 По делу утечки данных в Facebook обыскан офис Cambridge Analytica | Новости из Германии о Европе | DW | 23.03.2018
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Европа

По делу утечки данных в Facebook обыскан офис Cambridge Analytica

В Лондоне обыскали офис компании Cambridge Analytica, стоящей за утечкой данных в Facebook. Ордер запросила руководитель Управления комиссара по информации.

Обыск в лондонском офисе Cambridge Analytica, 23 марта 2018 г.

Обыск в лондонском офисе Cambridge Analytica, 23 марта 2018 г.

Представители британского Управления комиссара по информации в пятницу, 23 марта, обыскали офис компании Cambridge Analytica в Лондоне по делу об утечке данных пользователей Facebook. Ранее в тот же день Высокий суд столицы Лондона выписал ордер на обыск, запрос на который подала руководительница ведомства Элизабет Денэм.

Контекст

Социальная сеть Facebook заявляет, что заботится о безопасности ваших личных данных. Но на самом деле защита личной информации - дело каждого. Краткий путеводитель от DW. (23.03.2018)

Основатель Facebook признал, что его компания совершала ошибки, из-за чего данные пользователей смогли попасть в третьи руки. "Мы несем ответственность по защите данных", - заявил Марк Цукерберг. (21.03.2018)

Cambridge Analytica находится в центре скандала, связанного с предположительным злоупотреблением личными данными пользователей. Как предполагается, аналитическая компания незаконно использовала данные более чем 50 миллионов пользователей Facebook, передав их предвыборному штабу нынешнего президента США Дональда Трампа.

Основатель Facebook Марк Цукерберг после нескольких дней молчания в среду, 21 марта, прокомментировал ситуацию. Цукерберг признал, что его компания "совершала ошибки", из-за чего данные пользователей смогли попасть в третьи руки. "Мы несем ответственность по защите данных", - заявил Цукерберг.

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  • Барак Обама

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    Автор: Элла Володина


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