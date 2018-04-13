Почему финансовая помощь Украине не приносит результатов

Непосредственным получателем международной финансовой помощи в виде грантов, льготных кредитов и инвестиций Украина стала еще в 1991 году. По данным Минфина, объемы международной помощи Украине за годы независимости составляют 44 млрд долларов и более 15,6 млрд евро.

После событий Евромайдана в 2014 году энтузиазм международных партнеров относительно будущего Украины возрос, объемы ежегодной помощи удвоились. По данным министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ), если до "Революции достоинства" в Украину ежегодно поступало около 500 млн долларов помощи в виде грантов, то уже в 2014 и 2015 годах - более миллиарда. А ежегодная финансовая помощь от Евросоюза, который является крупнейшим донором для Украины, только в рамках использования так называемого "инструмента европейского соседства" выросла с 47 млн евро в 2002 году до 242 млн евро в 2014-м. Всего, по словам главы Представительства ЕС в Киеве, за последние три года ЕС предоставил Украине более 12 млрд евро.

С Украиной, как с Сомали

По информации народного депутата, члена комитета Верховной рады по вопросам европейской интеграции Оксаны Юринец, в 2017 году Украина использовала только 47 процентов финансовой помощи, выделенной Евросоюзом.

Международный валютный фонд - один из основных финансовых доноров Украины

Руководитель главного департамента Еврокомиссии по вопросам расширения и соседства Екатерина Матернова, находясь в Киеве в начале марта, заявила, что из-за неспособности своевременно и правильно внедрять необходимые проекты "за последние годы Украина не смогла получить пять миллиардов евро, которые ей готовы были предоставить западные доноры". "Такая проблема характерна для нашего сотрудничества с Сомали и другими африканскими странами, но также и для Украины, Молдавии и Грузии", - констатировала Матернова.

Громкий скандал, связанный с помощью от ЕС, вспыхнул в Украине в конце февраля, когда Брюссель принял решение закрыть проект и вернуть неиспользованные деньги, выделенные для модернизации шести контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией. Проект, на который ЕС предоставил 29,2 миллиона евро, был основан в 2014 году, однако в конце 2017 года ни один из шести пунктов не был завершен. По информации информагентства Reuters, решение закрыть проект приняли после того, как стало известно о ряде ошибок и перерасходе, допущенных украинскими чиновниками и подрядчиками.

У международных денег нет хозяина

Финансовая помощь для этого проекта была предоставлена ​​в виде гранта, а значит "распоряжаться ею было элементарно просто", объяснила в интервью DW бывшая директор департамента координации международных программ МЭРТ Елена Трегуб. По ее словам, украинская сторона должна была лишь нанять подрядчиков, "чтобы они проложили несколько метров асфальта и построили помещение КПП". "Было обидно видеть, когда на стороне наших соседей пункт был уже построен, а на нашей - только лежали балки и кирпич, и все это из-за непонятных обстоятельств вокруг тендеров", - рассказала Трегуб.

Доллары США

Департамент Елены Трегуб, просуществовавший в составе МЭРТ более двух лет, в июне 2017 был расформирован, она сама освобождена от должности в связи с сокращением кадров. С тех пор, по словам Трегуб, вопросами международной помощи в Украине "занимаются 3-4 человека в составе инвестиционного департамента министерства".

Трегуб убеждена, что низкая способность Украины абсорбировать деньги международной помощи связана, прежде всего, с тем, что в стране отсутствует "единая точка входа международных средств, то есть орган, занимающийся тем, чтобы правильно получать деньги на необходимые для Украины программы".

Европейские гранты как козырь в политической борьбе

С ней соглашается и старший аналитик Украинского совета по международным отношениям Владимир Денисюк, по словам которого, сейчас даже трудно найти четкую статистику, сколько, какой помощи и от кого получает Украина, потому что такая информация не поступает централизованно в какое-либо одно ведомство. Он также отмечает, что Украине катастрофически не хватает профессиональных проектных менеджеров, которые "могли бы составлять грамотные проекты под деньги ЕС и вести их от начала до конца".

Не исключено, что украинские чиновники не слишком заинтересованы в урегулировании вопроса с международной помощью потому, что ее трудно использовать в коррупционных схемах. С другой стороны, близость к распределению международных денег дает определенное влияние и власть тем, кто к нему причастен.

По словам Трегуб, в украинском истеблишменте бывали случаи, когда министерство распределяло зарубежные гранты в регионы, лояльные к той политической партии, к которой принадлежал министр. "Однажды я увидела, как в одном городе, где за европейские деньги была отремонтирована канализация, на улицах висели плакаты типа "Жителям города - от мэра", - рассказала Трегуб. Именно поэтому в украинской власти "мало желающих создать технократический орган, куда поступали бы все международные ресурсы для эффективного и прозрачного распределения, и который возглавил бы аполитичный человек".

Литовский опыт

Опыт стран, которые недавно стали членами ЕС, доказывает, что без такого агентства успешная евроинтеграция невозможна. По словам литовского евродепутата Пятраса Ауштрявичюса, в период, когда Литва готовилась к членству в ЕС, там также время от времени вспыхивали скандалы из-за ненадлежащего использования европейских денег. Но литовцы "учились на своих ошибках".

"Каждый такой случай становился настоящим политическим скандалом. В тех ведомствах, которые не смогли подготовить проекты на европейские средства, происходили большие изменения, а тех, кто непосредственно отвечал за эти проекты, никто не гладил по голове", - сказал Ауштрявичюс в интервью DW. Евродепутат рассказал, что при каждом значительном министерстве Литвы были открыты специальные агентства, которые занимались менеджментом финансовой помощи ЕС.

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