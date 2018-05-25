Правозащитница или авантюристка: кто такая Маргрет Саттеруэйт

Интервью с Маргрет Саттеруэйт, как она себя именует, британским криминологом и демографом, чья специализация - проблемы сексуального насилия и помощь его жертвам, было опубликовано на сайте DW в пятницу, 18 мая. Перед этим наш корреспондент побывала на ее трехчасовой лекции в Москве, организованной Профсоюзом журналистов "в рамках кампании против домогательств и против депутата Леонида Слуцкого". Как отмечено в анонсе на YouTube, "криминолог в области преступлений против неприкосновенности и торговли людьми рассказывает о мифах и стереотипах о сексуальном насилии и харассменте".

Женщина на видео говорит на хорошем русском языке с легким акцентом, на первый взгляд, профессионально рассуждая о вышеуказанных проблемах. "Обычно на эту тему у меня уходит три лекции по три часа в университете, поэтому я ее кастрировала как могла, отрезала все максимально научное, связанное с нейробиологией, и то, что я читаю студентам, и то, что я читаю студентам в форме", - говорится в самом начале. Исходя из сказанного, можно сделать вывод: Маргрет Саттеруэйт работает преподавателем в каком-то вузе. В одном из постов в Facebook она пишет, что ее приглашают с лекциями в университет и академии Следственного комитета РФ. (DW обратилась с запросом в Московскую академию СК РФ, но на момент публикации ответ еще не был получен. - Ред.) Что ж, тема такая - сексуальное насилие, торговля людьми. Все ясно. Или все же не все?

Who is Margret Satterwaite?

Вскоре после публикации интервью на сайте DW наши подписчики в соцсетях обратили внимание на сомнительную репутацию "британского криминолога". Оказалось, что вопросы относительно ее личной и профессиональной идентичности возникают вновь и вновь более 10 лет! Как минимум с 2008 года Маргрет Саттеруэйт была необычайно активна вначале в ЖЖ под ником margret_stwt (но могли быть и другие аккаунты), затем в Facebook, где ее имя написано так: Margret Satterwaite. Предположив, что "Маргрет" вовсе не англичанка, разные блогеры неоднократно пытались ее деанонимизировать - но каждый раз безуспешно. Неужели в эпоху интернета и современных технологий нельзя установить точно, откуда появился человек, кто он и чем, собственно, занимается?

Страница личных данных Маргрет Саттеруэйт в Facebook

Впервые в публичной сфере "Маргрет Саттеруэйт" появилась, судя по всему, в 2005 году, когда сайт "Полит.ру" внезапно опубликовал статью "оксфордского демографа" и "эксперта ряда европейских правых партий". Затем в 2006-2007 годах статьи того же автора публикует журнал "Эксперт" - две из них до сих пор можно найти на сайте издания под пейволом. Тексты посвящены проблемам миграции и демографии, и благодаря им у Маргрет появилось первое паблисити, как позитивное, так и негативное - ее обвинили в плагиате. Между тем, поиск в интернете по ключевым словам "Margret Satterwaite+Oxford" выдает данные о существовании другой женщины с похожим именем: Margaret L. Satterthwaite, профессора Нью-Йоркского университета, чья специализация - тоже правозащита. В телефонной беседе с корреспондентом DW наша Маргрет утверждает: та, другая женщина - лишь тезка. Но 13 лет назад, "погуглив", возможно, их просто путали?

Первые сомнения в идентичности "британского эксперта" возникли сразу после публикаций 2005-2007 годов, после того, как была обнаружена тезка "Маргрет", а также в связи с лихой манерой поведения в соцсетях, несвойственной человеку, для которого русский язык является иностранным. Но в октябре 2008 года "Новая газета" публикует интервью с Маргрет, указывая, что она британка, путешествующая по разным странам и знающая более 20 языков. Ее общественная деятельность якобы началась с работы в Международном Комитете Красного Креста (МККК) в Африке, затем в Боснии, а в "в 2005 году она получила докторскую степень в области демографии" (где именно, не указывается). В конце интервью Маргрет говорит, что у нее "ирландский темперамент", в профилях соцсетей называет родным городом Экзетер в Англии. Мэрия Экзетера на наш запрос не ответила, зато из администрации МККК ответ пришел: имя Margret Satterwaite в базе данных нигде не отмечено.

Конфликт с правозащитниками

Впрочем, женщина неоднократно заявляла, что использует разные фамилии, опасаясь угроз, связанных с ее правозащитной деятельностью. Какова же эта деятельность? В сентябре 2009 года сайт "Радио Свобода", а в октябре газета "Московский Комсомолец" публикуют интервью с "Маргарет Саттервейт", в котором она рассказывает о принятом Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) иске жительниц Башкирии Ольги Карамовой и Гульнары Александровой против России. Дочери этих женщин были жестоко убиты в 2002 году. "Свобода" представляет нашу героиню "экспертом Европейского центра защиты прав человека (EHRAC) Маргарет Саттервейт". В интервью она обвиняет российских правозащитников в игнорировании или пренебрежении "нарушениями, не имеющими политической составляющей".

