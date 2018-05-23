 Правительство Италии сформирует беспартийный юрист | Новости из Германии о Европе | DW | 23.05.2018
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Европа

Правительство Италии сформирует беспартийный юрист

Джузеппе Конте получил соответствующее поручение от президента Маттареллы. Партнерами популистов из "Движения "5 звезд" станут правые из партии "Лига".

Беспартийный Джузеппе Конте

Беспартийный Джузеппе Конте

Президент Италии Серджо Маттарелла дал зеленый свет формированию популистской правящей коалиции в составе "Движения "5 звезд" и правой партии "Лига". Глава государства вечером в среду, 23 мая, поручил беспартийному юристу Джузеппе Конте сформировать новое правительство, сообщила канцелярия президента.

Ранее Маттарелла провел полуторачасовые переговоры с кандидатом в премьер-министры от "Движения "5 звезд" Луиджи ди Майо и федеральным секретарем "Лиги" Маттео Сальвини. Джузеппе Конте после одобрения его кандидатуры президентом объявил, что его правительство будет проводить уверенную внешнюю политику. 53-летний юрист сказал, что он желает утвердить "место Италии в Европе и во всем мире".

Контекст

4 марта итальянцы, выбирая парламент, прежде всего проголосуют за популистские партии. Ни у кого не будет большинства для создания нового правительства. DW о том, куда идет Италия. (03.03.2018)

В Италии по итогам выборов пока не ясно, кто сформирует правительство. Это не мешает одному из участников гонки - Сильвио Берлускони - чувствовать себя победителем, пишет Бернд Ригерт. (05.03.2018)

Отсутствие опыта госслужбы

Еще до встречи Конте и Маттареллы, итальянские СМИ сообщали, что у главы государства есть сомнения по поводу кандидатуры юриста, поскольку тот еще никогда не занимал государственных постов. Ди Майо и Сальвини предложили кандидатуру Конте 21 мая в качестве компромисса, после того как не смогли договориться друг с другом о выдвижении кого-то из них. Если бы президент отказался одобрить предложенную кандидатуру, то в Италии пришлось бы объявлять досрочные выборы.

Президент также обеспокоен отношением будущей правительственной коалиции к обязательствам перед Европой. И "Движение "5 звезд", и партия "Лига" обещают положить конец политике жесткой экономии, снизить налоги и резко увеличить ассигнования на социальные нужды.

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    Автор: Илья Коваль


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Правые популисты в Италии формируют правительство (22.05.2018)

 

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