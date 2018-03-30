Почему мы часто плачем в самолете

Тем, кто летает самолетами, такая ситуация, наверняка, знакома. У вас долгожданный отпуск, предстоит полет на юг. Настроение отличное. Вы входите в салон самолета, находите указанное в билете место, устраиваетесь в кресле, пристегиваетесь ремнями безопасности, выключаете мобильник и забываете о повседневных проблемах, о работе. Настрой - исключительно на позитив, ведь впереди сплошь удовольствия: море, пляж, пальмы, экзотические коктейли, танцы при луне...

Чтобы скоротать время в полете, вы решаете посмотреть легкий, непритязательный фильм из программы, предлагаемой на борту воздушного лайнера. И тут начинается невообразимое: как только показывают какую-нибудь трогательную, мелодраматическую сцену, вы вдруг заливаетесь горькими слезами. При этом сами себе удивляетесь, ведь ни дома, ни в кинотеатре с вами такое никогда не случалось. Как же объяснить этот феномен?

Самые опасные фильмы

Оказывается, ничего странного нет в том, что в самолете люди принимают многие вещи очень близко к сердцу. Ведь для большинства из нас пребывание в воздушном лайнере - это особая ситуация, в которой человек становится более эмоциональным, более ранимым и психологически более уязвимым, нежели в условиях, когда он обеими ногами стоит на земле. И, соответственно, многие из нас дают волю нахлынувшим чувствам, подчеркивает немецкий психолог Ральф Шливенц (Ralph Schliewenz).

В том, что во время пребывания над облаками им то и дело приходится сдерживать слезы, признаются больше половины авиапутешественников. Причем, в их числе не только женщины, но и суровые на вид мужчины. Это показывают результаты целого ряда опросов. Одно из таких исследований провела британская авиакомпания Virgin Atlantic, самолеты которой совершают трансатлантические рейсы.

Учитывая итоги этого исследования, бортпроводники лайнеров Virgin Atlantic стали даже предупреждать пассажиров о том, что некоторые фильмы из предлагаемых на борту могут вызвать у зрителя достаточно сильные переживания.

Как смягчить ситуацию

Среди лент, занесенных в своеобразный "черный список", - анимационный фильм "История игрушек 3: Большой побег" американского режиссера Ли Анкрича, мелодрама американского постановщика и продюсера Райана Мёрфи "Ешь, молись, люби" с Джулией Робертс в главной роли и снятая Клинтом Иствудом кинодрама "Гран Торино", в которой режиссер сыграл также главную роль.

По словам Ральфа Шливенца, ситуацию, когда глаза и так на мокром месте, усугубляет чувство одиночества, испытываемое многими на борту самолета. К этому добавляется и дискомфорт: закрытое пространство, теснота, не слишком хорошая вентиляция, непрекращающийся гул, перепады температуры и давления...

Так что авиапассажирам со слабыми нервами Ральф Шливенц советует при выборе фильма для просмотра в салоне самолета отдавать предпочтение не сентиментальным кинолентам, а веселым зажигательным комедиям. А еще можно попробовать походить по салону, немного размяться, завести разговор с рядом сидящим попутчиком или поболтать со стюардессой. Это поможет отвлечься от печальных мыслей и настроиться на веселый лад. Но как бы то ни было, перед полетом все равно не помешает запастись достаточным количеством носовых платков, полушутя-полусерьезно рекомендует немецкий психолог Ральф Шливенц.

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