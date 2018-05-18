Правительство ФРГ спорит о "третьем поле"

Между германскими министерствами разгорелся спор по поводу законопроекта о "третьем поле", готовящемся после решения Федерального конституционного суда.
Министр юстиции ФРГ Катарина Барлей (Katarina Barley)и министр по делам семьи Франциска Гиффей (Franziska Giffey) заблокировали законопроект, подготовленный главой МВД Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) и направленный на защиту прав граждан, которые не являются однозначно представителями мужского или женского пола. Об этом сообщает в субботу, 19 мая, Der Spiegel со ссылкой на информированные источники.
В документе предполагалось, что по достижению 14-летнего возраста подростки смогут принимать решение о том, какой пол будет указан в их документах, указывает издание. Однако Катарина Барлей предложила предоставить такую возможность и детям более младшего возраста. Кроме того, по ее мнению, несовершеннолетние должны получить право указывать вариант половой принадлежности в документах без согласия родителей, а также впоследствии изменять свое решение.
"Другой", "различный", "промежуточный" пол
Кроме того, в комментарии Минюста по законопроекту отмечается, что документ "еще не проработан до конца". Как Барлей, так и Гиффей также сочли неприемлемым, что гражданам, биологически не являющимся однозначно ни мужчинами, ни женщинами, предлагается указывать "другой" пол в соответствующей графе, пишет Der Spiegel. По данным издания, оба министра сочли понятие "другой" пренебрежительным и предложили заменить его словами "дальнейший", "различный" или "промежуточный".
Решение Конституционного суда
Законопроект готовится в соответствии с решением Федерального конституционного суда в Карлсруэ. В ноябре 2017 года он заявил о необходимости создания в записях актов гражданского состояния возможности для указания иного варианта, кроме женского или мужского пола. Личные права человека защищают в том числе и половую идентичность тех, кто не может отнести себя ни к мужскому, ни к женскому полу, указал суд. Кроме того, по мнению судей, действующие нормы загс нарушают запрет дискриминации, закрепленный третьим параграфом статьи 3 Основного закона ФРГ.
Суд обязал до 31 декабря 2018 года соответствующим образом изменить законодательство. Предлагается, в частности, или в целом отказаться от графы пола, или создать возможность для выбора "дополнительного точного определения пола, который не является ни мужским, ни женским".
80 тысяч интерсексуалов в Германии
Решение суда в Карлсруэ стало ответом на жалобу частного лица, которое ранее в нескольких инстанциях безуспешно пыталось внести исправления в запись о своем рождении - в графе пола вместо зачеркнутого "женский" вписать "разный". Согласно специальной медицинской экспертизе, подавший жалобу человек не является ни мужчиной, ни женщиной.
С 2013 года в Германии существует возможность оставлять в свидетельстве о рождения графу "пол" незаполненной, если не удается однозначно установить половую принадлежность новорожденного. Немецкий совет по этике предполагает, что в Германии проживают около 80 тысяч интерсексуалов - людей с недостаточно четко определенными половыми признаками, отмечает агентство dpa.
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