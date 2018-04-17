 Президенты постсоветских государств: уйти нельзя, остаться | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 17.04.2018
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Россия

Президенты постсоветских государств: уйти нельзя, остаться

Экс-президент Армении Серж Саргсян избрался на должность премьера и сохранил в своих руках власть в стране. DW напоминает, как продлевали свои полномочия главы других постсоветских государств.

Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко

"Вечные" президенты: Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев и Александр Лукашенко

Парламент Армении во вторник, 17 апреля, выбрал нового премьер-министра. Им стал лидер правящей Республиканской партии Серж Саргсян - экс-президент страны. Вступлением в должность нового главы правительства завершается переход Армении от президентской к парламентской республике, предусмотренный конституционной реформой. За ее проект жители страны проголосовали на референдуме в декабре 2015 года. Благодаря изменениям в конституции Серж Саргсян, который не мог баллотироваться на пост президента в третий раз, получил возможность сохранить власть, поскольку теперь именно премьер становится первым лицом государства. Это событие уже вызвало волну протестов в Ереване, которые продолжаются с конца минувшей недели.

Узбекистан: растяжимость понятия "срок"

Среди бывших республик СССР Армения далеко не первая, где тем или иным образом продлевались властные полномочия действующих президентов. Причем чаще всего этот вопрос ставился прямо и не требовал смены формы правления. В начале 1990-х во всех странах СНГ были приняты конституции, ограничивавшие продолжительность пребывания в должности президента одного лица, как правило, двумя сроками - по 4-5 лет каждый. Однако впоследствии многие главы бывших советских республик получали право баллотироваться на большее количество сроков, а где-то увеличивали продолжительность самих сроков либо делали персональные исключения.

Саммит глав стран СНГ в Минске, 2013 год

Президенты ряда постсоветских стран пошли на разные уловки, чтобы подольше остаться у власти

Бывший президент Узбекистана Ислам Каримов оставался на этом посту с 1991 года вплоть до своей кончины в 2016 году. В марте 2015 года он одержал победу на очередных президентских выборах в четвертый раз, набрав 90,39 процента голосов. При этом в 90-й статье конституции страны с самого ее принятия в 1992 году неизменно закреплена норма о том, что "одно и то же лицо не может быть Президентом Республики Узбекистан более двух сроков подряд".

Один срок Каримову списали, признав его "нулевым", так как его отсчет начался в 1991 году, еще до принятия действующей конституции. А на вопросы ОБСЕ накануне выборов в 2015 году, почему президент идет на третий срок в нарушение конституции, официальные лица страны дали довольно оригинальный ответ, зафиксированный в отчете Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. "Понятие "срок" означает точное количество лет, и так как ранее президентский срок составлял семь лет, а теперь будет составлять пять лет, то данные сроки не могут рассматриваться в качестве двух последовательных сроков", - пояснили тогда в Ташкенте.

Казахстан и Беларусь: долой ограничения числа сроков

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выиграл свои первые выборы главы государства в 1991 году, будучи единственным кандидатом в избирательном бюллетене. Спустя четыре года его президентские полномочия в Казахстане были продлены на референдуме до 2000 года.

После этого Назарбаев еще трижды побеждал на президентских выборах. В 2007 году казахстанский парламент принял поправки к конституции страны, ограничив полномочия главы государства двумя сроками. Однако для Назарбаева как первого президента Казахстана было сделано исключение - он может баллотироваться неограниченное количество раз. Очередной срок его правления истекает в 2020 году.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко также является первым и до сих пор единственным президентом своей страны, занимая этот пост с 1994 года. Спустя два года после его победы на выборах был проведен референдум по изменению конституции, после чего Лукашенко по примеру Каримова "обнулил" отсчет пятилетнего срока своего президентства. Поэтому его второй срок начался уже в новом веке, после победы на выборах 2001 года.

Спустя три года в стране прошел еще один референдум, вычеркнувший из конституции норму, которая ограничивала количество последовательных президентских сроков для одного и того же лица. В настоящее время Лукашенко находится на посту главы государства уже пятый срок подряд. Слудующие выборы в Беларуси состоятся в 2020 году.

