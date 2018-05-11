Поющая пила покоряет публику (видео)

Казалось бы, пила - совсем не музыкальный инструмент. Но в руках талантливых исполнителей она способна великолепно запеть. На ней играла, например, Марлен Дитрих.
Жители Германии, Австрии и Швейцарии очень музыкальны, причем с древних времен, и весьма активны по части изобретения музыкальных инструментов. DW знакомит с самыми необычными из них. (22.11.2016)
Не хотите стареть? Играйте на музыкальном инструменте. Исследователи из Германии и Швейцарии решили выяснить, как игра на пианино сохраняет молодость. (08.01.2018)
В Германии раритетные скрипки нередко становятся объектами вложения капитала. А чтобы инструменты не оставались музейными экспонатами, инвесторы сдают их в аренду одаренным музыкантам. (01.02.2017)
Что может заставить музыкальный инструмент зазвучать? Как расширить диапазон громкости звука? Необычная экспозиция дает нестандартные ответы на эти вопросы. (01.08.2013)