Почему молодые израильтяне выбирают Берлин

Берлин - город, где нередко можно услышать иврит на улицах, легко познакомиться с израильтянами, попробовать настоящий хумус и шакшуку. Официальной статистики, сколько именно мигрантов из Израиля живет в столице Германии, не существует. Но по неофициальной здесь насчитывается не меньше 30 тысяч человек, а еще в 2011 году их было около 10 тысяч. Кроме того, сейчас в университетах по всей Германии обучаются около полутора тысяч израильских студентов.
Берлин: дешевый и толерантный
"Берлин привлекает студентов из Израиля низкими ценами. Если сравнивать, скажем, с Тель-Авивом, жизнь здесь существенно дешевле", - рассказала в интервью DW Далиа Гринфельд (Dalia Grinfeld), возглавляющая Союз еврейских студентов Германии. Подобных организаций, созданных молодыми израильтянами и евреями из других стран, в Берлине несколько. Есть и журнал Spitz, издающийся на иврите, и множество тематических сообществ на Facebook, и рестораны израильской кухни...
Никита Падерин из Израиля учился в Геттингене в рамках программы Erasmus Mundus, уехал в Испанию на один семестр и снова вернулся в Германию на стажировку - на этот раз в Берлин. "Израильтяне выбирают Берлин по многим причинам - финансовым, политическим, религиозным. Это город, в котором можно жить, не зарабатывая миллионы. Я лично не чувствую дискомфорта без знания немецкого языка, проблем в общении у меня нет. Но все-таки, если оставаться здесь надолго, нужно учить язык. Берлин сегодня - пример космополитичного и очень толерантного города, иногда даже чересчур толерантного", - считает Никита.
Израильские стартапы в Берлине
Многие израильтяне приезжают в столицу Германии на работу. Есть и те, кто основывает собственные фирмы. Бывший офицер разведки армии обороны Израиля Хен Замир пять лет занимал должность аналитика в Pay Pal, а затем вместе с немецким программистом Максом Леммле (Max Laemmle) разработал Fraugster, программу по борьбе с мошенничеством при оформлении онлайн-платежей. Другой израильский стартап Infarm был основан братьями Эрезом и Гайем Галонска и их партнером Оснатом Михаэли спустя год после их переезда в Берлин. С 2013 года их компания создает мобильные теплицы для немецких супермаркетов, ресторанов и складов. На таких миниатюрных плантациях они выращивают зелень для салатов без пестицидов. В следующем году Infarm планируют разместить тысячу своих мини-ферм по всей Европе.
Бен Оз Давид и Жалил Дебит
"Берлин всегда в центре внимания, и если мы хотим что-то изменить, нужно начинать именно здесь", - уверен 35-летний Бен Оз Давид, совладелец израильско-палестинского ресторана в престижном берлинском районе Пренцлауэр-Берг. В 2015 году они вместе с поваром-палестинцем Жалилом Дебитом открыли ресторан Kanaan. Сегодня хумус и фалафель из этого ресторана известен далеко за пределами немецкой столицы, а на израильско-палестинские завтраки по выходным нужно заранее бронировать столик.
Два шеф-повара экспериментируют также с немецкой и средиземноморской кухней. Для детей, например, они готовят печенье из кунжутной пасты тхины и кусочков шоколада. Оз и Жалил даже не обсуждали, в каком городе Германии открыть ресторан: было ясно, что в Берлине. "Сейчас Берлин привлекателен для всех, не только для израильтян. У этого города своя история и энергия - открытая и либеральная. Тут за углом израильская пекарня, дизайн террасы нашего ресторана придумали архитекторы из Израиля, которые сейчас здесь работают. Берлин позволяет тебе быть креативным, и если ты хочешь заниматься бизнесом, не обязательно иметь много денег и связей", - подчеркивает Оз Давид.
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Автор: Татьяна Вайнман