Азербайджан: муж - президент, жена - вице-президент

Ильхам Алиев сменил своего отца на посту президента Азербайджана в 2003 году, а пять лет спустя вновь победил на выборах главы государства. В 2009 году, в ходе своего второго президентского срока, он провел референдум, по итогам которого были одобрены поправки к конституции. Согласно одной из них, одно и то же лицо может избираться главой государства более двух раз подряд. Еврокомиссия назвала тот референдум серьезным шагом назад в развитии демократии в Азербайджане.

Ильхам и Мехрибан Алиевы

Ильхам и Мехрибан Алиевы

В 2016 года в стране прошел еще один референдум о поправках в конституцию - на этот раз президентский срок был продлен с пяти до семи лет. Помимо этого была учреждена должность первого вице-президента, которую заняла жена главы государства Мехрибан Алиева. На последних выборах в Азербайджане, состоявшихся 11 апреля 2018 года, Ильхам Алиев вновь одержал победу, набрав 86,22 процента голосов и тем самым получив возможность остаться на посту президента на четвертый срок. Оппозиция бойкотировала выборы, а международные наблюдатели заявили о повсеместных нарушениях правил голосования.

Киргизия и Таджикистан: смотря как посчитать сроки

Первый президент Киргизии Аскар Акаев воспользовался популярной среди лидеров стран СНГ возможностью "обнулить" первый срок и оставался у власти вплоть до "тюльпановой революции" 2005 года, после которой бежал в Россию.

Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон неоднократно пользовался возможностью "обнуления". Впервые он занял пост главы государства в 1994 году, оставаясь на этом посту после выборов 1999 и 2006 годов. Каждый раз в промежутке между выборами он проводил референдумы о внесении серьезных изменений в конституцию, которые аннулировали его предыдущие сроки.  Одна из редакций Основного закона предусматривала увеличение срока пребывания на посту главы государства до семи лет.

В январе 2016 года парламент Таджикистана в очередной раз проголосовал за поправки в конституцию, позволяющие баллотироваться действующему президенту неограниченное количество раз и снизившие возрастной порог для кандидатов в президенты с 35 до 30 лет. По мнению экспертов, принятые поправки позволят участвовать в предстоящих выборах 2020 года старшему сыну Рахмона - Рустаму Эмомали. В 2020 году ему исполнится 33 года.

Россия: рокировка и поправки в конституцию

Владимир Путин на саммите стран СНГ в Бишкеке, 2016 год

Владимир Путин на саммите стран СНГ в Бишкеке, 2016 год

В России Владимир Путин после двух разрешенных Конституцией РФ президентских сроков подряд в 2008 году уступил свое место Дмитрию Медведеву. Тот буквально через несколько месяцев после вступления в должность предложил внести поправки в Основной закон страны, увеличив продолжительность президентских полномочий с 4 до 6 лет.

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Уже к концу 2008 года эти поправки были ратифицированы Госдумой, Советом Федерации и парламентами всех субъектов РФ, а в 2012 году Владимир Путин вновь занял пост президента России - теперь уже на 6 лет. На выборах в марте 2018 года Путин был избран главой государства: формально на второй шестилетний срок, а фактически - на четвертый.

Другие страны СНГ

В Украине был возможен вариант с третьим сроком Леонида Кучмы за счет "обнуления" его первого президентства по решению Конституционного суда страны. Однако сам Кучма не воспользовался возможностью баллотироваться в очередной раз. В итоге после распада СССР ни один президент Украины не превысил разрешенные конституцией два срока по 5 лет. То же самое относится и к Грузии с Литвой, где введены аналогичные ограничения для одного и того же лица, занимающего высший пост в государстве.

Латвия, Эстония и Молдавия - парламентские республики, в которых роль президента второстепенна по отношению к премьер-министру. Впрочем, и их президенты в постсоветскую эпоху не нарушали закрепленную в конституциях норму о двух сроках подряд продолжительностью по 4-5 лет. Не задерживались у власти дольше восьми лет и главы правительств этих стран.

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