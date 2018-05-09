 Правительство ФРГ согласовало законопроект о воссоединении семей беженцев | Новости из Германии о Германии | DW | 09.05.2018
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Германия

Правительство ФРГ согласовало законопроект о воссоединении семей беженцев

Законопроект предполагает снятие запрета на приезд в Германию родственников беженцев, получивших в ФРГ ограниченную степень защиты. Согласно документу, въезжать смогут до 1000 человек в месяц.

Сирийские беженцы в Нижней Саксонии (фото из архива)

Сирийские беженцы в Нижней Саксонии (фото из архива)

Правительство Германии в среду, 9 мая, согласовало текст законопроекта о воссоединении семей беженцев, получивших в ФРГ ограниченную степень защиты. Согласно нему, беженцам будет разрешено привезти своих супругов и несовершеннолетних детей с августа 2018 года. Кроме того, запрос будут иметь право подать родители подростков, которые находятся на территории ФРГ. В Германию таким образом смогут въезжать не больше 1000 человек в месяц.

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Законопроект вызвал недовольство парламентской оппозиции. "Союз-90"/"зеленые" и Левая партия считают его слишком жестким, а правопопулистская "Альтернатива для Германии" выступает за полный запрет на воссоединение семей беженцев. С критикой выступили также ряд немецких правозащитных и гуманитарных организаций - Caritas, Pro Asyl и Deutsches Kinderhilfswerk.

23 тысячи беженцев хотят привезти свои семьи в ФРГ

Как сообщает издание Rheinische Post со ссылкой на ответ правительства ФРГ на запрос Свободной демократической партии (СвДП), в настоящее время 23 тысячи беженцев с ограниченной защитой ожидают приема в немецких ведомствах, чтобы подать заявление на воссоединение с членами своих семей. С 2013 года родственникам беженцев с защитой такого типа было выдано почти 390 тысяч немецких виз.

Дополнительный или ограниченный тип убежища вступает в силу, если конкретный случай не подпадает ни под Женевскую конвенцию о беженцах, ни под определение политического преследования. Среди получивших этот тип убежища много сирийцев, они могут изначально остаться в Германии на один год и претендовать на постоянный вид на жительство через пять лет. С марта 2016 таким мигрантам разрешается привозить в ФРГ родственников только в исключительных случаях. В последний раз этот запрет был продлен до конца июля 2018 года.

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    Автор: Ирина Филатова


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