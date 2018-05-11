Правительство Дмитрия Медведева: состав новый - лица старые?

Российская политика в карикатурах

Российская экономика в одной картинке

По данным Forbes, в 2018 году в России стало на 29 долларовых миллиардеров больше. При этом реальные доходы россиян падают уже четыре года подряд. Взгляд Сергея Елкина на ситуацию в экономике РФ.