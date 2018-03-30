 Почему мы часто плачем в самолете | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 02.04.2018
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Культура и стиль жизни

Почему мы часто плачем в самолете

Странный феномен: в самолетах при просмотре даже заурядных фильмов-мелодрам у многих женщин, а порой и суровых на вид мужчин - глаза на мокром месте. Как это объяснить?

Почему мы плачем в самолете?

Тем, кто летает самолетами, такая ситуация, наверняка, знакома. У вас долгожданный отпуск, предстоит полет на юг. Настроение отличное. Вы входите в салон самолета, находите указанное в билете место, устраиваетесь в кресле, пристегиваетесь ремнями безопасности, выключаете мобильник и забываете о повседневных проблемах, о работе. Настрой - исключительно на позитив, ведь впереди сплошь удовольствия: море, пляж, пальмы, экзотические коктейли, танцы при луне...

Чтобы скоротать время в полете, вы решаете посмотреть легкий, непритязательный фильм из программы, предлагаемой на борту воздушного лайнера. И тут начинается невообразимое: как только показывают какую-нибудь трогательную, мелодраматическую сцену, вы вдруг заливаетесь горькими слезами. При этом сами себе удивляетесь, ведь ни дома, ни в кинотеатре с вами такое никогда не случалось. Как же объяснить этот феномен?

Самые опасные фильмы

Оказывается, ничего странного нет в том, что в самолете люди принимают многие вещи очень близко к сердцу. Ведь для большинства из нас пребывание в воздушном лайнере - это особая ситуация, в которой человек становится более эмоциональным, более ранимым и психологически более уязвимым, нежели в условиях, когда он обеими ногами стоит на земле. И, соответственно, многие из нас дают волю нахлынувшим чувствам, подчеркивает немецкий психолог Ральф Шливенц (Ralph Schliewenz).

Авиапассажир

В том, что во время пребывания над облаками им то и дело приходится сдерживать слезы, признаются больше половины авиапутешественников. Причем, в их числе не только женщины, но и суровые на вид мужчины. Это показывают результаты целого ряда опросов. Одно из таких исследований провела британская авиакомпания Virgin Atlantic, самолеты которой совершают трансатлантические рейсы.

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Учитывая итоги этого исследования, бортпроводники лайнеров Virgin Atlantic стали даже предупреждать пассажиров о том, что некоторые фильмы из предлагаемых на борту могут вызвать у зрителя достаточно сильные переживания.

Как смягчить ситуацию

Среди лент, занесенных в своеобразный "черный список", - анимационный фильм "История игрушек 3: Большой побег" американского режиссера Ли Анкрича, мелодрама американского постановщика и продюсера Райана Мёрфи "Ешь, молись, люби" с Джулией Робертс в главной роли и снятая Клинтом Иствудом кинодрама "Гран Торино", в которой режиссер сыграл также главную роль.

По словам Ральфа Шливенца, ситуацию, когда глаза и так на мокром месте, усугубляет чувство одиночества, испытываемое многими на борту самолета. К этому добавляется и дискомфорт: закрытое пространство, теснота, не слишком хорошая вентиляция, непрекращающийся гул, перепады температуры и давления...

Так что авиапассажирам со слабыми нервами Ральф Шливенц советует при выборе фильма для просмотра в салоне самолета отдавать предпочтение не сентиментальным кинолентам, а веселым зажигательным комедиям. А еще можно попробовать походить по салону, немного размяться, завести разговор с рядом сидящим попутчиком или поболтать со стюардессой. Это поможет отвлечься от печальных мыслей и настроиться на веселый лад. Но как бы то ни было, перед полетом все равно не помешает запастись достаточным количеством носовых платков, полушутя-полусерьезно рекомендует немецкий психолог Ральф Шливенц.

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