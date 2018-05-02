Правящая партия Армении поддержит оппозиционного кандидата на выборах премьера

Правящая Республиканская партия (РПА) не станет выдвигать своего кандидата на выборах премьер-министра страны, которые пройдут 8 мая. Как заявил в среду, 2 мая, глава фракции РПА в Национальном собрании Ваграм Багдасарян, "Республиканская партия поддержит кандидата, который будет выдвинут одной третью депутатов".

В то же время остальные фракции парламента - "Елк", "Дашнацутюн" и "Царукян" - уже объявили о своей поддержке "кандидата от народа" - лидера протестного движения Никола Пашиняна.

Пашинян призвал сторонников не выходить на улицы 3 мая

Между тем Никол Пашинян призвал своих сторонников не осуществлять каких-либо протестных акций в четверг, 3 мая, чтобы не мешать работе парламента. "Мы завтра будем работать в парламенте", - сказал политик на митинге оппозиции в Ереване вечером в среду.

Накануне во время специального заседания Национального собрания страны Пашиняну не удалось занять пост премьер-министра. Его кандидатура была единственной, но в поддержку лидера протестов высказались лишь 45 депутатов, 56 проголосовали против. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В случае неудачи законодательный орган Армении будет автоматически распущен.

В ответ на решение депутатов Пашинян призвал своих сторонников к массовым тотальным акциям гражданского неповиновения. Утром 2 мая участники акции начали блокировать некоторые дороги в Ереване и по всей стране, автотрассу в столичный аэропорт "Звартноц" и железнодорожные пути. В 17.00 по местному времени (16.00 мск) по призыву Пашиняна блокада улиц и мостов была прекращена, чтобы позволить протестующим попасть на площадь Республики на традиционный вечерний митинг.

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