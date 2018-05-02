 Почему студенты живут в доме престарелых (видео) | Учеба | DW | 02.05.2018
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Учеба

Почему студенты живут в доме престарелых (видео)

Меблированная комната за бесплатно! Многие студенты мечтают о таком. В Нидерландах им предлагают поселиться в доме престарелых.
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Студенческое жилье в доме престарелых

 

 

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Студенческое жилье в доме престарелых  

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