 Президент Италии предложил сформировать ″нейтральное правительство″ | Новости из Германии о Европе | DW | 07.05.2018
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Европа

Президент Италии предложил сформировать "нейтральное правительство"

После провала консультаций по формированию в Италии кабинета министров президент Маттарелла призвал создать "нейтральное правительство". Две партии уже отвергли эту идею, выступив за проведение в июле досрочных выборов.

Президент Италии Серджо Маттарелла

Президент Италии Серджо Маттарелла

Президент Италии Серджо Маттарелла выступает за формирование "нейтрального правительства", которое должно управлять страной до конца 2018 года. Вечером в понедельник, 7 мая, глава государства призвал все партии поддержать такое временное решение после провала последнего раунда предварительных консультаций по созданию правительства. В противном случае он намерен на осень или уже на июль назначить досрочные выборы.

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Популистские партии "Лига" и "Движение 5 звезд" уже дали понять в ответ на предложение президента, что не поддержат "нейтральное правительство". Они настаивают на проведении досрочных выборов 8 июля.

Правительственный тупик

Парламентские выборы в Италии прошли 4 марта, но не выявили явного победителя. "Движение 5 звезд" заручилось поддержкой почти трети избирателей. Однако лучший результат на выборах показала коалиция правоцентристских сил в составе партий "Вперед, Италия", "Лига" и "Братья Италии", которая набрала 37 процентов голосов. Демократическая партия Италия, правившая последние годы, получила лишь 19 процентов и объявила о переходе в оппозицию.

В итоге ни одна из политических сил не имеет большинства в парламенте, достаточного для создания нового правительства, а попытки провести коалиционные переговоры до сих пор остаются безуспешными.

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    Автор: Ефим Шуман


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