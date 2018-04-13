Почему сирийский кризис не стоит сравнивать с Карибским

После записи президента США Дональда Трампа в "Твиттере" с прямой угрозой ракетного удара по Сирии и предупреждением Москве ("Готовься, Россия, они прилетят") многие мировые СМИ заговорили о "самом опасном кризисе после Карибского". Поводом, очевидно, стали слова российского посла в Ливане о том, что Россия может сбивать все американские ракеты, запущенные по Сирии, и наносить удары по источникам огня. Посол повторил тезис главы российского Генштаба Валерия Герасимова, который в марте предупредил о таких действиях в случае угрозы российским военным в Сирии. Вашингтон рассматривает возможность удара по Сирии в ответ на вероятное применение режимом Асада химического оружия против сил оппозиции в городе Дума. Дамаск обвинения отрицает, Россия утверждает, что это была провокация.

Горячая осень 1962 года

Насколько уместно сравнение возможного военного столкновения США и России в Сирии с кризисом на Кубе более полувека назад? Карибский кризис в октябре 1962 года возник после того, как Советский Союз тайно разместил на Кубе ядерные ракеты, чтобы противопоставить их американским, развернутым в Италии и Турции, и отправил на остров военный контингент. Узнав об этом, США, среди прочего, рассматривали вариант военного вторжения на Кубу.

Кеннеди подписывает указ о морской блокаде Кубы, 24 октября 1962

Президент Джон Кеннеди в итоге пошел на военно-морскую блокаду острова. Ситуация обострилась после того, как над Кубой был сбит американский самолет-разведчик. В результате, в том числе благодаря секретной дипломатии, войны удалось избежать. СССР демонтировал ракеты на Кубе, США прекратили блокаду, а также убрали свои ядерные ракеты в Турции, чего требовала Москва.

Почему Сирия - не Куба

Опрошенные DW эксперты уверены: сирийский кризис - далеко не Карибский. "Тогда ставки были значительно выше, - говорит Иван Тимофеев, директор программ в Российском совете по международным делам (РСМД). - США воспринимали вызов как экзистенциальный… Также тогда было четкое идеологическое противостояние". Сейчас ситуация иная, уверен Тимофеев: "Сирия важна и для тех, и для других, но экзистенциальной угрозой не является". Кроме того, нет идеологической конфронтации.

Похожие аргументы приводит и эксперт по России и ядерному разоружению вашингтонского аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер. Он полагает, что между нынешней ситуацией в Сирии и Карибским кризисом "огромная разница". "Тогда США рассматривали вариант удара по Кубе с прицелом именно на советских военных, в результате которого погибло бы много русских", - говорит Пайфер. По его словам, в Сирии - наоборот, если удар и будет нанесен, то американские военные "будут избегать российских военных".

Президент РФ Владимир Путин в Сирии, декабрь 2017

О Карибском кризисе в мире написано немало книг. Автор одной из них - Бернд Грайнер (Bernd Greiner), историк, профессор Гамбургского университета. Грайнер возмущается тем, что журналисты некорректно сравнивают нынешний кризис с Карибским - то ли по незнанию, то ли в погоне за сенсацией. "На Кубе мир оказался на пороге Третьей мировой войны, в Сирии с учетом всех критериев этого сказать нельзя", - говорит эксперт.

Вот его аргументы. Во-первых, отмечает Грайнер, противостояние на Кубе было не региональным конфликтом, а частью глобального выяснения отношений Москвы и Вашингтона о том, кто более влиятелен в странах так называемого "третьего мира". Во-вторых, обе стороны были настроены "поставить противника на колени".

"США привели все свои межконтинентальные баллистические ракеты в максимально возможное в мирное время состояние боеготовности. Сейчас мы этого не наблюдаем. Американские бомбардировщики Б-52, оснащенные ядерными боезарядами, круглосуточно летали вдоль границ СССР, - напоминает эксперт. - В ходе Карибского кризиса американские корабли заставили всплыть советские подводные лодки, не зная о том, что они были оснащены ядерными торпедами и должны были применить их в таком случае по инструкции". Иными словами, говорит Грайнер, это была не только риторика, но и игры военными мускулами. В-третьих, отмечает немецкий эксперт, во время Карибского кризиса союзники были полностью на стороне США, а сейчас это не так. Германия заявила, что не примет участия в военной операции.

Почему ситуацию в Сирии не стоит недооценивать

Российский эксперт Иван Тимофеев полагает, что различия не означают, что "ситуация менее опасна". "У нас очень слабая коммуникация, любые послания из Москвы в Вашингтон и обратно на уровне официальной дипломатии воспринимаются либо как фейк, либо как пропаганда или отвлекающий маневр, - говорит сотрудник РСМД. - Дело Скрипалей подливает масла в огонь, мы разучились разговаривать, не можем и не хотим". По его словам, многое будет зависеть от того, каким будет удар США: "Можно нанести удар "косметический", как год назад, поддерживая горячую линию с российскими военными. А можно отбомбиться "по полной", и задеть - намеренно или нет - россиян. Если будут жертвы, будет, скорее всего, ответ. Может быть сценарий, когда россияне используют свои средства ПВО для защиты сирийских объектов".

Во время Карибского кризиса немалую роль сыграла тайная дипломатия между братом президента, министром юстиции США Робертом Кеннеди и советским послом в Вашингтоне Анатолием Добрыниным. Есть ли такие контакты сейчас - мнения расходятся. Иван Тимофеев настроен скептически: "Я о таких контактах не знаю, но сомневаюсь, что они существуют, особенно с учетом скандала о якобы вмешательстве в выборы в США". Американский и немецкий эксперты полагают, что контакты возможны, но не публичны.

Возможно ли применение ядерного оружия?

Один из главных вопросов в связи с сирийским конфликтом - может ли возможное прямое военное столкновение США и России вызвать эскалацию с применением ядерного оружия? Все три эксперта считают такой вариант очень маловероятным. Иван Тимофеев - единственный, кто полагает, что Россия может пойти на применение тактического ядерного оружия, "если в силу тех или иных обстоятельств американцы решать нанести масштабный удар по российской военной инфраструктуре, допустим, молниеносный удар по Хмеймиму или Тартусу". Московский эксперт говорит, что в таком случае США не стоит недооценивать Россию.

Стивен Пайфер из Brookings Institution, похоже, не верит в такой вариант развития событий. Он считает "очень и очень маловероятным" использование РФ ядерного оружия, даже в случае прямого, "возможно, непреднамеренного" столкновения. "Я думаю, что российские военные отдают себе отчет, к чему это может привести", - говорит эксперт. Пайфер надеется, что для деэскалации Москве и Вашингтону удастся применить "очень активно использующуюся линию прямых контактов между военными" по Сирии. Но признает, что это будет непросто.

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