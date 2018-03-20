 Почти 60 процентов учителей в России недовольны своей зарплатой | Новости из Германии о России | DW | 20.03.2018
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Россия

Почти 60 процентов учителей в России недовольны своей зарплатой

Более половины российских педагогов жалуются на уровень заработной платы. В 2016 году недовольных было еще больше, но перед выборами власти постарались повысить зарплату учителям.

Начальная школа в России (фото из архива)

По итогам 2017 года почти 60 процентов учителей в России не довольны своей заработной платой – к такому выводу пришли авторы аналитического обзора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В исследовании "Мониторинг эффективности школы" анализируются обновление кадрового состава педагогов и их мотивация, а также отношение учителей к работе, рассказала РБК во вторник, 20 марта, редактор обзора Татьяна Клячко.

Всего в опросе приняли участие 900 преподавателей – по 300 педагогов из сел и деревень, небольших городов и региональных столиц.

Контекст

Учитель в России настолько унижен, что ему не придет в голову взбунтоваться, пишет политолог Иван Преображенский в специальном комментарии для DW. (01.09.2016)

5 октября отмечают Всемирный день учителя. Корреспондент DW побывала в немецкой гимназии, где преподает педагог из России. (05.10.2017)

Хотя около 60% учителей остаются недовольны своей заработной платой, в 2016 году их было еще больше - 65%. Вероятно, улучшение показателя связано с тем, что в 2017 году, в преддверии выборов, силы в регионах были брошены на то, чтобы повысить и поддерживать зарплату учителей, отметила Клячко. В свою очередь, в Минобрнауки заявили, что средняя заработная плата учителей выросла с 33,3 тысячи рублей до 34,9 тысячи.

Не хватает молодых педагогов

В последние годы педагогические коллективы в школах обновлялись незначительно, считают авторы аналитического обзора. Около 83%  придерживаются мнения, что "приход новых кадров имеет низкую динамику".

Однако в министерстве образования утверждают, что интерес к профессии учителя растет. В последние четыре года число бюджетных мест в вузах увеличилось на 8,4 процента.

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    Автор: Юлия Семенова, Кишинев


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