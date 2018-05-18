Правительство ФРГ назвало число исламистов, уехавших в Сирию

Правительству ФРГ известно о более чем одной тысяче джихадистов, выехавших из Германии в направлении Сирии и Ирака для поддержки террористических группировок. Более половины из них имеют гражданство ФРГ. Об этом говорится в официальном ответе правительства на запрос фракции Левой партии в бундестаге, сообщают в воскресенье, 20 мая, газеты медиагруппы Funke.

Названные цифры означают, что число лиц, выехавших из ФРГ в районы боевых действий, вновь выросло, однако значительно меньше, чем два года тому назад. Из сообщения также следует, что с 2013 года 243 сторонника Курдской рабочей партии (КРП) и Курдских отрядов самообороны (PYD) выехали из Германии, чтобы оказать поддержку международной коалиции, ведущей борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ).

Сама КРП также считается в Германии террористической организацией.

Лишать джихадистов гражданства

В Сирии, Ираке и Турции под стражей находятся десятки немецких исламистов. Многие другие, в том числе женщины идети, уже вернулись в Германию. При формировании нового правительства Германии после парламентских выборов 2017 года блок консервативных партий ХДС/ХСС и социал-демократы в коалиционном соглашении зафиксировали, что джихадисты с двойным гражданством, выезжавшие в горячие точки, должны лишаться гражданства ФРГ, если доказано, что они участвовали в боевых действиях на стороне террористической группировки.

Эксперт Левой партии по внутренней политике Улла Йельпке (Ulla Jelpke), однако, считает, что это противоречит конституции. Она также отметила, что по такой логике придется наказывать и тех немцев, которые воевали против ИГ на стороне курдов.

Критически относятся к лишению джихадистов гражданства ФРГ и представители СДПГ. "Это скорее символ, чем разумная политика", - заявил эксперт СДПГ по внутренним делам Ули Грёч (Uli Grötsch), добавив, что упор следует делать на преследовании виновных и дерадикализации исламистов.

В то же время эксперт ХДС по внутренней политике Армин Шустер (Armin Schuster) указал, что джихадист, лишенный гражданства ФРГ, при попытке ввернуться в страну может быть остановлен на границе.

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