Почему Грузия может лишиться безвизового режима

С 28 марта 2017 года граждане Грузии имеют право без виз находиться в странах шенгенской зоны до 90 дней в течение шести месяцев. Но не прошло и года, как некоторые страны-члены ЕС, в частности, Германия и Швеция, заговорили об угрозе приостановления безвизового режима с Грузией. Причина тому - рост преступлений, совершаемых грузинами, а также количество граждан Грузии, въехавших в страны Шенгена без виз, а затем сдавшихся властям в качестве беженцев.

Согласно данным европейского агентства (EASO), занимающегося вопросами беженцев, страны ЕС получили в январе 2018 года 1859 заявок от граждан Грузии на предоставление статуса беженца, в более чем два раза больше по сравнению с январем 2017 года (867 заявок). Причем почти половина - 745 заявок - в январе этого года были поданы в Германии.

Грузинские власти всполошились не на шутку и обещают сделать все возможное для борьбы с нарушениями безвизового режима. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отметил, что Тбилиси готов "осуществить еще более активные меры, чтобы защитить с таким трудом добытую визовую либерализацию" и что грузинские власти придерживаются очень "активной и ответственной позиции по этому вопросу, поднятому нашими партнерами в ЕС".

Как Грузия разъясняет гражданам правила безвиза

С февраля в Грузии проводится информационная кампания по разъяснению правил безвизового режима и последствий его нарушения. Причем особое внимание уделяется тому, чтобы развенчать мифы, что в странах ЕС легко получить социальное пособие и статус беженца, найти работу и даже пройти бесплатное медицинское обслуживание. К тому же для грузин разработали мобильное приложение - калькулятор, подсчитывающий количество потраченных и оставшихся дней для пребывания в шенгенской зоне.

Дорожный указатель, на котором отмечен Шенген

Тбилиси намерен ввести санкции для нарушителей безвизового режима, вплоть до того, что нарушители будут сами платить за свою депортацию. Уже рассматривается законодательная инициатива по более жесткому контролю документов и смене фамилии. Напомним, что в Грузии действует либеральная регуляция в этом вопросе, и, согласно Минюсту Грузии, некоторые лица, совершившие правонарушения, несколько раз сменив фамилию, смогли вернуться в Европу даже после своей депортации. Отдельно активизировалось сотрудничество между министерствами внутренних дел Грузии и европейских стран, совершенствуется база данных нелегальных мигрантов и криминальных структур из Грузии.

Депортация грузин

Тбилиси с готовностью и без задержек принимает всех депортируемых, и уже получил за это похвалу от европейских партнеров. Так, с февраля месяца Германия и Австрия стали группами высылать нелегальных мигрантов из Грузии обратно на родину. Например, 21 марта было депортировано 52 грузина из Германии. Причем высылаются и те, кто въехал в страну еще до введения безвизового режима, годами проживал в Германии и у кого там родились дети.

Одну из проблем в наплыве грузинских беженцев Тбилиси видит в том, что многие европейские страны, в частности, Германия, еще не внесли Грузию в список безопасных стран. Поэтому рассмотрение заявок на статус беженцев затягивается на месяцы, а иногда на годы, при этом некоторые используют это время для совершения преступлений. Однако уже за последние месяцы Германия ускорила процесс рассмотрения заявок от граждан Грузии и почти в 100 процентах случаев отвечает на них отказом, проводит рейды по стране по выявлению нелегальных мигрантов из Грузии.

Как решить проблему нелегальной миграции

Опрошенные DW грузинские эксперты считают, что власти страны серьезно воспринимают проблему и в целом положительно оценивают меры, принимаемые Тбилиси для сохранения безвизового режима. Хотя некоторые меры, например, введение санкций по отношению к нарушителям, могут быть контрпродуктивными и вызывать недовольство в обществе, считает Каха Гоголавшили из Фонда Рондели.

По его словам, хотя сегодня угроза приостановления безвизового режима еще не стоит остро, так как, скажем, в процентном отношении число сдавшихся в качестве беженцев грузин пока не столь велико, но "тенденция роста налицо, поэтому опасения стран ЕС по поводу взрыва нелегальной миграции из Грузии вполне легитимны и своевременны".

В последнее время в Грузии периодически слышны голоса о том, что европейские, в частности, немецкие СМИ неспроста акцентируют внимание на нелегальных мигрантах из Грузии, что якобы за этой антигрузинской кампанией стоит Кремль. Эти подозрения имеют под собой основу, полагает Гоголашвили, при этом он уверен: "Но все валить на российскую пропаганду не получится, гораздо важнее работать над собой и не давать повода для антигрузинских настроений".

В свою очередь директор Института политики Грузии Корнели Какачия добавляет, что принимаемые грузинскими властями меры адекватны для решения проблемы в краткосрочной перспективе. Однако он считает, что для более устойчивых результатов Тбилиси должен устранить коренные причины нелегальной миграции, такие, как безработица, плачевная социально-экономическая ситуация в стране: ведь люди уезжают в Европу за лучшей жизнью.

Например, говорит Какачия, Тбилиси надо будет позаботиться об открытии европейского трудового рынка для грузин. И потом, по словам эксперта, важно, чтобы грузинские власти также начали отделять людей, которые стремятся в Европу на заработки или за социальной защитой, от тех, кто целенаправленно едет туда воровать.

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