В статье МК фигурирует "Маргарет Саттеруэйт. Англичанка. Демограф, юрист". По ее словам, правозащитные организации в России отказались от дел Карамовой и Александровой, потому что "на этом не сотворишь политического капитала". "Когда я написала в лондонский офис EHRAC, башкирские дела тут же пошли в производство", - утверждает она.

На запрос DW лондонский офис EHRAC ответил, что Маргрет Саттервейт (или Маргарет Саттеруэйт) никогда не была экспертом или сотрудницей EHRAC. Однако в старой базе данных московского офиса EHRAC упоминается некая Margret Taighde, которая могла проходить там практику. Начиная с 2000 года, юристы совместного проекта EHRAC и правозащитного центра "Мемориал" осуществляли поддержку граждан РФ в подаче жалоб в ЕСПЧ. Могла ли Маргрет представляться фамилией Taighde? По крайней мере, она использовала это слово в одном из адресов электронной почты. "Совместно с нашими партнерами из "Мемориала" мы занимались делами "Карамовы против России" (No. 51952/08) и "Александровы против России" (No. 16436/08). Дело Александровых было признано судом неприемлемым, дело Карамовых было коммуницировано судом в 2011 году", - уточняется в письме EHRAC.

Пикет против сексуальных домогательств, организованный правозащитниками в Москве

Одним из юристов, работавших над подачей тех дел в ЕСПЧ, был Григор Аветисян, ныне сотрудник проекта "Правовая инициатива". "Участие Маргрет в деле Карамовой и Александровой было огромным, - рассказал он DW. - Именно она обратила наше внимание на это дело. Заявительницы по этому делу находились в ужасном эмоциональном состоянии, их связь с юристами и правозащитниками шла через Маргрет". Она производила впечатление человека, хорошо ориентированного в теме насилия и гендерных аспектов, новой для молодого юриста. "Мне казалось, с ее стороны это была человеческая инициатива. Наш проект был перегружен обращениями российских граждан, лежали стопки дел... Она не просто принесла бумаги, мое ощущение - эти бумаги заговорили. Я был тогда просто шокирован фактами этого дела. Она нам помогала". Сейчас команда "Правовой инициативы" готовит дело Александровой к передаче в Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW).

"Сохранение безопасности пострадавших"

После башкирского дела отношения Маргрет с правозащитным сообществом пошатнулись. В 2010 году "Мемориал" открестился от сотрудничества с Маргрет Саттеруэйт, заявив, что она "не является ни членом, ни сотрудником правозащитного центра".

"Приходит волонтер, помогает с переводами, с бумажками. А потом начинает ссылаться на то, что работает в нашей организации. А потом вдруг выясняется, что в каких-то других местах поливает нас грязью", - вспоминает в беседе с DW председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов. По его словам, документов у нее никто не спрашивал, с какими-то юристами она могла контактировать. И приносила кейсы - но сама с ними не работала. "Стремный человек, но ничего на него нет. Максимум что можно сделать - это прекратить общение", - заключает Черкасов.

В разговоре с DW Маргрет утверждала, что участвовала в совместном проекте с Центром помощи пережившим сексуальное насилие "Сёстры". На наш запрос исполнительный директор Центра Надежда Замотаева категорично ответила, что Маргрет никогда не сотрудничала с этой организацией, но лично общалась с бывшей руководительницей "Сестер" Марией Моховой, скончавшейся в 2017 году. Некоторые высказывания Маргрет "дискредитируют принципы работы организации, а это, прежде всего, сохранение безопасности пострадавших".

Деятельность Маргрет можно было бы считать несколько экстравагантной формой правозащитного активизма вне зависимости от того, где она родилась и училась, - в Великобритании, Оксфорде или в каком-то другом месте. Но в начале 2018 года Маргрет, пренебрегая чужой безопасностью, опубликовала в Facebook эмоциональный пост, в котором обнародовала личные данные и подробности по одному незавершенному делу в Дагестане. О помощи по этому делу ее никто не просил. По мнению дагестанской журналистки Светланы Анохиной, это вмешательство "нанесло реальный вред подозреваемой и членам ее семьи в отношении их репутации, а могло бы и повлиять на ход судебного разбирательства". "Она оболгала людей", - подчеркивает Анохина.

Какие мотивы могут быть у женщины, называющей себя Маргрет Саттеруэйт, для ее необычной деятельности? Мы не имеем компетенции обсуждать психиатрические или конспирологические версии. Наверное, многие вопросы отпали бы, если бы удалось установить место ее настоящей работы или удостоверить личность. Увы: на просьбу показать нам скан паспорта она ответила отказом. Ранее опубликованное интервью с ней с сайта удалено.

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