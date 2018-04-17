Правые популисты хотят запретить легендарный берлинский клуб Berghain

Представители правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступили с инициативой отозвать лицензию у легендарного берлинского техно-клуба Berghain, сообщает в четверг, 19 апреля, издание Berliner Morgenpost. Соответствующее заявление размещено на официальном портале столичного района Фридрихсхайн-Кройцберг.

В частности, в заявлении отмечаются систематические нарушения "требований, регулирующих деятельность ресторанов". Кроме того, представители правопопулистской партии обвинили клуб в легком доступе посетителей к наркотикам. По мнению заявителей, режим работы заведения должен обеспечить его "посещение без наркотиков" и принимать во внимание биоритмы.

Получивший мировую известность клуб был открыт в 2004 году в здании бывшей тепловой электростанции. Он считается одним из культовых мест Берлина и известен далеко за пределами Германии. Название Berghain ("Бергхайн") составлено из частей названий берлинских районов Кройцберг и Фридрихсхайн. Клуб неоднократно занимал первые места в рейтингах и опросах музыкальных журналов.

Смотрите также:

"Бергхайн" Культовый клуб в Берлине Здание бывшей тепловой электростанции (ТЭЦ ), в котором расположен клуб.

"Бергхайн" Культовый клуб в Берлине Вход в клуб "Бергхайн".

"Бергхайн" Культовый клуб в Берлине Клуб может вместить 1500 посетителей.

"Бергхайн" Культовый клуб в Берлине В октябре 2013 года свой новый альбом в этом клубе представила Леди Гага.

"Бергхайн" Культовый клуб в Берлине Фотограф и охранник клуба Свен Марквардт (Sven Marquardt), чьи снимки стали частью юбилейной экспозиции.

"Бергхайн" Культовый клуб в Берлине Без комментариев. Автор: Максим Нелюбин

