 Почему сирийский кризис не стоит сравнивать с Карибским | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 13.04.2018
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Россия

Почему сирийский кризис не стоит сравнивать с Карибским

Возможную прямую конфронтацию США и РФ в Сирии СМИ называют "самым опасным моментом" после Карибского кризиса. DW опросила экспертов из США, РФ и ФРГ. Мнения совпали, но не во всем.

Военный корабль США

После записи президента США Дональда Трампа в "Твиттере" с прямой угрозой ракетного удара по Сирии и предупреждением Москве ("Готовься, Россия, они прилетят") многие мировые СМИ заговорили о "самом опасном кризисе после Карибского". Поводом, очевидно, стали слова российского посла в Ливане о том, что Россия может сбивать все американские ракеты, запущенные по Сирии, и наносить удары по источникам огня. Посол повторил тезис главы российского Генштаба Валерия Герасимова, который в марте предупредил о таких действиях в случае угрозы российским военным в Сирии. Вашингтон рассматривает возможность удара по Сирии в ответ на вероятное применение режимом Асада химического оружия против сил оппозиции в городе Дума. Дамаск обвинения отрицает, Россия утверждает, что это была провокация.

Горячая осень 1962 года

Насколько уместно сравнение возможного военного столкновения США и России в Сирии с кризисом на Кубе более полувека назад? Карибский кризис в октябре 1962 года возник после того, как Советский Союз тайно разместил на Кубе ядерные ракеты, чтобы противопоставить их американским, развернутым в Италии и Турции, и отправил на остров военный контингент. Узнав об этом, США, среди прочего, рассматривали вариант военного вторжения на Кубу.

Кеннеди подписывает указ о морской блокаде Кубы, 24 октября 1962

Кеннеди подписывает указ о морской блокаде Кубы, 24 октября 1962

Президент Джон Кеннеди в итоге пошел на военно-морскую блокаду острова. Ситуация обострилась после того, как над Кубой был сбит американский самолет-разведчик. В результате, в том числе благодаря секретной дипломатии, войны удалось избежать. СССР демонтировал ракеты на Кубе, США прекратили блокаду, а также убрали свои ядерные ракеты в Турции, чего требовала Москва.  

Почему Сирия - не Куба

Опрошенные DW эксперты уверены: сирийский кризис - далеко не Карибский. "Тогда ставки были значительно выше, - говорит Иван Тимофеев, директор программ в Российском совете по международным делам (РСМД). - США воспринимали вызов как экзистенциальный… Также тогда было четкое идеологическое противостояние". Сейчас ситуация иная, уверен Тимофеев: "Сирия важна и для тех, и для других, но экзистенциальной угрозой не является". Кроме того, нет идеологической конфронтации.

Похожие аргументы приводит и эксперт по России и ядерному разоружению вашингтонского аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер. Он полагает, что между нынешней ситуацией в Сирии и Карибским кризисом "огромная разница". "Тогда США рассматривали вариант удара по Кубе с прицелом именно на советских военных, в результате которого погибло бы много русских", - говорит Пайфер. По его словам, в Сирии - наоборот, если удар и будет нанесен, то американские военные "будут избегать российских военных".

Президент РФ в Сирии Путин, декабрь 2017

Президент РФ Владимир Путин в Сирии, декабрь 2017

О Карибском кризисе в мире написано немало книг. Автор одной из них - Бернд Грайнер (Bernd Greiner), историк, профессор Гамбургского университета. Грайнер возмущается тем, что журналисты некорректно сравнивают нынешний кризис с Карибским - то ли по незнанию, то ли в погоне за сенсацией. "На Кубе мир оказался на пороге Третьей мировой войны, в Сирии с учетом всех критериев этого сказать нельзя", - говорит эксперт.

Вот его аргументы. Во-первых, отмечает Грайнер, противостояние на Кубе было не региональным конфликтом, а частью глобального выяснения отношений Москвы и Вашингтона о том, кто более влиятелен в странах так называемого "третьего мира". Во-вторых, обе стороны были настроены "поставить противника на колени".

