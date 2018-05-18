 Правительство Венесуэлы обвинило США в саботаже выборов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.05.2018
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Мир

Правительство Венесуэлы обвинило США в саботаже выборов

США намерены сорвать выборы в Венесуэле, полагает правительство в Каракасе. Ранее Белый дом ввел новые санкции в отношении влиятельного венесуэльского политика.

Предвыборная агитация в Венесуэле, 19 мая 2018 г.

Предвыборная агитация в Венесуэле, 19 мая 2018 г.

Накануне президентских выборов в Венесуэле правительство под руководством нынешнего главы государства Николаса Мадуро обвинило американскую администрацию в попытке намеренно сорвать волеизъявление. Как следует из заявления, распространенного по местному времени вечером в субботу, 19 мая, недавно введенные Белым домом новые санкции представляют собой "систематическую агрессивную кампанию". Санкции с правовой точки зрения необоснованы, утверждает правительство Венесуэлы.

Контекст

Белый дом подозревает венесуэльского политика Кабельо в коррупции и наркоторговле. Его считают вторым лицом в государстве после президента Мадуро. (19.05.2018)

Венесуэльская оппозиционная коалиция объявила о бойкоте грядущих президентских выборов. "Выборы 22 апреля - лишь шоу", - считает оппозиция в Венесуэле. (22.02.2018)

За день до того США объявили о введении санкций в отношении Дьосдадо Кабельо, второго человека в возглавляемой Мадуро Единой социалистической партии, считающегося помимо этого вторым лицом в государстве еще со времен умершего в 2013 году Уго Чавеса. В заявлении Вашингтона было сказано, что Мадуро также лично заинтересован в интенсификации наркотрафика. Ранее санкции были введены в отношении самого Мадуро. Кроме того, Белый дом возложил на него ответственность за политический и экономический кризисы в Венесуэле.

В результате президентских выборов Мадуро вероятнее всего будет переизбран на ближайшие шесть лет. Двум наиболее популярным оппозиционным кандидатам было запрещено участвовать в выборах. США, Европа и ряд латиноамериканских стран жестко раскритиковали предвыборную кампанию в Венесуэле, заявив, что не признают их результатов. Некоторые оппозиционеры призвали к бойкоту выборов.

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    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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