Почему повышение пенсионного возраста неизбежно: опыт Германии

В отличие от тех, кто работал в редакции DW раньше, автор этих строк уйдет на пенсию не в 65 лет, а в 66 лет и 2 месяца. А более молодым коллегам предстоит трудиться до 67 лет. В Германии идет процесс плавного, растянутого почти на два десятилетия, повышения пенсионного возраста. Тем временем два ведущих немецких экономических института настоятельно призывают политиков уже сейчас начать готовить общество к тому, что после 2030 года работать, возможно, придется и до 70 лет.

Демография заставляет действовать

На этом фоне введенный в СССР в 1932 году и сохраняющийся по сей день в России пенсионный возраст на уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин выглядит чистой экзотикой. Или откровенным анахронизмом. Ведь в РФ давно уже идут практически те же демографические процессы, что и в ФРГ, и в других странах Евросоюза: рождаемость сокращается, продолжительность жизни растет, общество стареет.

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Иными словами, работников, платящих взносы в пенсионные фонды, становится меньше, а пенсионеров - больше, и они получают деньги из этих фондов более длительный срок, поскольку дольше живут. Если в такой ситуации не реформировать пенсионные системы, они под грузом финансовых обязательств в какой-то момент просто рухнут.

В Германии, к примеру, в настоящий момент на одного пенсионера старше 65 лет приходятся три жителя страны в трудоспособном возрасте. В 2030 году "кормить" одного пенсионера придется уже только двум работающим. Что делать?

Германии следует готовиться к пенсии с 70 лет

"Варианта, по сути дела, только три: резко сократить размеры пенсий, значительно увеличить страховые пенсионные взносы либо повысить пенсионный возраст, чтобы число работающих возросло, а число пенсионеров снизилось", - разъяснила в интервью DW эксперт Института немецкой экономики в Кельне (IW) Сузанна Кохскемпер (Susanna Kochskämper). Поскольку первые два варианта немецкое общество, как правило, решительно отвергает, остается только третий путь, отметила она.

А если радикально поменять пенсионную систему и финансировать ее только из налогов? "Но это ничего не изменит в сути демографической проблемы: идет сокращение доли работающих - тех, кто способен платить взносы или, в данном случае, нести основную налоговую нагрузку, ведь налоговые поступления от пенсионеров существенно ниже", - пояснила эксперт.

Пожилые люди на производстве становятся все более типичной картиной для сегодняшней Германии

Одним лишь увеличением притока иностранной рабочей силы проблему тоже не решишь. Чтобы реально остановить процесс старения общества, в Германию, по словам собеседницы DW, должны приехать несравнимо больше мигрантов, чем в последние 3 года, а ведь уже их число вызвало в обществе много критики.

Так что ФРГ для стабилизации пенсионной системы необходим целый комплекс мер, и одна из них - дальнейшее повышение пенсионного возраста до 70 лет к 2043 году, утверждает Сузанна Кохскемпер и ее коллеги по IW, ссылаясь на соответствующие исследования и расчеты своего института. Опираясь на них, эксперт, даже не располагая конкретными цифрами по РФ, исходит из того, что и России "сохранить пенсионный возраст на нынешнем уровне в перспективе не удастся, если она не хочет столкнуться с крупномасштабным кризисом пенсионной системы".

Нужны длительные переходные периоды

Аналогичной точки зрения придерживается и Йоханнес Гайер (Johannes Geyer) - научный сотрудник Немецкого института экономических исследований в Берлине (DIW). Этот исследовательский центр с осени 2017 года ратует за начало широкой дискуссии в Германии о повышении пенсионного возраста в будущем до 70 лет.

В интервью DW Гайер отметил, что для определения уровня, на который России следовало бы повысить возраст выхода на пенсию, необходимо знать большое число самых разных факторов. К примеру, какой процент пенсионеров продолжает работать, имеются ли у них другие источники средств к существованию, какова динамика продолжительности жизни. Ну и, естественно, крайне важны демографические данные.

В любом случае повышение пенсионного возраста - мера непопулярная, а потому эксперт посоветовал бы России осуществлять ее постепенно, в течение длительного периода. В качестве примера он привел Германию.

Так, само решение перейти к 67 годам было принято в 2007 году, но поэтапно претворять его в жизнь начали лишь пять лет спустя, в 2012 году, а завершится процесс в 2029 году. В свою очередь за решение уравнять пенсионный возраст для женщин и мужчин парламент проголосовал в 1999 году, но окончательно внедрили его в 2012 году. До этого, согласно пенсионной реформе 1957 года, женщины в ФРГ уходили на пенсию в 60 лет, а мужчины - в 63-65 лет.



"Столь длительные переходные периоды дают людям возможность привыкнуть к тому, что им придется дольше работать, адаптироваться к новым условиям. У них не должно складываться впечатление, что пенсионный возраст повышают в ответ на экономические трудности, что это некая антикризисная мера", - подчеркнул Йоханнес Гайер.

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