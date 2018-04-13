По кому ударит российский ответ на американские санкции

Госдума рассматривает законопроект о введении ответных санкций в отношении США. Сергей Елкин о том, кого в первую очередь затронут "антисанкции".
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