие семь рабочих дней. В настоящее время обязанности главы государства выполняет вице-президент Мьянмы, бывший генерал Мьин Шве.

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