 Правительство ФРГ одобрило проект бездефицитного бюджета на 2018 год | Новости из Германии о Германии | DW | 02.05.2018
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Германия

Правительство ФРГ одобрило проект бездефицитного бюджета на 2018 год

Расходная и доходная часть бюджета составят 341 миллиард евро каждая. Это позволит правительству инвестировать в будущее и выполнять международные обязательства страны.

Министр финансов Германии Олаф Шольц вполне доволен проектом бюджета

Министр финансов Германии Олаф Шольц вполне доволен проектом бюджета

Правительство ФРГ в среду, 2 мая, одобрило проект федерального бюджета на 2018 год. Как указывает агентство AFP, и расходная, и доходная части установлены в размере 341 миллиард евро каждая. Соответственно, в сравнении с предыдущим годом, расходы федерального бюджета возрастут на 3,1 процента. По словам министра финансов Германии Олафа Шольца (Olaf Scholz), утвержденный  проект позволяет и далее следовать принципу бездефицитного бюджета. 

Контекст

Превышение доходов над расходами в 2017 году составило 36,6 млрд евро, что стало рекордом с момента объединения Германии. Профицит на всех государственных уровнях растет в стране уже четвертый год подряд. (23.02.2018)

Согласно проекту правительства, расходная часть бюджета ФРГ составит в 2018 году 337,5 миллиарда евро, что на 2,6 процента больше, чем в текущем году. При этом пятый год подряд бюджет Германии должен быть бездефицитным. (28.06.2017)

Кроме того, финансовый документ предусматривает необходимые инвестиции в будущее и возможность для Германии и дальше развиваться как социально справедливому государству.  Одобренный бюджет позволит также выполнять  международные обязательства ФРГ, например в политике безопасности, добавил министр финансов.

Изначально проект федерального бюджета был принят предыдущим составом правительства ФРГ в июне 2017 года, за три месяца до выборов в бундестаг. Дополнительные бюджетные консультации были вызваны задержкой с формированием правительства после избирательной кампании.

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    Автор: Александра Поблинкова


Контекст

Копейка рубль бережет: 10 золотых правил немецкой экономии

Бережливость - одна из типичных особенностей немецкого характера. Всемирный день экономии 30 октября - повод поговорить о том, как жители Германии оптимизируют свой личный бюджет. (30.10.2014)  

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Согласно проекту правительства, расходная часть бюджета ФРГ составит в 2018 году 337,5 миллиарда евро, что на 2,6 процента больше, чем в текущем году. При этом пятый год подряд бюджет Германии должен быть бездефицитным.

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