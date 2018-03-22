Почему в Германии опасаются шпионажа во время ЧМ-2018 в России | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 23.03.2018

В самой густонаселенной федеральной земле Германии, Северном Рейне - Вестфалии, чиновников предупреждают, что они могут стать объектом шпионажа во время ЧМ-2018 и советуют не брать в Россию электронные девайсы. Во внутренних инструкциях по безопасности местного МВД также неоднократно упоминается так называемый паспорт болельщика (Fan ID), который должны оформить все зрители, которые пойдут на матчи мундиаля. DW разбиралась, чем обусловлены опасения региональных властей ФРГ.

"У путешественников без объяснений забирали телефоны"

"Обращаем внимание, что личные смартфоны и другие электронные девайсы тоже могут стать объектом шпионажа. Поэтому рекомендуем не брать их с собой (на ЧМ-2018. - Ред.)", - говорится в инструкции по технике безопасности МВД Северного Рейна - Вестфалии от 23 февраля (есть у DW). Вместо смартфона можно взять старый кнопочный мобильный "без доступа к интернету" и без списка служебных контактов - такой совет, по сообщениям прессы, дали госслужащим власти города Мюльхайм-на-Руре. В администрации города не прокомментировали вопросы DW и попросили обратиться в пресс-службу МВД федеральной земли.

Талисман ЧМ-2018 волк Забивака

"В прошлом были инциденты в России и Турции, когда у путешественников на некоторое время забирали телефоны, а потом возвращали без объяснений. Впоследствии выяснялось, что данные с них были считаны", - рассказал в беседе с DW представитель регионального МВД Тобиас Дункель (Tobias Dunkel). В связи с этим Россия и ранее фигурировала во внутриведомственных рекомендациях по безопасности при путешествиях, и именно из-за этого чиновникам советуют оставить свои смартфоны дома. ЧМ-2018 стал поводом для нового напоминания о правилах безопасности при поездках в РФ, уточнил собеседник DW.

Как уже писала DW, в Германии Россия входит в список порядка 30 "рискованных" стран, составляемый при участии дипломатов, сотрудников Федеральной разведывательной службы (BND), Федерального ведомства по охране конституции (BfV) и военной контрразведки (MAD). При поездке в такие страны определенные категории чиновников, имеющих доступ к гостайне, обязаны уведомлять начальство о своих планах.

Передача данных российским органам безопасности

Другой причиной для издания инструкций стала процедура оформления Fan ID. Паспорт болельщика - это российское нововведение. Впервые он был опробован на Кубке конфедераций 2017 года в России, до этого на крупных футбольных турнирах ничего подобного не было. Помимо права на посещение матчей, Fan ID позволит поклонникам футбола получить бесплатные железнодорожные билеты для переезда из одного города ЧМ в другой и бесплатно проехать на общественном транспорте в день матча. А что еще актуальнее для иностранцев, с паспортом болельщика возможен безвизовый въезд в РФ.

Fan ID уже применялись на Кубке конфедераций 2017 года

"Хотя рекламируется безвизовый въезд в РФ, с помощью Fan ID создана компенсирующая мера. При заявке на паспорт болельщика требуется ввести обширные данные", - отмечается в документе немецкого ведомства. При заказе Fan ID болельщик соглашается на передачу своих персональных данных в "федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности". И в целом зритель должен согласиться с "использованием и передачей (распространение, предоставление, доступ)" (без указания адресата) своей личной информации российским министерством связи. Речь идет о ФИО, дате рождения, сведениях о документе, удостоверяющем личность, фотографии, номере мобильного телефона, адресе электронной почты и почтовом адресе.

Все это говорится в графе "Согласие зрителя на обработку персональных данных", напротив которой нужно поставить галочку. Зачастую такие разъяснения никто не читает, потому-то в МВД Северного Рейна - Вестфалии решили отдельно обратить на это внимание своих сотрудников, отметил Тобиас Дункель. "Ведь, как правило, не все на это смотрят, а в итоге потом могут удивиться, куда попали их данные", - продолжил он. Ведомство также запретило своим сотрудникам вписывать рабочий телефон, служебный почтовый или электронный адрес при оформлении Fan ID. При этом о предостережении от поездки на ЧМ-2018 речи не идет, добавил Дункель.

Планируются ли аналогичные инструкции по безопасности на федеральном уровне, неизвестно. В Министерстве внутренних дел ФРГ подтвердили получение запроса DW, но не ответили на него на момент публикации текста.

Нужен ли номер мобильного для посещения футбольного матча?

В Германии еще в прошлом году во время Кубка конфедераций находились недовольные раскрытием персональных данных для Fan ID. "Набор данных такого качества здесь (в ФРГ. - Ред.) не запрашивают даже органы госбезопасности", - отмечала радиостанция Bayerischer Rundfunk. Это связано с тем, что в Германии действует юридический принцип необходимости - то есть можно запрашивать только те личные сведения, которые нужны для соответствующей цели.

Но для посещения футбольного матча, к примеру, нет необходимости сообщать номер мобильного телефона, объяснил в радиоэфире профессор информационного права и права в сфере безопасности университета Пассау Дирк Хекман (Dirk Heckmann). "Такое не требуется указывать даже в рамках заявления на получение визы", - подчеркнул он.

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