Почему Еврокомиссия не оштрафовала "Газпром"

Между двумя вариантами - оштрафовать "Газпром" за его действия в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) или предпринять иные меры воздействия - Еврокомиссия выбрала второй. По результатам семилетнего антимонопольного расследования Брюссель пошел на мировую с "Газпромом" и в четверг, 24 мая, наложил на него ряд обязательств. Их цель - обеспечить свободное движение газа по конкурентным ценам между странами ЕС.

Добровольные обязательства

Все началось еще в 2011 году, когда в десяти странах ЕС провели неожиданные проверки. По их результатам год спустя Еврокомиссия начала расследование касательно того, препятствует ли "Газпром" конкуренции в этих странах. Следует отметить, что право ЕС запрещает злоупотребление доминантным положением на рынке тогда, когда оно может повлиять на торговлю между странами-членами Европейского Союза.

Свои возражения Брюссель озвучил "Газпрому" в 2015 году. По мнению Еврокомиссии, российская компания нарушила антимонопольные правила, преследуя стратегию создания барьеров между рынками восьми стран: Болгарии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии, Литвы и Эстонии. Речь идет о том, что "Газпром", используя свое доминантное положение, добивался внесения в контракты ограничений на перепродажу полученного из России газа. Кроме того, как считают в Еврокомиссии, эта стратегия позволила "Газпрому" взимать более высокую плату за голубое топливо в странах Балтии, Польше и Болгарии.

"Газпром" не согласился с точкой зрения Брюсселя и в феврале 2017 года предложил взять на себя обязательства устранить вызвавшие претензии Брюсселя вопросы. И лишь спустя более года консультаций с российской компанией и другими сторонами Еврокомиссия решила пойти на сделку с "Газпромом". Теперь согласованные меры будут юридически обязательными. И если "Газпром" их не будет выполнять, ему грозит штраф в размере до 10 процентов от его глобального оборота. Исходя из прошлогодней выручки компании, это может составить до 6 миллиардов евро.

Что обязался сделать "Газпром"?

Согласно окончательным обязательствам:

- "Газпром" не будет ограничивать перепродажу или реэкспорт газа, полученного компаниями в странах ЦВЕ от российской компании. Это освободит эти страны от обязательства использовать газ только на своей территории, благодаря чему они смогут, например, продавать излишки газа в другие страны;

- "Газпром" устранит ограничения на постройку трубопроводов, связывающих Болгарию с другими странами ЕС;

- "Газпром" предоставит возможность своим потребителям в ЦВЕ выбрать альтернативный пункт, где газ из РФ будет попадать на территорию их страны;

- "Газпром" даст возможность компаниям в странах Балтии, Польше и Болгарии раз в два года пересмотреть цену на газ (а также еще один дополнительный раз за пятилетний период). Если сейчас она во многих случаях привязана к ценам на нефть, то после пересмотра она должна будет соответствовать уровню на хабах в Германии и Нидерландах. Если "Газпром" и его потребитель не договорятся о новой цене, ее будет устанавливать арбитраж;

- "Газпром" не будет требовать от Болгарии компенсацию за остановку проекта строительства газопровода "Южный поток". Речь идет о 70 миллионах долларов США.

Эти обязательства будут действовать восемь лет. Как заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, за эти восемь лет ситуация на рынке может сильно измениться. "Газпром" согласился, что он должен играть по нашим общим европейским правилам", - отметила она.

Маргрет Вестагер во время пресс-конференции в Брюсселе

Была ли политическая составляющая в решении Еврокомиссии?

Во время пресс-конференции журналисты снова и снова спрашивали, почему Еврокомиссия решила не штрафовать "Газпром", как она это сделала в отношении многих других компаний. Например, Google в прошлом году попала под рекордный штраф - 2,4 миллиарда евро - за злоупотребление доминантным положением среди поисковиков. То расследование длилось также семь лет. По утверждению Вестагер, с помощью штрафа не получилось бы добиться механизма пересмотра цены или обязательства "Газпрома" доставлять топливо в те страны, куда по-другому его доставить нельзя.

Что же касается заявлений о том, что потребители в ЦВЕ потеряли миллиарды евро, она посоветовала "тем, кто чувствует, что пострадал от поведения "Газпрома", обратиться в национальный суд и добиваться компенсации".

Ранее председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк заявлял, что это дело является "политически трудным". Кроме того, PGNiG опубликовала свое мнение, где назвала неэффективными обязательства "Газпрома", а также призвала наложить на российскую компанию штраф и принять ряд мер в ее отношении.

"Речь - исключительно об антимонопольном законодательстве"

На вопрос DW, присутствует ли в решении политическая составляющая, Вестагер ответила, что в своей работе она всегда принимает во внимание то, что ее результаты могут оспорить в суде: "Поэтому мы должны быть очень строгими, речь идет исключительно о применении антимонопольного законодательства". Кроме того, Вестагер, по ее словам, уже видит положительные результаты: "Мы увидели, что после начала расследования "Газпром" медленно, но уверенно, устранял положения в контрактах, создававшие трудности для потребителей".

В "Газпроме" уже приветствовали сегодняшнее решение Еврокомиссии. А вот в Киеве и Варшаве недовольны. "Мы пока не видим, как это решение может положительно повлиять на Украину или Европу", - заявил в беседе с корреспондентом DW коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко. Он не видит, какие реальные изменения могут принести эти меры, ведь, например, "ограничения на реэкспорт и так были давно признаны незаконными в Европе".

В свою очередь, PGNiG "удивлена и глубоко разочарована" решением Еврокомиссии, говорится в заявлении, предоставленном DW польской компанией.

Эксперт: "Газпром" должен быть счастлив решением Еврокомиссии

Эксперт брюссельского аналитического центра Bruegel Симоне Тальяпьетра считает, что у "Газпрома" есть основания быть счастливым по поводу решения Еврокомиссии, поскольку оно соответствует его коммерческим интересам. Интерес этот состоит в сохранении европейского рынка как ключевого.

Исходя из того, что этот рынок все более диверсифицируется, у "Газпрома" есть большой интерес адаптироваться к новым рыночным реалиям и, следовательно, устранять неправильные практики из прошлого, сказал эксперт в беседе с корреспондентом DW. Потому, а также из-за угрозы штрафа, по его мнению, российская компания будет выполнять обязательства.

В то же время решение Еврокомиссии Тальяпьетра называет "хорошим компромиссом" и "правильным шагом", ведь оно позволит также снизить цены в странах ЦВЕ. "Роль Еврокомиссии состоит не в том, чтобы наказывать компанию, а в том, чтоб устранять вредоносное поведение и обеспечивать, что нарушения в будущем не будут повторяться", - подытоживает эксперт.

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