Предполагаемый бомбист из Техаса подорвал себя | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.03.2018

Техасская полиция сообщила в среду, 21 января, что подозреваемый в осуществлении нескольких взрывов на территории штата в последний месяц, покончил с собой. Он подорвал себя в машине при попытке полицейских арестовать его.
Накануне вечером в Техасе прогремели два взрыва. В одном случае взорвалась посылка, находящаяся на сортировочном конвейере курьерской службы доставки FedEx в городке Шертц. В другом - посылка, доставленная в комиссионный магазин, находящийся в пригороде столицы Техаса - города Остина. В результате взрывов были легко ранены несколько человек. В тот же вечер в сортировочном центре FedEx в аэропорту ОстинаФБР обезвредило еще одну посылку со взрывчатым веществом.
С начала марта в Техасе взорвались уже шесть посылок. В результате взрывов погибли два человека, еще четверо получили тяжелые ранения.
Цель взрывов остается загадкой
Следователи предположили связь между этими взрывами. Что является их целью - непонятно. Глава полиции Остина Майкл Хансен заявил однако, что это не акции непосредственно против службы FedEx. Первоначально предполагалась расистская подоплека взрывов, так как их жертвами стали афроамериканцы и латиноамериканка. Однако три взрыва носили безадресный характер.
За информацию, которая поможет расследованиям, была назначена награда в 115 000 долларов. Кроме того, полиция пошла на неожиданный шаг, предложив организатору или организаторам взрывов выйти на контакт с ней.
Президент США Дональд Трамп призвал как можно скорее найти преступников. Тот, кто это делает - больной, заявил он.
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Автор: Ирина Филатова