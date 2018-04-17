 Правые популисты отозвали запрос о закрытии берлинского клуба Berghain | Новости из Германии о Германии | DW | 20.04.2018
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Германия

Правые популисты отозвали запрос о закрытии берлинского клуба Berghain

Внесенный в собрание представителей берлинского района запрос не отражает точку зрения АдГ и является личной инициативой представителя фракции, не состоящей в самой партии.

В клубе Бергхайн (фото из архива)

В клубе "Бергхайн" (фото из архива)

Фракция правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) отозвала запрос о лишении лицензии легендарного берлинского техно-клуба Berghain. АдГ не вносила соответствующий запрос и не выступала с соответствующим заявлением, это несогласованный шаг беспартийного депутата, написал 19 апреля в Twitter депутат берлинского парламента, казначей берлинского отделения АдГ Франк-Кристиан Ханзель (Frank-Christian Hansel).

"Не хотим предписывать, как проводить ночи берлинцам"

"Мы совершенно точно не хотим предписывать берлинцам, как им следует проводить свои ночи", - цитирует его слова газета Berliner Morgenpost 20 апреля. В свою очередь представитель земельного отделения АдГ в Берлине указал, что внесенный Шмидт запрос о лишении лицензии клуба Berghain "не соответствует ни линии АдГ в Фридрихсхайне-Кройцберге, ни точке зрения берлинского отделения партии".

Об отзыве запроса сообщается на официальном портале столичного района Фридрихсхайн-Кройцберг. С официальным предложением лишить лицензии владельцев Berghain ранее выступила депутат собрания представителей этого района Сибилле Шмидт (Sibylle Schmidt), являющаяся в нем заместителем главы состоящей из трех человек фракции АдГ, но официально не состоящая в этой партии.

Вместо круглосуточных часов работы только ночные

В заявлении указывается на систематические нарушения "требований, регулирующих деятельность ресторанов" и легком доступе посетителей к наркотикам. В частности, автор заявления указывает на необходимость отказаться от круглосуточного режима работы и ограничить часы работы заведения периодом с 22 до 6 часов. Неограниченное время работы клуба побуждает посетителей употреблять химические вещества, продлевающие бодрствование, говорится в заявлении.

Контекст

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При этом Шмидт указала на трагедию, случившуюся с молодой американкой, которая в 2017 году скончалась в клубе Berghain от передозировки экстази. "Я фанат Berghain, но я не хочу, чтобы кто-то умирал рядом со мной за барной стойкой", - пояснила она.

Получивший мировую известность клуб был открыт в 2004 году в здании бывшей тепловой электростанции. Он считается одним из культовых мест Берлина и известен далеко за пределами Германии. Название Berghain ("Бергхайн") составлено из частей названий берлинских районов Кройцберг и Фридрихсхайн. Клуб неоднократно занимал первые места в рейтингах и опросах музыкальных журналов.

Смотрите также:

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    Здание бывшей тепловой электростанции (ТЭЦ ), в котором расположен клуб.

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    Культовый клуб в Берлине

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    Культовый клуб в Берлине

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    Культовый клуб в Берлине

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    Культовый клуб в Берлине

    Без комментариев.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотреть видео 05:05

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Контекст

"Бергхайн"

Культовое учреждение было открыто в 2004 году в бывшей ТЭЦ. (07.07.2014)  

Ссылки в интернете

Заявление на официальном портале округа Фридрихсхайн-Кройцберг

В Берлине поставят техно-балет

Официальный сайт берлинского клуба Berghain

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