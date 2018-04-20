Почему Otto Group закрывает онлайн-магазины в России

Уже через пару месяцев россияне не смогут больше заказывать одежду и обувь по каталогам и в онлайн-магазинах Otto и Quelle. Немецкий концерн Otto Group сообщил, что закрывает свои российские подразделения этих брендов, чтобы сконцентрироваться на развитии немецкоязычной платформы otto.de. Закрытие otto.ru и quelle.ru намечено на лето 2018 года, уточнили в пресс-службе компании в ответ на запрос DW.

По словам представителя Otto Group, концерн закрывает два онлайн-ритейлера в России в соответствии со своей "глобальной стратегией". В будущем компания планирует наряду с другими своими площадками интернет-торговли развивать немецкоязычную платформу otto.de, которую тоже ждут большие перемены. Из онлайн-ритейлера она превратится в площадку для электронной коммерции, предлагающую несколько миллионов товаров. "В связи с этим quelle.ru и otto.ru в России буду закрыты. Это предполагает и прекращение рассылки каталогов", - пояснили в компании.

Все дело в конкуренции?

В последние годы оба немецких онлайн-магазина демонстрировали практически нулевой рост и отставали от флагманского проекта самой Otto Group - bonprix.ru, отмечает генеральный директор консалтинговой Fashion Consulting Group в Москве Анна Лебсак-Клейманс. "Доля quelle.ru и otto.ru в структуре продаж Otto Group в России по итогам 2017 года снизилась до 15 процентов и продолжает снижаться", - добавляет она. По словам Лебсак-Клейманс, по темпам роста quelle.ru и otto.ru безоговорочно проигрывают Wildberries и Lamoda - лидерам российского рынка онлайн-ритейла одежды и обуви.

Amazon - лидер онлайн-торговли в Германии

По данным исследовательского агентства Data Insight, специализирующегося на рынке электронной коммерции, среди российских онлайн-магазинов одежды и обуви quelle.ru и otto.ru занимают седьмое место по объему продаж. В 2017 году их продажи составили 3,75 млрд рублей, показав прирост в 4 процента к 2016 году. У Wildberries и Lamoda продажи составили соответственно 63,8 млрд рублей и 23,6 млрд рублей.

Однако сооснователь Data Insight Федор Вирин уверен, что дело здесь не только в конкуренции. Wildberries действительно конкурирует с Otto и Quelle в ценовой категории, однако преимущество немецких ритейлеров состоит в том, что они предлагают марки немецкого качества, которые ценят покупатели, объяснил эксперт в интервью DW. Проблема, по его, мнению, скорее в падении курса рубля, которое привело к удорожанию импортных товаров.

Если бы не курс доллара…

Otto продает в России товары исключительно собственных марок, которые доставляются из Германии, отмечает Вирин. Рост курса доллара и евро привел к тому, что эти вещи из относительно недорогих превратились, скорее, в дорогие, продолжает он. Такое изменение ценовой категории товаров в условиях снижения доходов населения привело к снижению спроса. "Если бы не курс доллара, Quelle мог бы еще десятки лет конкурировать на российском рынке", - считает эксперт.

Еще одним следствием кризиса, по словам Вирина, стало то, что российские активы стали для материнского концерна менее выгодными. По его словам, в связи с ростом курса доллара и евро российские активы за последние несколько лет подешевели в два раза.

А учитывая стремительные темпы наступления на немецкий рынок американского Amazon, концерну Otto Group, очевидно, приходится расставлять приоритеты и укреплять позиции дома. "Активы, которые не являются стратегическими, проще закрыть сейчас, когда на это есть время и деньги", - полагает Вирин.

Otto Group остается в России

На немецком рынке электронной коммерции тройка лидеров не меняется с 2014 года: это Amazon, Otto и Zalando, отмечают аналитики исследовательского института розничной торговли EHI в Кельне. Однако по обороту торговли Amazon сильно опережает конкурентов. В 2016 году оборот Amazon в Германии составил 8,1 млрд евро, у Otto и Zalando - 2,7 млрд и 1,1 млрд евро соответственно.

Между тем в Otto Group настаивают, что "в связи с размером и географическим положением" российский рынок продолжает играть для компании значимую роль. Поэтому концерн продолжит развивать в России бренды Bonprix и Witt, а также дочернюю компанию eSolutions по предоставлению ритейлерам логистических, маркетинговых и IT-услуг.

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