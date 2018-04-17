 Правые популисты хотят запретить легендарный берлинский клуб Berghain | Новости из Германии о Германии | DW | 19.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Правые популисты хотят запретить легендарный берлинский клуб Berghain

В заявлении правопопулистской партии АдГ говорится о систематическом нарушении правил для ресторанов и легком доступе посетителей к наркотикам.

В клубе Бергхайм (фото из архива)

В клубе "Бергхайм" (фото из архива)

Представители правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) выступили с инициативой отозвать лицензию у легендарного берлинского техно-клуба Berghain, сообщает в четверг, 19 апреля, издание Berliner Morgenpost. Соответствующее заявление размещено на официальном портале столичного района Фридрихсхайн-Кройцберг.

Контекст

Ощущение клубной атмосферы в будущем музее будут создавать регулярные тусовки. (16.04.2015)

Германия - Мекка электронной музыки, снабжающая мир талантами клубного звука. Как стать новым Свеном Фэтом, когда техника все сложнее, а желающих прославиться за DJ-пультом все больше? (14.02.2012)

В частности, в заявлении отмечаются систематические нарушения "требований, регулирующих деятельность ресторанов". Кроме того, представители правопопулистской партии обвинили клуб в легком доступе посетителей к наркотикам. По мнению заявителей, режим работы заведения должен обеспечить его "посещение без наркотиков" и принимать во внимание биоритмы.

Получивший мировую известность клуб был открыт в 2004 году в здании бывшей тепловой электростанции. Он считается одним из культовых мест Берлина и известен далеко за пределами Германии. Название Berghain ("Бергхайн") составлено из частей названий берлинских районов Кройцберг и Фридрихсхайн. Клуб неоднократно занимал первые места в рейтингах и опросах музыкальных журналов.

Смотрите также:

  • default

    "Бергхайн"

    Культовый клуб в Берлине

    Здание бывшей тепловой электростанции (ТЭЦ ), в котором расположен клуб.

  • default

    "Бергхайн"

    Культовый клуб в Берлине

    Вход в клуб "Бергхайн".

  • default

    "Бергхайн"

    Культовый клуб в Берлине

    Клуб может вместить 1500 посетителей.

  • default

    "Бергхайн"

    Культовый клуб в Берлине

    В октябре 2013 года свой новый альбом в этом клубе представила Леди Гага.

  • default

    "Бергхайн"

    Культовый клуб в Берлине

    Фотограф и охранник клуба Свен Марквардт (Sven Marquardt), чьи снимки стали частью юбилейной экспозиции.

  • default

    "Бергхайн"

    Культовый клуб в Берлине

    Без комментариев.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 05:05

Классическая музыка в ночных клубах

Контекст

"Бергхайн"

Культовое учреждение было открыто в 2004 году в бывшей ТЭЦ. (07.07.2014)  

Ссылки в интернете

Заявление на официальном портале округа Фридрихсхайн-Кройцберг

В Берлине поставят техно-балет

Официальный сайт берлинского клуба Berghain

Аудио- и видеофайлы по теме

Классическая музыка в ночных клубах  

Panik City в Гамбурге  

Пять мировых хитов из Германии  

Самые читаемые

Комментарий: Меркель предъявила ультиматум "Северному потоку-2"  

Новые санкции США: теперь уже огонь на поражение  

Комментарий: Запад заговорил на языке Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно