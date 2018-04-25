Почему новый защитный саркофаг на ЧАЭС до сих пор не работает?

В ноябре 2016 года на остановленной Чернобыльской АЭС произошло событие, описанное едва ли не всеми СМИ мира. Над бетонным саркофагом, под которым с 1986 года покоится разрушенный взрывом 4-й энергоблок, воздвигли стометровую арку. Она защищает саркофаг от дождя, снега и ветра и должна позволить в будущем развернуть работы по демонтажу разрушенного энергоблока. Казалось бы, цель была достигнута. Но спустя полтора года Госинспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) сообщила, что новая защита пока не введена в эксплуатацию. Опасно ли это для здоровья и жизни людей, и когда, наконец, будет завершен проект, на реализацию которого Европейский банк реконструкции и развития выделил 2,1 миллиарда евро?

Что значит "ввод в эксплуатацию"?

"После установки новой безопасной защиты над объектом "Укрытие"у многих действительно сложилось впечатление, что проект завершен. Но это далеко не конец работ", - рассказывает DWНаталия Рыбалка, начальник управления безопасности обращения с радиоактивными отходами Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

По словам Рыбалки, после того как арка была установлена на постоянные опоры, нужно было завершить крепеж специальных мембран, которыми арка жестко и почти герметически крепится к конструкциям объекта "Укрытие".

Строительство защитной арки над саркофагом. 2015 год

"Но главное, для надежной работы защитной арки нужно установить очень много технических систем: систему вентиляции воздуха, краны для дальнейшей разборки конструкций разрушенного саркофага. Нужны автоматизированные системы контроля радиационного фона, температуры. Нужно проложить кабели для электропитания техники, водоотводы, установить защиту от ударов молний, систему пожарной безопасности, некоторые другие системы. Только тогда можно будет говорить о сдаче арки в работу. Пока что эти работы не завершены", - констатирует инженер.

Объект "Укрытие" сам нуждается в защите

ГИЯР утверждает, что позитивные изменения от установки арки уже есть: в несколько раз уменьшился уровень радиации на площадке ЧАЭС, осадки через щели в корпусе саркофага не проникают внутрь, что предотвращает появление жидких радиоактивных отходов, ветер не разносит радиоактивную пыль по территории ЧАЭС.

Руководитель отдела энергетики общественной организации "Экодействие" Ирина Головко не вполне разделяет такой оптимизм. По ее мнению, конструкции старого саркофага под новой аркой хоть и укреплены, но полностью от разрушений не защищены.

"Если произойдет обвал нестабильной конструкции саркофага, поднимется радиоактивная пыль. Частично арка ее удержит, но поскольку системы вентиляции еще не сданы в эксплуатацию, утечка радиации за границы арки вполне возможна. Насколько вероятно такое обрушение? Как общественная организация мы не имеем доступа к такой детальной информации. Но мы знаем, что нестабильные конструкции там есть", - делится своими сомнениями эколог.

Вид на Чернобыльскую АЭС с воздуха

Тот факт, что системы пожарной безопасности или радиационного контроля внутри арки еще не готовы к работе, не влияет на безопасность объекта, утверждает Тамара Сушко, коллега Наталии Рыбалки. Под аркой работают охранные системы, установленные ранее для мониторинга состояния саркофага. "На ЧАЭС к безопасности отношение очень серьезное, - заверяет инженер. - Там работают системы контроля строительных конструкций, ядерной безопасности, сейсмического состояния. Новые системы контроля будут снимать показания уже под аркой во время демонтажа объекта "Укрытие".

Высокая радиация тормозит работу

Основная проблема, тормозящая сегодня работы на объекте, это высокое излучение, говорит Тамара Сушко. У стен саркофага, к которым крепят арку, очень высокий уровень радиации. Люди не могут долгое время находиться под воздействием излучения, иначе они будут поражены лучевой болезнью.

"До начала работ проводят обязательный мониторинг ионного излучения. Но в некоторых местах оно бывает выше предсказуемого. Снимают слой грунта или бетона, а под ним оказывается слой с повышенным радиационным фоном. В таком случае компания-подрядчик (совместное предприятие "Новарка". - Ред.) должна пересмотреть условия работы людей при новом уровне радиации и решить, какие средства защиты им нужны. Нужно разработать новые маршруты движения рабочих, чтобы свести степень их облучения до минимума. Это все требует времени", - объясняет эксперт ГИЯР.

Нехватка персонала

На опасных участках объекта "Укрытие" разрешено работать от 10 до 30 минут. В некоторых местах можно работать до часа, говорят инженеры ГИЯР. Сегодня на ЧАЭС установлен контрольный уровень дозы годового облучения до 14 миллизиверт (mSv). Из них 13 mSv - внешнее облучение, и 1 mSv - внутреннее.

"В отдельных случаях, - объясняет Наталия Рыбалка, - украинское законодательство разрешает согласовывать с министерством здравоохранения Украины увеличение допустимых уровней облучения. Часть персонала на объекте получает сегодня индивидуально допустимые дозы до 30-35 mSv в год".

"При повышенной радиации необходимо чаще менять рабочих", - констатирует Ирина Головко. По ее словам, в начале этого года для завершения работ на защитной арке не хватало персонала, в связи с чем сроки сдачи объекта в эксплуатацию снова перенесли. В марте на заседании общественного совета при государственной инспекции Госатомрегулирования Украины было объявлено, что генеральный подрядчик работ СП "Новарка" начал дополнительную мобилизацию персонала.

Тем не менее Тамара Сушко допускает, что в намеченный срок арку сдать в работу не удастся. "Планировали сдачу на конец мая. Но в рабочем порядке рассматривается вопрос завершения проекта в сентябре или даже к концу этого года", - говорит инженер.

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