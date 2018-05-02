Почему студенты живут в доме престарелых (видео)

Студенту на заметку: советы начинающему квартиросъемщику

С чего начинать поиск квартиры в Германии? На что нужно обращать внимание при наеме жилья? На чем можно сэкономить? Несколько советов тем, кто решил снять отдельное жилье. (29.07.2014)