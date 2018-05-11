 Правительство Дмитрия Медведева: состав новый - лица старые? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 15.05.2018
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Россия

Правительство Дмитрия Медведева: состав новый - лица старые?

Российский премьер Дмитрий Медведев 15 мая должен представить новый состав правительства. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто может в нем остаться.

Карикатура Сергея Елкина о новом составе российского правительства: премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и Сергей Шойгу

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    Автор: Сергей Елкин


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