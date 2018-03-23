Почему нацисты запрещали ″дегенеративную музыку″ | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 26.03.2018

"Дегенеративная музыка", - так в "третьем рейхе" называли музыку, которая противоречила идеологическим принципам национал-социализма. Какую-то роль здесь играли, конечно, вкусовые пристрастия Гитлера и главного проводника культуртеррора Геббельса, но главное было именно в идеологии, в том, чтобы "излечить" нацию от "культурной отравы". Поэтому около ста музыкантов были занесены в "черный список". Исполнение их произведений на концертах и трансляцию по радио запретили.

Модернисты и евреи

В марте 1938 года в Дюссельдорфе, в рамках Имперского музыкального фестиваля, была открыта выставка "Дегенеративная музыка" - по образцу прошедшей годом раньше в Мюнхене выставки "Дегенеративное искусство". Но если мюнхенскую организовывали "сверху", то дюссельдорфская проходила в значительной мере благодаря активности части немецких композиторов, клеймивших произведения коллег-конкурентов как "антинародные". Упор делался на "тлетворное влияние" модернизма, джаза, американцев и евреев. Афиша выставки изображала негра-саксофониста с шестиконечной звездой на лацкане фрака.

Плакат выставки "Дегенеративная музыка"

Большинство из ста композиторов, попавших в "черный список", были евреями. Согласно национал-социалистической идеологии, их "разлагающий" немецкую нацию модернизм и их еврейство находились в прямой связи, и следовало музыку их запретить, а их самих, по возможности, уничтожить (что и делалось: в лагерях смерти погибли несколько десятков музыкантов). В проводники "дегенеративной музыки" были записаны и крупнейший представитель экспрессионизма Арнольд Шёнберг (Arnold Schoenberg), использовавший в своих композициях, в частности, серийную технику, и автор пролетарских песен Ханс Эйслер (Hanns Eisler), и создатель популярнейших оперетт "Королева чардаша" ("Сильва") и "Принцесса цирка" Имре Кальман.

Но среди тех, чью музыку причислили в "третьем рейхе" к "дегенеративной", было много и не евреев. В частности, один из крупнейших немецких композиторов своего времени Пауль Хиндемит (Paul Hindemith), австрийский аристократ, один из основателей Новой венской школы Антон фон Веберн (Anton von Webern), венгр Бела Барток, русский эмигрант Игорь Стравинский..

Кстати, среди запрещенных Геббельсом композиторов мы найдем несколько выходцев из России. Кроме Стравинского, это Гнесин, Крейн, Веприк, Лившаков, Золотарев, Голышев, Фогель... Тоже очень разные: и адепт классической музыки Гнесин, и модернист Голышев, и скрипач-виртуоз, руководитель джаз-оркестра Лившаков.

Жертвы двух диктатур

Произведения Владимира Рудольфовича Фогеля особенно часто исполняются в сегодняшней Германии. Он родился в Москве, после начала Первой мировой войны был выслан вместе с другими этническими немцами за Урал, но в 1918 году ему удалось уехать в Германию. После прихода Гитлера к власти в Германии покинул страну, жил во Франции, Бельгии, Англии, пока, наконец, не осел в Швейцарии, где долгие годы жил полулегально. Сегодня считается одним из самых знаменитых швейцарских композиторов. Фогель отдавал предпочтение 12-тоновой технике (додекафонии) и искал оптимальный синтез пения и речи. Свои главные произведения он называл "драмы-оратории".

По крайней мере, один человек из геббельсовского списка попал позже в сталинские лагеря - фактически за то же, за что его произведения запрещали нацисты. Это Александр Веприк, учившийся музыке, среди прочего, в Лейпциге и преподававший в Московской консерватории. В 1950 году он был арестован как "еврейский буржуазный националист" и получил 8 лет лагерей. Других не сажали, но травили - очно и заочно. В числе тех, кого в 1948 году партийные идеологи (тоже, кстати, по инициативе их коллег из Союза композиторов) зачисляли в "формалисты" и чьи произведения считались "антинародными", - Стравинский, Хиндемит, Берг, чьи имена мы видим и в "черном списке" нацистов.

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