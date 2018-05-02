Почему студенты живут в доме престарелых (видео)

Меблированная комната за бесплатно! Многие студенты мечтают о таком. В Нидерландах им предлагают поселиться в доме престарелых.
Жилье класса "люкс" могут позволить себе лишь некоторые студенты. В этом особняке девушка из Констанца проживет год совершенно бесплатно. (30.01.2018)
Жилье за 100 евро в месяц, включая плату за интернет и отопление, - настоящая мечта для жителей Берлина. Как выглядит такая конструкция? (03.07.2017)
Цены на аренду жилья в немецких городах бьют не только по студенческим кошелькам. Житель Мюнхена решил привлечь внимание к этой проблеме с помощью необычной акции. (04.04.2017)
С чего начинать поиск квартиры в Германии? На что нужно обращать внимание при наеме жилья? На чем можно сэкономить? Несколько советов тем, кто решил снять отдельное жилье. (29.07.2014)