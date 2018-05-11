 Поющая пила покоряет публику (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 14.05.2018
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Культура и стиль жизни

Поющая пила покоряет публику (видео)

Казалось бы, пила - совсем не музыкальный инструмент. Но в руках талантливых исполнителей она способна великолепно запеть. На ней играла, например, Марлен Дитрих.
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Поющая пила покоряет публику

 

 

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Поющая пила покоряет публику  

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Казалось бы, пила - совсем не музыкальный инструмент. Но в руках талантливых исполнителей она способна великолепно запеть. На ней любила играть, например, Марлен Дитрих.

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