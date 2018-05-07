 Прага отказывается считать анализ ″Новичка″ в Чехии его производством | Новости из Германии о Европе | DW | 07.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Прага отказывается считать анализ "Новичка" в Чехии его производством

По словам премьера Чехии Андрея Бабиша, специальный химический анализ вещества А-230 нельзя рассматривать как его производство. Соответствующие исследовательские работы проводились в целях "защиты армии и населения".

Столица Чехии Прага

Столица Чехии Прага

Признав в очередной раз, что в Чехии был проведен специальный химический анализ вещества А-230 класса "Новичок", правительство в Праге утверждает, что эти работы нельзя считать производством. "В Чехии никогда не производилось, разрабатывалось или хранилось вещество типа "Новичок", - заявил в понедельник, 7 мая, премьер-министр Андрей Бабиш в эфире Чешского телевидения.

Контекст

Чешский лидер наверняка понимает, что сыграл на руку Кремлю в пропагандистской войне с Великобританией. Однако речь идет о другом "Новичке" и схватке за власть в Чехии, поясняет Иван Преображенский. (04.05.2018)

Для исследований в Чехии в небольшом количестве был произведен яд A-230, который относится к группе "Новичок", утверждает президент Чехии. После тестов вещество было уничтожено. (04.05.2018)

По словам главы кабинета министров, анализ нервно-паралитического вещества проводился в рамках исследовательской программы в целях "защиты армии и населения".

Президент раскрыл секретную программу

3 мая президент Чехии Милош Земан заявил, что в его стране в рамках исследований производилось вещество A-230. В правительстве страны на это указали, что прав и глава государства, который на основании закона 1997 года о запрете химического оружия рассматривает как производство любую химическую реакцию.

Веществом типа "Новичок" были в начале марта в английском Солсбери отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным Праги, при отравлении использовалась другая разновидность яда - А-234. Лондон обвиняет в покушении на Скрипалей Россию, Москва же отрицает всякую причастность к инциденту, указывая, что в число "наиболее вероятных" источников происхождения "Новичка" входят Великобритания, Чехия, Словакия и Швеция.

Смотрите также:

  • Британская полиция в Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Место происшествия

    В британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Бывший двойной агент и его дочь

    Как выяснилось, жертвами отравления стали бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Больница в городе Солсбери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из комы

    Сразу после того, как 4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены в бессознательном состоянии, их доставили в больницу города Солсбери. Там они до сих пор и находятся. Юлия, по сообщениям СМИ, пришла в себя и начала говорить и самостоятельно принимать пищу. По словам директора больницы, отец Юлии "остается в критическом, но стабильном состоянии после контакта с нервно-паралитическим веществом".

  • Сергей Скрипаль в зале суда

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Обмен и британское гражданство

    В 2006 году отставной сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки и приговорен к 13 годам лишения свободы. В июле 2010 году в рамках крупномасштабного обмена шпионами между США и Россией Скрипаль был помилован президентом России, перебрался в Лондон и получил британское гражданство и пенсию.

  • Скамейка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Здесь нашли жертв отравления

    Лавка, на которой обнаружили Скрипаля и его дочь в бессознательном состоянии, накрыта палаткой. Сержанта криминальной полиции Ника Бейли, первым оказавшегося рядом с жертвами, после интенсивной терапии выписали из больницы 22 марта.

  • Полиция в защитных костюмах и противогазах изучает место обнаружения Сергея Скрипаля и его дочери

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Полицейские в защитных костюмах

    Поскольку поначалу не было известно, чем именно отравились Сергей Скрипаль и его дочь, полиция изучала место их обнаружения в защитных костюмах и противогазах.

  • Полицейский на мотоцикле и военный грузовик

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Британские военные в Солсбери

    После того, как пострадавших доставили в клинику, власти вызвали военных, которые эвакуировали несколько автомобилей из-за опасений, что на них попало ядовитое вещество.

  • Пиццерия Zizzi, в которой обедал Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Отец и дочь обедали в пиццерии Zizzi

    В центре инцидента невольно оказались два заведения - пиццерия Zizzi, в которой отец и дочь обедали перед тем, как были найдены в парке, и расположенный неподалеку на берегу реки паб The Mill. Оба заведения закрыты. В них полиция проводит следственные мероприятия.

