Почему "Северный поток-2" не вытеснит украинский газовый транзит

Москва вынесла приговор транзиту российского газа в Европу через Украину уже вскоре после событий на Майдане, а публично озвучила его четыре года назад в Берлине, где в апреле 2015 года проходило выездное заседание приближенного к Кремлю Валдайского дискуссионного клуба.

Выступая на этом форуме, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что подписанный в 2009 году транзитный контракт с Украиной будет исполнен только до конца 2019 года. Министр энергетики России Александр Новак, отвечая на вопрос корреспондента DW, подтвердил, что решение закрыть украинский транзит окончательное. "Транзитный контракт с Украиной не будет продлен после 2019 года", - категорично заявил тогда министр.

Ровно четыре года спустя - 12 апреля 2018 года - тот же Новак сообщил журналистам в Москве, что уже не исключает "возможности частичного использования газотранспортной инфраструктуры Украины за рамками 2019 года". Что побудило Кремль отложить исполнение ранее вынесенного решения?

"Северный поток-2" и интересы немецких фирм

Вначале украинский транзит планировали заменить "Южным потоком", а когда от этого проекта Москва отказалась, - второй очередью газопровода, проложенного из России в Германию по дну Балтийского моря.

До утра во вторник, 10 апреля, казалось, что прокладке "Северного потока-2" уже ничто не может помешать. Проект активно лоббируют участвующие в нем влиятельные немецкие энергетические концерны. Их интерес понятен. Во-первых, они рассчитывают - причем, скорее всего, не без оснований - покупать газ в России по льготным ценам.

Во-вторых, отключение украинского транзита означало бы для них дополнительные конкурентные преимущества, поскольку в таком случае именно Германия стала бы, как заметил в интервью DW глава правления компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, "основным и единственным газовым хабом для российского газа в Европе".

Политические опасения Украины, Польши и стран Балтии, а также возражения Еврокомиссии, требовавшей мандат на переговоры с "Газпромом", официальный Берлин отметал. Газопровод "Северный поток-2" это, мол, сугубо коммерческий проект, и решать, строить его или нет, должны участвующие в нем фирмы. Так всякий раз отвечали представители немецкого правительства на вопросы журналистов.

"Политический фактор" Ангелы Меркель

На переговорах в Берлине во вторник на этой неделе президент Украины Петр Порошенко, очевидно, все-таки дожал канцлера Германии. Отвечая на итоговой пресс-конференции на вопрос корреспондента DW, Ангела Меркель (Angela Merkel) признала наличие "политических факторов" в проекте нового газопровода и заявила, что "очень внимательно выслушала украинские возражения".

Ангела Меркель и Петр Порошенко в Берлине, 10 апреля

По ее мнению, "не должно быть, что из-за "Северного потока-2" Украина не будет иметь никакого значения с точки зрения транзита газа". А в телефонной беседе с российским президентом, добавила Меркель, она заявила, что, "с нашей точки зрения, проект ("Северный поток-2". - Ред.) невозможен до тех пор, пока у нас не будет ясности, какова дальнейшая роль украинского транзита".

Дания и "украинский вопрос"

Всего через два дня - в минувший четверг, 12 апреля, - к Меркель приезжал премьер-министр Дании, правительство которой еще не дало согласия на прокладку газопровода в исключительной экономической зоне страны.

Ларс Лёкке Расмуссен

Вслед за канцлером Ларс Лёкке Расмуссен также заявил, что в случае с "Северным потоком-2" речь идет не только о коммерческом проекте, но и о политике. Причем, пояснил он, "украинский вопрос имеет решающее значение", и его правительство будет учитывать "геополитические рамочные условия", принимая решение, давать свое согласие на газопровод или нет.

Что касается властей Германии, то от них все необходимые разрешения "Северный поток-2" уже получил. Но у немецкого правительства есть правовые инструменты, позволяющие не допускать реализацию тех или иных сделок. Такой возможностью оно воспользовалось сравнительно недавно, когда один китайский инвестор собирался купить немецкий электротехнический завод Aixtron.

"Газпром" - "Нафтогаз": новый транзитный контракт?

На правительственной пресс-конференции в эту пятницу, 13 апреля, официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) не захотел забегать вперед и угрожать правительственным вето в случае неучета политических аспектов проекта "Северный поток-2". Но он не оставил сомнения в том, что Берлин будет настаивать на сохранении украинского транзита.

Штеффен Зайберт

"Речь идет о том, чтобы вместе с Россией и Украиной, - заявил Зайберт, отвечая на вопрос корреспондента DW, - найти решения с тем, чтобы Украина и дальше могла играть роль транзитера российского газа".

При этом, что примечательно, теперь Берлин стал поддерживать усилия, которые именно в этом направлении уже давно предпринимает заместитель председателя Еврокомиссии по энергетическому союзу Марош Шефчович. "Мы со всей решимостью поддерживаем переговоры, которые Шефчович ведет с российской и с украинской сторонами", - заявил Зайберт.

В Москве, похоже, смирились с тем, что даже в случае реализации проекта "Северный поток-2" украинский транзит будет сохранен. Об этом свидетельствуют и высказывания Александра Новака, планирующего провести встречу с Шефчовичем в конце апреля или начале мая, и информация газеты "Ведомости", по данным которой "Газпром" и "Нафтогаз" уже приступили к обсуждению нового контракта о транзите газа через территорию Украины.

"Пункт отгрузки товара" изменению не подлежит

Впрочем, шансы на сохранение украинского транзита повышают не только политические требования канцлера, но и давно существующие, подписанные на десятилетия контракты "Газпрома" с его европейскими клиентами. Эти документы конфиденциальны, но люди знающие уверяют, что в них прописан и украинский маршрут доставки товара покупателю.

Если же "Газпром" попытается поменять в этих контрактах "пункт отгрузки товара" с западной границы Украины, например, на немецкий Грайфсвальд - терминал приема газа из "Северного потока-2", то его европейские партнеры наверняка потребуют пересмотра и других разделов подписанных соглашений, в которых, в частности, речь идет о сроках, гарантированных объемах покупки и ценах.

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