Почему повышение пенсионного возраста неизбежно: опыт Германии

Немецкие эксперты убеждены: в любом стареющем обществе, в том числе и российском, мужчины и женщины должны дольше работать, иначе пенсионная система рухнет.
В отличие от тех, кто работал в редакции DW раньше, автор этих строк уйдет на пенсию не в 65 лет, а в 66 лет и 2 месяца. А более молодым коллегам предстоит трудиться до 67 лет. В Германии идет процесс плавного, растянутого почти на два десятилетия, повышения пенсионного возраста. Тем временем два ведущих немецких экономических института настоятельно призывают политиков уже сейчас начать готовить общество к тому, что после 2030 года работать, возможно, придется и до 70 лет.
Демография заставляет действовать
На этом фоне введенный в СССР в 1932 году и сохраняющийся по сей день в России пенсионный возраст на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин выглядит чистой экзотикой. Или откровенным анахронизмом. Ведь в РФ давно уже идут практически те же демографические процессы, что и в ФРГ, и в других странах Евросоюза: рождаемость сокращается, продолжительность жизни растет, общество стареет.
Иными словами, работников, платящих взносы в пенсионные фонды, становится меньше, а пенсионеров - больше, и они получают деньги из этих фондов более длительный срок, поскольку дольше живут. Если в такой ситуации не реформировать пенсионные системы, они под грузом финансовых обязательств в какой-то момент просто рухнут.
В Германии, к примеру, в настоящий момент на одного пенсионера старше 65 лет приходятся три жителя страны в трудоспособном возрасте. В 2030 году "кормить" одного пенсионера придется уже только двум работающим. Что делать?
Германии следует готовиться к пенсии с 70 лет
"Варианта, по сути дела, только три: резко сократить размеры пенсий, значительно увеличить страховые пенсионные взносы либо повысить пенсионный возраст, чтобы число работающих возросло, а число пенсионеров снизилось", - разъяснила в интервью DW эксперт Института немецкой экономики в Кельне (IW) Сузанна Кохскемпер (Susanna Kochskämper). Поскольку первые два варианта немецкое общество, как правило, решительно отвергает, остается только третий путь, отметила она.
А если радикально поменять пенсионную систему и финансировать ее только из налогов? "Но это ничего не изменит в сути демографической проблемы: идет сокращение доли работающих - тех, кто способен платить взносы или, в данном случае, нести основную налоговую нагрузку, ведь налоговые поступления от пенсионеров существенно ниже", - пояснила эксперт.
Одним лишь увеличением притока иностранной рабочей силы проблему тоже не решишь. Чтобы реально остановить процесс старения общества, в Германию, по словам собеседницы DW, должны приехать несравнимо больше мигрантов, чем в последние 3 года, а ведь уже их число вызвало в обществе много критики.
Так что ФРГ для стабилизации пенсионной системы необходим целый комплекс мер, и одна из них - дальнейшее повышение пенсионного возраста до 70 лет к 2043 году, утверждает Сузанна Кохскемпер и ее коллеги по IW, ссылаясь на соответствующие исследования и расчеты своего института. Опираясь на них, эксперт, даже не располагая конкретными цифрами по РФ, исходит из того, что и России "сохранить пенсионный возраст на нынешнем уровне в перспективе не удастся, если она не хочет столкнуться с крупномасштабным кризисом пенсионной системы".
Нужны длительные переходные периоды
Аналогичной точки зрения придерживается и Йоханнес Гайер (Johannes Geyer) - научный сотрудник Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW). Этот исследовательский центр с осени 2017 года ратует за начало широкой дискуссии в Германии о повышении пенсионного возраста в будущем до 70 лет.
В интервью DW Гайер отметил, что для определения уровня, на который России следовало бы повысить возраст выхода на пенсию, необходимо знать большое число самых разных факторов. К примеру, какой процент пенсионеров продолжает работать, имеются ли у них другие источники средств к существованию, какова динамика продолжительности жизни. Ну и, естественно, крайне важны демографические данные.
В любом случае повышение пенсионного возраста - мера непопулярная, а потому эксперт посоветовал бы России осуществлять ее постепенно, в течение длительного периода. В качестве примера он привел Германию.
Так, само решение перейти к 67 годам было принято в 2007 году, но поэтапно претворять его в жизнь начали лишь пять лет спустя, в 2012 году, а завершится процесс в 2029 году. В свою очередь за решение уравнять пенсионный возраст для женщин и мужчин парламент проголосовал в 1999 году, но окончательно внедрили его в 2012 году. До этого, согласно пенсионной реформе 1957 года, женщины в ФРГ уходили на пенсию в 60 лет, а мужчины - в 63-65 лет.
"Столь длительные переходные периоды дают людям возможность привыкнуть к тому, что им придется дольше работать, адаптироваться к новым условиям. У них не должно складываться впечатление, что пенсионный возраст повышают в ответ на экономические трудности, что это некая антикризисная мера", - подчеркнул Йоханнес Гайер.
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