По следам Илона Маска: как выглядит высокоскоростной интернет от Роскосмоса

22 мая 2018 года госкорпорация "Роскосмос" провела в Москве презентацию космических сервисов, разработанных компаниями, входящими в ее структуру. Были представлены как уже начавшие свою работу сервисы, в частности, в области дистанционного зондирования Земли, так и новые проекты. Изюминкой мероприятия должен был стать проект спутниковой системы глобальной связи, получивший название "Эфир". О том, что стало известно об этом проекте и как его оценивают в экспертном сообществе, - в материале DW.

Что представляет собой проект РФ глобальной спутниковой системы

Несмотря на то, что на презентации присутствовал глава Роскосмоса Игорь Комаров и замглавы "Российских космических систем" (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") Евгений Нестеров, показать "Эфир" публике выпала честь представителю РКС Юрию Мишину.

Будучи руководителем проекта, он рассказал о его ключевых характеристиках и задачах. Основная цель, по словам Мишина, заключается в том, чтобы иметь возможность в перспективе ответить на технологический вызов времени. "К 2030 году мировой трафик вырастет не менее чем в 100 раз. Какими станут телекоммуникационные сети будущего? Представляемый сегодня проект - это один из ответов на этот вопрос", - сообщил он.

На презентации аэрокосмической инфокоммуникационной сети "Эфир"

"Эфир" представляет собой аэрокосмическую инфокоммуникационную сеть. Система будет состоять из 288 спутников с орбитой высотой 870 км и должна обеспечить полное покрытие сигналом поверхности Земли. "Спутники образуют космическую шину передачи данных по верху. Благодаря многоярусному построению, мы сможем объединить потоки ретрансляции со спутников, беспилотных средств, воздушных судов и наземных ракет. А межспутниковые линии связи позволят по верху передавать данные с минимальными задержками в любую точку планеты. При этом система будет работоспособна даже при отключении наземной инфраструктуры", - сообщил Мишин. Реальная задержка связи, по его словам, не превысит 15 миллисекунд.

Система, по его словам, должна заработать в 2025 году. Предполагается, что пользователям будут доступны услуги телефонной связи, доступа в интернет. "Эфир" будет активно использоваться для "интернета вещей", мониторинга транспорта и беспилотных аппаратов, для бизнес- и государственных целей. По мере роста трафика систему можно будет наращивать, и в этом, по замыслу представителей РКС, состоит "большой интерес для инвесторов". РКС находится в поиске финансовых и технологических партнеров. Капитальные инвестиции в проект на ближайшие 6-7 лет должны составить 299 млрд рублей (более 4 млрд евро по текущему курсу).

Поторопиться, чтобы не потерять рынок

Довольно неожиданно значительную долю критики в адрес создателей "Эфира" высказал взявший слово под конец мероприятия помощник президента РФ Андрей Белоусов. Начал он с того, что презентация произвела на него "хорошее, но двойственное впечатление". "Я с большим удовольствием услышал, что наконец у нас кто-то занимается "Эфиром" - созданием низкоорбитальной спутниковой группировки, которая станет неким аналогом того, что делал Илон Маск (основатель компании SpaceX, один из проектов которой предполагает размещение на низкой околоземной орбите 4425 спутников для обеспечения высокоскоростным интернетом всей планеты. - Ред.). Но могу только сказать, что поздно. К сожалению, речь идет о 2025 годе и совершенно копеечной доле рынка", - сказал он.

Высокоскоростной интернет будет обеспечивать система из 288 спутников, размещенных на околоземной орбите

Белоусов признал, что создание и запуск 288 аппаратов, а также наземной инфраструктуры - непростая задача, однако призвал к тому, чтобы, несмотря на это масштабировать проект и ускорить его реализацию. По его словам, озвученные планы "впечатляют на фоне нуля, но не на фоне того рынка, который сложится к 2025 году". "Нужны более амбициозные планы и более амбициозные задачи", - заключил он.

Конкуренция с американским и британским проектами

Основными конкурентами "Эфира" могут стать американская SpaceX и британская OneWeb. Первая планирует запустить первые спутники уже в следующем году и завершить их размещение к 2024 году. Вторая заявляла о намерениях начать запуск первых спутников по схожей технологии уже в 2018 году. Всего их планируется около 900. В РКС относятся спокойно к такой конкуренции.

Как заявил на презентации замгендиректора по стратегическому развитию и инновациям компании Евгений Нестеров, "наш проект уникален". "Конкуренты, конечно же, есть. Мы реализуем проект с учетом планов Илона Маска и OneWeb. Наш проект больше похож на проект SpaceX, а OneWeb для нас больше партнер. Есть планы совместной с ними работы", - сообщил он.

Сомнения в востребованности проекта

Как рассказал DW руководитель департамента спутниковой связи и услуг компании J'son & Partners Consulting, кандидат технических наук Валентин Анпилогов, сегодня в мире насчитывается минимум десять подобных проектов.

"Однако, аналитические данные 2017 года показывают, что планируемый бизнес в этих системах, рассчитанный на индивидуальных пользователей, исключен (стоимость абонентской антенны - 25 тысяч долларов, а планировалось 100-300 долларов)". По его словам, пока решить научно-техническую задачу создания дешевых абонентских терминалов не удалось, и "нет предпосылок к ее решению в перспективе".

Кроме того, как говорит эксперт, подобные системы работают в диапазонах (Ku/Ka), создающих помехи друг другу и другим спутниковым системам. "Например, в случае реализации проекта OneWeb будет исключена возможность реализации иных спутниковых проектов в Ku диапазоне на любых орбитах LEO/MEO/HEO (в том числе и проекта "Роскосмоса")", - говорит Анпилогов.

"Эфир" как один из проектов, нацеленных на импортозамещение, эксперт воспринимает скептически. По его словам, космическая индустрия в области коммерческой спутниковой связи является "международной по своей внутренней сути, поэтому говорить об отказе от использования зарубежных аналогов, то есть международных систем - равносильно самоизоляции".

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