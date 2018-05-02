 Правительство РФ предложило штрафовать за оборот санкционных товаров | Новости из Германии о России | DW | 04.05.2018
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Россия

Правительство РФ предложило штрафовать за оборот санкционных товаров

Внесенные в Госдуму поправки предусматривают штрафы до 100 тысяч рублей за перевозку и хранение санкционных товаров и сделки с ними. Приобретение для личных нужд караться не будет.

Уничтожение санкционных продуктов в России (фото из архива)

Уничтожение санкционных продуктов в России (фото из архива)

Правительство России внесло в Госдуму в четверг, 3 мая, законопроект о штрафах за оборот санкционных товаров.

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Согласно тексту поправок, физическим лицам может грозить штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, должностным - 30-50 тысяч, юридическим - 70-100 тысяч рублей. Под оборотом санкционных товаров подразумевается их перевозка по территории России, хранение, переупаковка, маркировка, переработка, использование для производственных нужд и совершение любых видов сделок с ними. В то же время на случаи приобретения гражданами таких товаров для личных нужд действие законопроекта распространяться не будет.

В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что одновременно с наличием запрета на оборот ряда санкционных товаров административная ответственность за несоблюдение такого запрета российским законодательством еще не установлена.

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    Автор: Илья Коваль


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