"США привели все свои межконтинентальные баллистические ракеты в максимально возможное в мирное время состояние боеготовности. Сейчас мы этого не наблюдаем. Американские бомбардировщики Б-52, оснащенные ядерными боезарядами, круглосуточно летали вдоль границ СССР,  - напоминает эксперт. - В ходе Карибского кризиса американские корабли заставили всплыть советские подводные лодки, не зная о том, что они были оснащены ядерными торпедами и должны были применить их в таком случае по инструкции". Иными словами, говорит Грайнер, это была не только риторика, но и игры военными мускулами. В-третьих, отмечает немецкий эксперт, во время Карибского кризиса союзники были полностью на стороне США, а сейчас это не так. Германия заявила, что не примет участия в военной операции.

Почему ситуацию в Сирии не стоит недооценивать

Российский эксперт Иван Тимофеев полагает, что различия не означают, что "ситуация менее опасна". "У нас очень слабая коммуникация, любые послания из Москвы в Вашингтон и обратно на уровне официальной дипломатии воспринимаются либо как фейк, либо как пропаганда или отвлекающий маневр, - говорит сотрудник РСМД. - Дело Скрипалей подливает масла в огонь, мы разучились разговаривать, не можем и не хотим". По его словам, многое будет зависеть от того, каким будет удар США: "Можно нанести удар "косметический", как год назад, поддерживая горячую линию с российскими военными. А можно отбомбиться "по полной", и задеть - намеренно или нет - россиян. Если будут жертвы, будет, скорее всего, ответ. Может быть сценарий, когда россияне используют свои средства ПВО для защиты сирийских объектов".

Контекст

В период с августа 1962 по август 1964 года погибли 64 советских гражданина, признали в оборонном ведомстве России. Причины их смерти не раскрываются. (09.09.2017)

В Нью-Йорке прошла закрытая встреча Совбеза ООН по Сирии, после которой постпред РФ Василий Небензя не исключил сценария войны между Россией и США. Открытое заседание назначено на 13 апреля. (13.04.2018)

В немецкой печати активно обсуждается новый виток обострения ситуации вокруг Сирии. СМИ опасаются прямой конфронтации двух ядерных держав - США и России. (12.04.2018)

Корабли ВМФ РФ начали маневры в международных водах у берегов Сирии. Учения проводятся в закрытом морском районе. (11.04.2018)

Во время Карибского кризиса немалую роль сыграла тайная дипломатия между братом президента, министром юстиции США Робертом Кеннеди и советским послом в Вашингтоне Анатолием Добрыниным. Есть ли такие контакты сейчас - мнения расходятся. Иван Тимофеев настроен скептически: "Я о таких контактах не знаю, но сомневаюсь, что они существуют, особенно с учетом скандала о якобы вмешательстве в выборы в США". Американский и немецкий эксперты полагают, что контакты возможны, но не публичны. 

Возможно ли применение ядерного оружия?

Один из главных вопросов в связи с сирийским конфликтом - может ли возможное прямое военное столкновение США и России вызвать эскалацию с применением ядерного оружия? Все три эксперта считают такой вариант очень маловероятным. Иван Тимофеев - единственный, кто полагает, что Россия может пойти на применение тактического ядерного оружия, "если в силу тех или иных обстоятельств американцы решать нанести масштабный удар по российской военной инфраструктуре, допустим, молниеносный удар по Хмеймиму или Тартусу". Московский эксперт говорит, что в таком случае США не стоит недооценивать Россию.

Стивен Пайфер из Brookings Institution, похоже, не верит в такой вариант развития событий. Он считает "очень и очень маловероятным" использование РФ ядерного оружия, даже в случае прямого, "возможно, непреднамеренного" столкновения. "Я думаю, что российские военные отдают себе отчет, к чему это может привести", - говорит эксперт. Пайфер надеется, что для деэскалации Москве и Вашингтону удастся применить "очень активно использующуюся линию прямых контактов между военными" по Сирии. Но признает, что это будет непросто.    

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    Автор: Павел Лось


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