  • Тереза Мэй выступает в парламенте Великобритании

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Тереза Мэй обвинила Россию

    Британские власти утверждают, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом. По словам премьер-министра Терезы Мэй, Россия ответственна за это. 14 марта в парламенте она объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов. 17 марта МИД РФ заявил об ответных мерах - высылке 23 дипломатов из посольства Великобритании в Москве и закрытии Британского совета в России.

  • Заседание Совета Безопасности ООН

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Совет Безопасности ООН обсудил отравление Скрипаля

    По требованию Лондона 14 марта отравление бывшего двойного агента обсудил Совет Безопасности ООН. Великобритания и США обвинили Россию в атаке на двух человек с использованием нервно-паралитического вещества и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Здание МИД России

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Взаимные высылки диломатов

    26 марта администрация президента США Трампа объявила о решении выслать из страны в связи с делом Скрипаля 60 российских дипломатов. О высылке дипломатов из РФ заявили также еще 27 стран. 29 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил о принятии зеркальных мер в отношении стран, выславших российских дипломатов.

  • Борис Джонсон дает интервью Жанне Немцовой

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Споры о стране происхождения яда

    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Британские военные химики из лаборатории "Портон-Даун", идентифицировав "Новичок, не подтвердили его российское происхождение, т.к. это не было их задачей. Британский МИД, в отличие от Москвы, не нашел в этих заявлениях противоречий.

  • Юлия Скрипаль

    Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

    Юлия Скрипаль вышла из больницы

    Между тем Юлия Скрипаль 9 апреля покинула клинику в Солсбери. Об этом сообщила Кристин Бланшар, замглавы клиники. По ее словам, Юлия "исключительно хорошо" отреагировала на лечение, но оно еще не завершено. Через 2 дня Скрипаль отказалась от поддержки посольства РФ в Великобритании. "Сейчас я не хочу прибегать к их услугам", - сказано в заявлении, опубликованном Скотленд-Ярдом от ее имени.

    Автор: Сергей Гуща, Владимир Дорохов


Смотреть видео 12:17

Отравление Скрипалей: в МИД РФ подозревают Лондон в синтезации "Новичка" - DW Новости

Контекст

Все, что известно об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери

В Солсбери 4 марта нашли без сознания экс-двойного агента Скрипаля и его дочь. Вину за их отравление Лондон возложил на Москву. Кремль отвергает все обвинения. О деле Скрипаля - в галерее DW. (15.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Эксперты ОЗХО подтвердили выводы Лондона о "Новичке"  

Жесткое интервью DW с замглавы МИД России - Conflict Zone по-русски  

Отравление Скрипалей: в МИД РФ подозревают Лондон в синтезации "Новичка" - DW Новости  

Также по теме

Tschechien Vertrauensabstimmung

Как чешский президент поспорил со своими министрами о яде "Новичок" 04.05.2018

Чешский президент Милош Земан заявил, что в стране производился яд из группы "Новичок". Тем самым он опроверг заявления министров своего правительства, утверждавших обратное.

Zhanna Nemtsova spricht mit Boris Johnson

Лондон не видит противоречий в своей позиции по делу Скрипалей 05.04.2018

Глава МИД Великобритании Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения яда "Новичок". Британские военные химики, однако, не подтвердили этого, сославшись на то, что это не входило в их задачи.

Britische Armee Soldaten in Schutzanzügen Gasmasken

Британская разведка утверждает, что "Новичок" произвели под Саратовом 06.04.2018

База в Шиханах в Саратовской области является аналогом лаборатории "Портон-Даун", считают британские спецслужбы. Именно там и был произведен "Новичок", использованный для отравления Скрипалей, полагают они.

Самые читаемые

Смогут ли "Авиалинии Антонова" решить проблему авиаперевозок для НАТО?  

Лица протеста на митингах "Он нам не царь" (фотогалерея)  

Как показать россиянам, что они не в кольце врагов?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно