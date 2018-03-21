 Предполагаемый бомбист из Техаса подорвал себя | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.03.2018
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Мир

Предполагаемый бомбист из Техаса подорвал себя

Во вторник вечером в Техасе прогремели два взрыва. С начала марта в штате взорвались уже шесть бомб, которые были заложены в посылках.

На месте взрыва в Остине

На месте взрыва в Остине

Техасская полиция сообщила в среду, 21 января, что подозреваемый в осуществлении нескольких взрывов на территории штата в последний месяц, покончил с собой. Он подорвал себя в машине при попытке полицейских арестовать его.

Накануне вечером в Техасе прогремели два взрыва. В одном случае взорвалась посылка, находящаяся на сортировочном конвейере курьерской службы доставки FedEx в городке Шертц. В другом - посылка, доставленная в комиссионный магазин, находящийся в пригороде столицы Техаса - города Остина. В результате взрывов были легко ранены несколько человек. В тот же вечер в сортировочном центре FedEx  в аэропорту ОстинаФБР  обезвредило еще одну посылку со взрывчатым веществом.

Контекст

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Уроженец Калифорнии, предположительно, находился в контакте с ИГ и хранил дома запас боеприпасов и компоненты взрывного устройства. Их он, возможно, планировал использовать для атаки на пирсе в Сан-Франциско. (23.12.2017)

С начала марта в Техасе взорвались уже шесть посылок. В результате взрывов погибли два человека, еще четверо получили тяжелые ранения.

Цель взрывов остается загадкой

Следователи предположили связь между этими взрывами. Что является их целью - непонятно. Глава полиции Остина Майкл Хансен заявил однако, что это не акции непосредственно против службы FedEx. Первоначально предполагалась расистская подоплека взрывов, так как их жертвами стали афроамериканцы и латиноамериканка. Однако три взрыва носили безадресный характер.

За информацию, которая поможет расследованиям, была назначена награда в 115 000 долларов. Кроме того, полиция пошла на неожиданный шаг, предложив организатору или организаторам взрывов выйти на контакт с ней.

Президент США Дональд Трамп призвал как можно скорее найти преступников. Тот, кто это делает - больной, заявил он.

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    Автор: Ирина Филатова


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