 Правозащитнику Титиеву предъявлены обвинения | Новости из Германии о России | DW | 05.05.2018
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Россия

Правозащитнику Титиеву предъявлены обвинения

Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев, обвиненный в хранении около 208 грамм марихуаны, признан политическим заключенным.

Оюб Титиев в суде

Оюб Титиев в суде (фото из архива)

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. Правозащитнику предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотического средства, говорится в постановлении следственного управления СКР по Чеченской республике, опубликованном в Telegram-канале "Мемориала" вечером 4 мая.

По мнению следователей, Титиев хранил марихуану общей массой почти 208 граммов в салоне своей машины - "без цели сбыта, для личного употребления" - и не сдал наркотик добровольно "до момента его обнаружения и изъятия".

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Титиев собирал информацию о пропавших чеченцах

Правозащитник был задержан 9 января и арестован по обвинению в хранении наркотиков. В феврале "Мемориал" признал его политическим заключенным и назвал дело сфабрикованным. Последние несколько месяцев перед арестом Титиев собирал информацию о 27 задержанных и затем исчезнувших жителях Чечни, о которых сообщила "Новая газета". Как утверждают правозащитники, Титиев преследуется чеченскими властями, чтобы прекратить его ненасильственную публичную деятельность, направленную на защиту прав человека.

Лишение свободы Титиева было основано на фальсификации доказательств, при этом было нарушено право на справедливое судебное разбирательство, гарантированное Конституцией РФ, Международным пактом о гражданских и политических правах и Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, считает "Мемориал". Кроме того, в Чечне открыто ведется слежка за адвокатом Титиева Петром Заикиным, отмечают правозащитники.

После ареста Оюба Титиева по местному ТВ показали выступление главы Чечни Рамзана Кадырова, в котором тот назвал независимых правозащитников "врагами народа", занимающимися "стукачеством" и дискредитирующими свой народ.  По словам Кадырова, в Чечне им нет места, а их родственники также отвечают за их деяния, отмечают представители "Мемориала".

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