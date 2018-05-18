Правительство ФРГ спорит о "третьем поле"

Министр юстиции ФРГ Катарина Барлей (Katarina Barley)и министр по делам семьи Франциска Гиффей (Franziska Giffey) заблокировали законопроект, подготовленный главой МВД Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) и направленный на защиту прав граждан, которые не являются однозначно представителями мужского или женского пола. Об этом сообщает в субботу, 19 мая, Der Spiegel со ссылкой на информированные источники.

В документе предполагалось, что по достижению 14-летнего возраста подростки смогут принимать решение о том, какой пол будет указан в их документах, указывает издание. Однако Катарина Барлей предложила предоставить такую возможность и детям более младшего возраста. Кроме того, по ее мнению, несовершеннолетние должны получить право указывать вариант половой принадлежности в документах без согласия родителей, а также впоследствии изменять свое решение.

"Другой", "различный", "промежуточный" пол

Кроме того, в комментарии Минюста по законопроекту отмечается, что документ "еще не проработан до конца". Как Барлей, так и Гиффей также сочли неприемлемым, что гражданам, биологически не являющимся однозначно ни мужчинами, ни женщинами, предлагается указывать "другой" пол в соответствующей графе, пишет Der Spiegel. По данным издания, оба министра сочли понятие "другой" пренебрежительным и предложили заменить его словами "дальнейший", "различный" или "промежуточный".

Решение Конституционного суда

Законопроект готовится в соответствии с решением Федерального конституционного суда в Карлсруэ. В ноябре 2017 года он заявил о необходимости создания в записях актов гражданского состояния возможности для указания иного варианта, кроме женского или мужского пола. Личные права человека защищают в том числе и половую идентичность тех, кто не может отнести себя ни к мужскому, ни к женскому полу, указал суд. Кроме того, по мнению судей, действующие нормы загс нарушают запрет дискриминации, закрепленный третьим параграфом статьи 3 Основного закона ФРГ.

Суд обязал до 31 декабря 2018 года соответствующим образом изменить законодательство. Предлагается, в частности, или в целом отказаться от графы пола, или создать возможность для выбора "дополнительного точного определения пола, который не является ни мужским, ни женским".

80 тысяч интерсексуалов в Германии

Решение суда в Карлсруэ стало ответом на жалобу частного лица, которое ранее в нескольких инстанциях безуспешно пыталось внести исправления в запись о своем рождении - в графе пола вместо зачеркнутого "женский" вписать "разный". Согласно специальной медицинской экспертизе, подавший жалобу человек не является ни мужчиной, ни женщиной.

С 2013 года в Германии существует возможность оставлять в свидетельстве о рождения графу "пол" незаполненной, если не удается однозначно установить половую принадлежность новорожденного. Немецкий совет по этике предполагает, что в Германии проживают около 80 тысяч интерсексуалов - людей с недостаточно четко определенными половыми признаками, отмечает агентство dpa.

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