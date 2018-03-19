Представитель Берлина: Высылка дипломатов внесла вклад в победу Путина | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.03.2018

Гернот Эрлер (Gernot Erler) - член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией. В интервью DW политик дал оценку первым результатам выборов президента РФ, которые состоялись в воскресенье, 18 марта, и на которых на четвертый срок был избран Владимир Путин.
DW: Господин Эрлер, была ли два вас какая-то интрига на этих выборах?
Гернот Эрлер: На этих выборах не было секретов, была известная цель - 70 на 70, то есть явка и минимальный желаемый результат для президента Владимира Путина. Очевидно, второй показатель был достигнут, а первый, похоже, что нет.
- Почему явка была так важна для Кремля?
- С этим связано желание (большей. - Ред.) легитимации. Была опасность, что многие сочтут выборы и их результаты заранее определенными, что, мол, победит снова Путин, и такой подход приведет к более низкой явке. На предыдущих выборах явка составила 65 процентов, при этом за Путина проголосовало около 64 процентов. Было желание улучшить результат по сравнению с 2012 годом.
- И все-таки явка относительно высокая, хотя оппозиционер Алексей Навальный призывал к бойкоту. Чем это объяснить? Можно ли сказать, что история вокруг отравления Скрипаля помогла повысить явку?
Гернот Эрлер
- Можно констатировать, что история Скрипаля (обвинения Великобритании в адрес России в причастности к отравлению бывшего двойного агента нервно-паралитическим веществом. - Ред.) по меньшей мере не помешала успеху на выборах. Путину удалось сыграть на настроениях "осажденной крепости", представить это как заговор против России. Мол, конечно, все обвинения являются необоснованными. В России это позитивно воспринимается, что показали и другие такие примеры. Под давлением, есть такой рефлекс, происходит консолидация вокруг президента, который обещает противостоять этому. Он, вероятно, не просто так накануне выборов объявил об ответной высылке британских дипломатов. Это дало ему возможность продемонстрировать силу и решимость. Это, наверняка, внесло вклад в его победу.
- А инициатива Навального - бойкот - не сработала?
- Фокус заключается в том, что отказ в регистрации Навального расколол оппозицию. С одной стороны, были Ксения Собчак и Григорий Явлинский, которые призывали голосовать, а с другой - Навальный, который призывал к бойкоту. Такие противоположные позиции нейтрализовали друг друга и в результате не были эффективны.
- Многие говорят, что роль остальных семи кандидатов заключалась в том, чтобы создать видимость выборов. Почему Явлинский и Собчак пошли на это?
- Явлинский участвовал во многих выборах, я его знаю и очень ценю. Но он не способствовал тому, чтобы был единый кандидат от оппозиции. По поводу Ксении Собчак есть предположение, что она объявила о своей кандидатуре при поддержке или с одобрения Кремля, чтобы это оживило выборы, чтобы создалось впечатление открытого исхода. Это, конечно, было не так с самого начала. Мы снова увидели, что российская оппозиция не смогла объединиться.
- С таким результатом, более 70 процентов, Путин может править, как говорят немцы, "без оглядки". Чего вы ожидаете от нового старого президента в следующие шесть лет?
- Нет ничего успешнее успеха. Его политика уверенности в себе, силы, готовности к риску и переходу через "красные линии", как это было в конфликте с Украиной, с его точки зрения себя оправдала.
Он получил результат, лучше предыдущего, достиг поставленной цели. То есть у него нет стимула менять свою политику. Если изменения и будут, то это произойдёт под давлением экономических процессов. Начиная с 2014 года, реальные доходы россиян падают, в том числе из-за ситуации на рынке нефти. Экономические реформы, много раз обещанные, не были проведены. Это может стать проблемой для России. Но в международной политике, думаю, мы увидим продолжение прежней линии.
- Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) дала понять, что есть надежда на сдвиги по выполнению минских договоренностей по Украине после выборов в РФ. Есть такой шанс?
- Могу сказать, что я на это надеюсь. Была длительная пауза во встречах на высшем уровне. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" - России, Украины, Германии и Франции - состоялась в октябре 2016 года. Пауза была связана и с выборами в Германии, и с затянувшимся процессом формирования правительства, но нужен новый раунд для поиска политического решения. Иначе на столе окажутся другие решения.
США уже объявили о поставках Украине оружия, это может привести к эскалации конфликта. Это усиливает давление на четырех лидеров, чтобы они предприняли новую попытку реализовать минские соглашения. Но это будет в итоге зависеть от того, какие интересы преследует Россия на востоке Украины. Есть ли серьезный интерес, и это касается и украинской стороны, выполнить хотя бы первый пункт - прекращение огня.
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Автор: Сергей Елкин