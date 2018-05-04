Почему в России запретили работать немецким наблюдателям на выборах

Европейская платформа за демократические выборы (European Platform for Democratic Elections, EPDE) признана Минюстом России "нежелательной организацией". Решение российских властей комментирует в интервью DW руководитель этой организации Штефани Шиффер (Stafanie Schiffer).

DW: Госпожа Шиффер, были ли вы удивлены запретом в России Европейской платформы за демократические выборы?

Штефани Шиффер: Очень удивлена, мы не ожидали этого. Наша партнерская организация в России, некоммерческая организация "Голос", с одной стороны, работает вместе с Центральной избирательной комиссией (ЦИК), с другой - ее деятельность в регионах сильно ограничена. Такова российская реальность. Но то, что в отношении головной организации будут предприняты такие меры, это стало неожиданностью.

- Что собственно говорится в обосновании российской Генпрокуратуры?

Штефани Шиффер

- Этого мы не знаем. Нет никакого судебного решения. Есть решение Генпрокуратуры, которое согласовано с министерством иностранных дел и реализуется министерством юстиции. И нас напрямую не поставили в известность.

Мы не получали никакого письма или уведомления. И мы не знаем, кроме того, какой конкретно российский закон мы якобы нарушили. Мы направили письмо в Генпрокуратуру, чтобы получить информацию, но пока ждем ответа.

- EPDE стала тринадцатой "нежелательной" иностранной организацией, запрещенной в России. Ранее речь шла об НГО, прежде всего, из США, а также из ряда европейских стран. EPDE является первой немецкой НГО, попавшей под запрет. Что значит это для немецко-российских отношений?

- Они будут еще хуже. Улучшений в любом случае нет. Случай с нашей организацией известен правительству и будет обсужден на политическом уровне. Кроме того, мы обратились за поддержкой в "Петербургский диалог". Там нас заверили, что не признают просто так это решение.

- Вы говорите о "Петербургском диалоге", созданном в 2011 году форуме, который призван способствовать диалогу гражданских обществ двух стран. Станет ли вопрос о запрете EPDE первым пунктом повестки дня следующего заседания форума, которое пройдет в Москве в начале ноября?

- Не знаю, станет ли он первым, но в любом случае этот вопрос стоит среди тем для обсуждения.

- Как должна, по вашему мнению, отреагировать сейчас Германия?

- Германия должна в любом случае обсудить ситуацию с российскими коллегами и потребовать, чтобы решение о запрете было отозвано. Совершенно неприемлемо, что я, являющаяся членом правления "Петербургского диалога", могу получить запрет на въезд в Российскую Федерацию. Это абсолютно абсурдно и противоречит самой идее диалога. Поэтому немецкая сторона - правительство, СМИ, гражданское общество, будут делать все, чтобы отменить запрет.

- Запрет организации имеет последствия не только для вас, но и, прежде всего, для тех граждан России, которые сотрудничали с вами. Какими они могут быть?

- Это главный вопрос для нас. То, что EPDE в будущем не сможет проводить мероприятия в России, не столь важно. И в прошлом мы проводили их редко. Центральной проблемой является то, что россияне, которые работают с нами, будут теперь наказываться денежными штрафами, а в случае если они не прекратят сотрудничество, то и тюремным заключением.

И это драконовские меры. В них мы видим попытку отрезать российское гражданское общество от Запада. А это стало бы огромной потерей не только для российского, но и особым образом для западного гражданского общества.

- Почему?

- Потому что российские наблюдатели на выборах очень хорошо подготовлены. В своей работе они используют признанные на международном уровне методы наблюдения. Кроме того, ими разработана собственная методика, позволяющая выявить фальсификации на выборах и оценивать их качество.

Эти ресурсы и эти знания нельзя теперь будет использовать на Западе, что является огромной потерей. Кроме того, конечно, будет ограничен обмен опытом работы на выборах между российскими и европейскими наблюдателями. Все это приведет к урезанию и ограничению работы на уровне гражданского общества в Европе.

- Означает ли запрет и ограничение деятельности подобных НКО признание значимости работы независимых наблюдателей на выборах?

- Без всякого сомнения. Потому что авторитарные государства во всем мире, в том числе, и в Европе, оказывают влияние на выборы. Кроме того, они используют систему политически мотивированного наблюдения на голосовании. Таким образом, получается, что явно сфальсифицированным выборам выдается некий сертификат качества со стороны определенных наблюдателей. В этих условиях крайне важно нейтральное, независимое наблюдение на выборах, использующее надежную методологическую базу. И конечно, такое наблюдение будет испытывать на себе давление.

- Как вы считаете, будет ли снят запрет на деятельность EPDE?

- Думаю, что да. Я оптимистка. Я считаю, что законы, которые ограничивают деятельность российского гражданского общества, не могут быть долговечными.

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