Правительство ФРГ одобрило проект бездефицитного бюджета на 2018 год

Правительство ФРГ в среду, 2 мая, одобрило проект федерального бюджета на 2018 год. Как указывает агентство AFP, и расходная, и доходная части установлены в размере 341 миллиард евро каждая. Соответственно, в сравнении с предыдущим годом, расходы федерального бюджета возрастут на 3,1 процента. По словам министра финансов Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), утвержденный проект позволяет и далее следовать принципу бездефицитного бюджета.

Кроме того, финансовый документ предусматривает необходимые инвестиции в будущее и возможность для Германии и дальше развиваться как социально справедливому государству. Одобренный бюджет позволит также выполнять международные обязательства ФРГ, например в политике безопасности, добавил министр финансов.

Изначально проект федерального бюджета был принят предыдущим составом правительства ФРГ в июне 2017 года, за три месяца до выборов в бундестаг. Дополнительные бюджетные консультации были вызваны задержкой с формированием правительства после избирательной кампании.

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