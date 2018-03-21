Президент Мьянмы неожиданно ушел в отставку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.03.2018

Президент Мьянмы Тхин Чжо подал в отставку после двух лет правления. 71-летний глава государства заявил в среду, 21 марта, о том, что уходит со своей должности, чтобы "получить отдых". СМИ и раньше писали о возможной отставке президента по состоянию здоровья, однако власти опровергали эту информацию.

Тхин Чжo стал первым за 50 лет лидером Мьянмы, не являющимся представителем вооруженных сил (после военного переворота 1962 года). Профессор университета и писатель был избран президентом в марте 2016 года после выборов, на которых победила Национальная лига за демократию, возглавляемая Аун Сан Су Чжи. Сама она не смогла стать президентом из-за того, что ее сыновья имеют британское подданство. В апреле 2016 года специально для Аун Сан Су Чжи была создана должность государственного советника, аналогичная премьер-министру. В последнее время руководство Мьянмы подвергалось острой критике за репрессии в отношении мусульман народности рохинджа, проживающих в штате Ракхайн.

Новый президент будет избран в ближайшие семь рабочих дней. В настоящее время обязанности главы государства выполняет вице-президент Мьянмы, бывший генерал Мьин Шве.

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