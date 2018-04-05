 Правозащитники из Беларуси расскажут в ООН о пытках в стране | Беларусь и белорусы: новости и аналитика | DW | 05.04.2018
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Беларусь

Правозащитники из Беларуси расскажут в ООН о пытках в стране

5 апреля в Минске активисты НПО представили альтернативный доклад о соблюдении в Беларуси Конвенции ООН против пыток. О том, зачем он понадобился и чему посвящен - DW.

Территория тюрьмы, окруженная забором и колючей проволокой

Презентация подготовленного белорусскими НПО альтернативного доклада о соблюдении в стране Конвенции ООН против пыток состоялась в Минске в четверг, 5 апреля. Авторы документа намерены дать свое видение ситуации с пытками и прочими нарушениями прав человека в Беларуси на 63-й сессии Комитета против пыток ООН, которая пройдет в Женеве (Швейцария) с 23 апреля по 16 мая.

На этой сессии свой доклад сначала обнародуют представители государственных структур, среди которых министерство юстиции, департамент исполнения наказаний, МВД и другие. По мнению белорусских правозащитников, текст официального доклада существенно расходится с реальной обстановкой, которая сложилась в учреждениях белорусской пенитенциарной системы.

Есть ли пытки в Беларуси?

По словам председателя общественного объединения "Правовая инициатива" Виктории Федоровой, в законодательстве Беларуси есть серьезнее пробелы, которые не позволяют бороться с пытками и иными противоправными действиями в отношении граждан. Представитель инициативы "Правозащитники против пыток" Сергей Устинов уточнил, что в Уголовном кодексе РБ отсутствует сам термин "пытка". Устинов рассказал, что на одной встрече в министерстве внутренних дел правозащитникам было заявлено, что в Беларуси пыток вообще нет. Поэтому власти публично и не осуждают случаи жестокого обхождения с людьми.

Александр Лукашенко

Александр Лукашенко

Напротив, Устинов напомнил сказанные несколько лет назад слова Александра Лукашенко, заявившего, что для осужденных по статье 328 УК ("незаконный оборот наркотиков и психотропных веществ") нужно создать в колониях такие условия, "чтобы они сами смерти просили".

Осужденный на 14 лет за распространение наркотиков Егор Протасеня, находившийся в тюрьме города Жодино, совершил попытку самоубийства. По словам его матери, на свидании парень рассказал, как оперативные сотрудники его избивали, надевали на него противогаз и перекрывали доступ воздуха, бросали в спину дротики, возле вены держали шприц с неизвестной жидкостью и угрожали уколоть, если он не признается. В результате Протасеня все-таки совершил суицид и скончался 29 марта 2016 года.

Кроме того, в белорусском законодательстве не зафиксировано право заключенных на своевременный медицинский осмотр. Как отметил Сергей Устинов, в случае применения пыток нужна срочная их документация, чтобы можно было обжаловать такие действия, поскольку если работающий в системе МВД врач несвоевременно зафиксирует эти пытки, то потом доказать их будет очень сложно.

Тюремный забор и колючая проволока

Проверки по фактам пыток заключенных в Беларуси иногда длятся месяцами

К тому же, добавил Устинов, проверки по фактам пыток иногда длятся месяцами: "У нас сейчас случай, когда в Могилеве мужчину изнасиловали милицейской дубинкой, уже прошло более трех месяцев, но уголовное дело до сих пор не возбуждено. А это позволяет тем, кто совершал эти действия, оставаться на службе и не нести никакой ответственности".

Давление на белорусских адвокатов

Руководитель "Белорусского документационного центра" Раиса Михайловская обратила внимание на то, что у граждан из-за давления властей на адвокатов остается все меньше возможностей для защиты. Белорусские власти не выполнили рекомендации восстановить в правах адвокатов, которые лишились лицензий за то, что представляли интересы задержанных после событий 19 декабря 2010 года в Минске.

Тогда после акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов были задержаны сотни людей, в том числе 6 кандидатов в президенты. За защиту задержанных работы лишились такие известные в стране адвокаты, как Татьяна Агеева, Олег Агеев, Владимир Толстик, Тамара Сидоренко и другие. Они и сегодня не могут трудоустроиться по специальности.

Контекст

Белорусские правозащитники приняли заявление, в котором требуют проверить информацию о пытках в отношении фигурантов дела "о подготовке массовых беспорядков". (07.06.2017)

В Беларуси завершается Неделя против смертной казни. По всей стране правозащитный центр "Весна" проводит мероприятия за отмену этой меры наказания. Власти пока не желают отказываться от расстрелов. (10.10.2017)

В интервью DW Миклош Харасти рассказал о резком ухудшении ситуации в сфере прав человека в Беларуси и прокомментировал заявление белорусских властей о своей ангажированности. (15.06.2017)

Представители госструктур и гражданского общества Беларуси попытались поговорить о правах человека в стране. О том, как прошла встреча, DW рассказал глава БХК Олег Гулак. (19.05.2017)

Четыре человека в Беларуси могут быть в любой момент расстреляны. Об этом 5 октября заявил правозащитник Андрей Полуда, представляя доклад о ситуации со смертной казнью в Беларуси. (05.10.2016)

В свою очередь представитель Белорусского Хельсинского комитета (БХК) Дмитрий Черных заявил об отсутствии в Беларуси независимого суда. "Президент имеет неограниченное право на назначение и увольнение судей, они зависят от высшей исполнительной власти, поэтому сложно рассчитывать на справедливый суд", - считает юрист.

Авторы альтернативного доклада указали на проблему политически мотивированных исчезновений в Беларуси. По словам Михайловской, до сих пор власти ничего не делают для раскрытия дел пропавших без вести оппозиционеров экс-министра внутренних дел генерала Юрия Захаренко и вице-спикера парламента Виктора Гончара, а также предпринимателя Анатолия Красовского и журналиста Дмитрия Завадского. На днях 94-летняя мать Захаренко получила уведомление, что предварительное следствие снова продлено на 4 месяца, а всего оно длится уже почти 19 лет.

Смертная казнь как пытка для родных казненных

Юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко, со своей стороны, подчеркнул, что смертная казнь - это то, что отделяет Беларусь от Европы и правильного понимания основного права человека - права на жизнь.

"С момента предыдущего доклада Республика Беларусь не приняла никаких мер по изменению законодательства, касающегося смертной казни. Родным по-прежнему не сообщается дата приведения приговора в исполнение и место захоронения казненного. В 9 случаях расстрелы были проведены в то время, когда в Комитете ООН по правам человека были начаты процедуры их защиты", - сообщил эксперт.

Юристы считают, что такие действия властей в отношении родственников казненных также представляют собой разновидность пыток. Сейчас в Беларуси расстрела ожидают еще 6 человек, приговоренных к высшей мере наказания.

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    Автор: Галина Петровская


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