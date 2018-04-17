 Представители НАТО и Генштаба России провели встречу в Баку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.04.2018
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Мир

Представители НАТО и Генштаба России провели встречу в Баку

Стороны заинтересованы в открытых каналах коммуникации, отмечает главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе Кёртис Скапарротти.

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кёртис Скапарротти (фото из архива)

Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кёртис Скапарротти (фото из архива)

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов и верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кёртис Скапарротти провели встречу в Баку в четверг, 19 апреля. Это первая встреча Скапарротти с главой Генштаба РФ.

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Стороны, в частности, обсудили "мероприятия по выстраиванию доверия" и "предотвращение инцидентов", сообщили представители российского Минобороны. Прямые переговоры определенно показывают "общий интерес" в сохранении каналов между военными ведомствами "открытыми", отметил в свою очередь Скапарротти.

Предварительные телефонные переговоры

Встрече в Баку предшествовали телефонные переговоры между начальником Генштаба России и верховным главнокомандующим объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Руководитель российского Генштаба и председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел также провели встречу в Баку в сентябре 2017 года.

Контакты между Россией и Североатлантическим альянсом были сведены к минимуму в 2014 году из-за российской аннексии украинского полуострова Крым и конфликта на востоке Украины. Стороны также увеличили частоту разведывательных полетов над Балтийским и Черным морями. Совет НАТО-Россия возобновил свою работу лишь два года спустя.

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    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

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    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

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    Автор: Михаил Бушуев


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