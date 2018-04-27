 Президенты США и Южной Кореи обсудили будущую встречу Трампа с лидером КНДР | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.04.2018
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Мир

Президенты США и Южной Кореи обсудили будущую встречу Трампа с лидером КНДР

Президент США провел телефонные переговоры с главой Южной Кореи. Накануне лидеры двух Корей приняли историческое решение о ядерном разоружении на полуострове.

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп (фото из архива)

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп (фото из архива)

Президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. В ходе беседы, написал Трамп в Twitter в субботу, 28 апреля, обсуждались место и время встречи американского президента с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По словам главы Белого дома, сложилась "очень хорошая ситуация", о которой также проинформирован премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Контекст

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Накануне, 27 апреля, лидеры Южной Кореи и КНДР провели историческую встречу в пограничной деревне Пханмунджом, находящейся в демилитаризованной зоне. Стороны договорились о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове, а также об официальном окончании состояния войны, в котором обе страны находятся со времен корейского конфликта в начале 1950-х годов.

Встречу США и КНДР на высшем уровне предложило в марте руководство Северной Кореи. В начале апреля директор ЦРУ Майк Помпео в обстановке полной секретности посетил КНДР и встретился с ее лидером. Позднее американский президент сообщил, что переговоры на высшем уровне состоятся в "мае или начале июня". В свою очередь власти КНДР впервые выразили готовность обсудить с США создание безъядерной зоны на Корейском полуострове.

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    Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская


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