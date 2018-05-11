Правительство Дмитрия Медведева: состав новый - лица старые?

Российский премьер Дмитрий Медведев 15 мая должен представить новый состав правительства. Карикатурист Сергей Елкин о том, кто может в нем остаться.
Смотрите также:
Россию к новым рубежам поведет старое правительство. У Путина больше просто нет запасных игроков, президент России замкнулся в своем узком кругу, считает Иван Преображенский. (08.05.2018)
Владимир Путин после инаугурации предложил место премьера Дмитрию Медведеву, спустя день Дума утвердила его кандидатуру. Причины постоянства тандема объясняют немецкие политологи. (08.05.2018)